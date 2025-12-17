Un gran título de ficción de Movistar Plus+ regresa en el arranque del 2026 con cambio de protagonista

Movistar Plus+ ha puesto fecha de estreno a la segunda temporada de 'Marbella', uno de sus títulos más importantes de los últimos años y con muy buena acogida. Bajo el título 'Marbella. Expediente Judicial', su lanzamiento tendrá lugar el próximo 22 de enero, siendo así de las primeras y grandes apuestas de ficción de la plataforma de streaming de cara al arranque del próximo año.

Creada, dirigida y guionizada por Alberto Marini y Dani de la Torre, esta serie, que combina ingredientes infalibles para seducir al público como el crimen organizado y el narcotráfico, estará protagonizada por Natalia de Molina junto a Hugo Silva, que se mantiene tras encabezar el reparto en la primera temporada. También repiten Elvira Mínguez, Manuela Calle, Fernando Cayo, Juanlu González.

Con seis episodios que se estrenarán al completo en Movistar Plus+ en la fecha antes indicada y producido en colaboración con la factoría Buendía Estudios Canarias, la gran novedad de la segunda temporada de este thriller es el cambio de protagonista y de perspectiva. Natalia de Molina da vida a Carmen Leal, la fiscal antidroga de Marbella, que está decidida a acorralar al polémico abogado César Beltrán, interpretado por Hugo Silva.

Como nuevas incorporaciones, además de la de Natalia de Molina ('Fácil', 'Desmontando un elefante') en relevo de Aurora Moroni, tenemos a Agustín Domínguez, Antonio Araque, Claudia Galán, Ignacio Mateos y Cristalino. Todos ellos completan el elenco principal de 'Marbella. Expediente Judicial'.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Marbella' en Movistar Plus+ y tráiler oficial

Cesar Beltrán (Hugo Silva) tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quién se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina).

Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la Costa del Sol si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales.