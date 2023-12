El brutal cambio físico de Frankie Muniz, el mítico protagonista de ‘Malcolm in the middle’

Las 7 temporadas que duró la serie de ‘Malcolm in the middle‘ marcaron a toda una generación. La serie creada por Linwood Boomer era una sitcom típica de comienzos de los 2000, con aire a Disney Channel, sí, pero siendo mucho más reflexiva y tratando temas sociales muy maduros para los espectadores medios de la serie. Uno de los actores más destacados de las 7 temporadas fue sin duda Bryan Cranston, que luego nos daría la mejor serie de la historia, ‘Breaking Bad‘. Pero también Frankie Muniz, el protagonista, y que se convirtió en una de las jóvenes promesas de Hollywood de la noche a la mañana.

De hecho, durante su permanencia en la serie, Muniz participó en un sinfín de proyectos que consiguieron elevar su fama a categoría de estrella infantil. Por ejemplo, le vimos en la saga de películas ‘Superagente Cody Banks’, dando vida a un superespía adolescente. Pero también puso voz en la serie ‘Los padrinos mágicos’, o protagonizó ‘Gordo mentiroso’ junto a Amanda Bynes y Paul Giamatti. Y quizá ese fue su último papel más recordado porque, tras el final de ‘Malcolm in the middle’, Frankie Muniz decidió dejar su carrera interpretativa más en segundo plano. Sobre todo gracias a su auténtica devoción por el automovilismo y los coches de carreras.

Pasión sobre 4 ruedas

En 2004, cuando tenía 19 años, empezó a interesarse por el mundillo de la velocidad. Y poco a poco fue tratando de hacerse un hueco, hasta incluso meterse en competiciones oficiales de la NASCAR, la categoría más importante en Estados Unidos de carreras de coches. Pero también le ha traído varios disgustos, como diversas cirugías, como la de su muñeca en 2011; conmociones cerebrales debido a accidentes al volante; e incluso una pérdida de memoria muy significativa debido a un accidente isquémico transitorio.

El propio actor lo contó al participar en el programa ‘Dancing With The Stars’, donde afirmó que no recordaba gran parte de su trabajo en ‘Malcolm in the middle’. Aunque también explicó en una entrevista más reciente que sus palabras se sacaron de contexto de forma muy exagerada. «Claro que recuerdo que era Malcolm, pero hice muchas cosas en esa época y no lo recuerdo todo».

Un cambio que ha sorprendido a todos

Pero si hay algo que ha cambiado la vida recientemente al joven actor, y que ha sorprendido a todos sus seguidores, es su injerto capilar. Frankie Muniz siempre ha tenido un cabello fino y delgado, y según él, eso le provocaba mucha inseguridad por tener problemas de alopecia.

Esta pasada Acción de Gracias, el actor ha decidido compartir en sus redes que dio un paso al frente y decidió apostar por un injerto capilar. Y el resultado, a la vista está, es espectacular.

«Estoy muy agradecido por muchas cosas este Día de Acción de Gracias, pero más que agradecido a @hairclub por literalmente cambiar mi vida! Estoy mucho más confiado en todas las cosas que hago porque soy menos consciente de mi cabello delgado. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin esto».

¿Tendremos más ‘Malcolm in the middle’?

Hace poco, el actor Bryan Cranston reveló que se estaba trabajando en un revival de ‘Malcolm in the middle’ con todo el reparto original de la serie. “Todo el elenco está a bordo y estamos emocionados por explorar dónde se encuentran los personajes ahora y ofrecer nuevas historias que resonarán tanto con los fanáticos de toda la vida como con una nueva generación”.

“Es una posibilidad. Linwood Boomer (creador de la serie) dijo que lo pensaría, y reunió a su equipo de guionistas. Si se les ocurre una gran idea, entonces irá a por ella. Pero si no, entonces no lo hará. No necesito trabajo. Tengo muchos. No lo necesito, pero lo querría si fuese una gran idea. Me encantaría reunirme con ese elenco y ese equipo, y volver a contar esas historias. Poder volver a meterme en el papel de Hal, a esta edad, sería fenomenal… Estoy emocionado ante la perspectiva”.

El propio Frankie Muniz, en una entrevista con FOX NEWS en octubre de 2022, reveló que también había estado en conversaciones sobre el regreso de la mítica serie. «Bryan (Cranston) está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione, así que podría haber algo».

Lo que sí pudimos disfrutar fue de una pequeña reunión de varios miembros del elenco principal durante la pandemia del COVID 2019, ya que hicieron un especial vía ZOOM, al igual que muchas otras series o películas míticas. Pudimos ver al propio Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Justin Berfield, entre otros, que además de recordar anécdotas, leyeron el guión del primer capítulo de la serie.