Crítica a ‘Clanes’: una serie más de Netflix sobre el narcotráfico que suena ya a visto

‘Fariña’ abrió la veda ya hace algunos años en nuestro país a un tipo de series: las series de narcos. Y Netflix se ha especializado en el género en sus últimas producciones en nuestro país. Ya se ha tocado techo con este tipo de historias, desde la propia ‘Narcos’, que está cerca de cumplir diez años; o incluso la mencionada ‘Fariña’, una radiografía perfecta de cómo afecta el narcotráfico en nuestro país. Pero parece ser que la plataforma quiere seguir insistiendo en este tipo de tramas, y así nos llega ‘Clanes‘ este 21 de junio, con siete episodios que nos trasladan a Galicia para vivir desde dentro, una vez más, el tráfico de drogas.

La serie está creada por Jorge Guerricaechevarría, autor de guiones como ‘Celda 211‘ o ‘30 Monedas‘. Y se le presupone cierto saber hacer, sobre todo gracias a su curriculum, bastante envidiable. Además, ‘Clanes’ cuenta con Tamar Novas y Clara Lago como protagonistas, dos intérpretes que siempre cumplen en cualquier proyecto en el que aparezcan. Pero claro, si ‘Clanes’ es tan previsible y tan anodina, es difícil salvar los muebles. Sí, quizá estemos siendo demasiado duros con la serie de Netflix, pero es que todo lo que vemos, ya lo hemos visto antes, y mucho mejor hecho. Y eso que la ficción está inspirada en hechos reales, concretamente en la conocida como Operación Nécora.

La droga sigue siendo un negocio muy lucrativo, como podemos ver en ‘Clanes’. / NETFLIX

Hay que concederle algo a la serie, y es que va a por todas desde el principio. Desde el, primer momento queda claro lo que vamos a ver. Y sí, pese a ser una serie de narcos al uso, va a centrar el tiro más en otra parte de su trama. Estamos hablando de la relación romántica entre los dos protagonistas, Novas y Lago, que busca ser un ‘Romeo y Julieta’ del siglo XXI. Y hay que añadir que ambos parecen muy cómodos en sus papeles. Ese romance prohibido es lo «diferente» que nos aporta ‘Clanes’, pero no es suficiente para mantener nuestro interés durante los siete episodios.

Netflix insiste con los narcos

Porque la serie de Netflix a veces se toma demasiado en serio, pero no acaba de darlo todo, por lo que se queda a medio camino de su propuesta. Por ejemplo, ‘Operación Marea Negra‘ era una serie mucho más sinvergüenza, y lo fomentaba. Sobre todo en su segunda temporada. ‘Fariña’ se centraba más en todas las consecuencias de meterse en el mundo del narcotráfico, y cómo afectaba a todo el que se acercaba, aunque fuera de forma colateral. ‘Clanes’ es una serie al uso, que no aporta nada nuevo al género, y que se queda en el «otra serie de narcos» que hemos dicho al principio.

Pese a ello, tiene aciertos, y bastantes. El acabado de visual, es decir, el nivel de producción, es de altura. Se da por hecho que, por se una serie de Netflix, va a estar bien cuidada. No siempre pasa, y aquí vemos desde el primer momento que todo va a estar bien engrasado. Aunque la banda sonora use temas muy conocidos en momentos bastante extraños, todo está a un nivel técnico muy por encima de la media. Además de destacar algo que debería parecer obvio pero muchas veces no lo es. La serie está ambientada en el pueblo gallego de Cambados y, por suerte, la gran mayoría del reparto habla con acento gallego. Algo que no siempre pasa (‘La chica de nieve‘ o ‘La chica invisible‘, por poner un par de ejemplos), y que se agradece que se tenga en cuenta.

Tamar Novas da vida a Daniel, miembro del ‘clan de Los Padín’ en ‘Clanes’. / NETFLIX

Tamar Novas y Clara Lago cumplen con sus papeles, algo estereotipados y arquetípicos. Pero los acaban defendiendo con soltura. Sobre todo apoyados en un romance muy cinematográfico, con sus obstáculos y su aura de amor prohibido, que es lo que hace que ‘Clanes’ se deje ver de forma bastante sencilla hasta el final. Pero si tenemos que destacar una interpretación, esa es la de María Pujalte. Pese al extraño pelucón que han decidido ponerle, la veterana actriz, nacida en A Coruña, da una de sus mejores interpretaciones y se convierte en una secundaria robaescenas.

¿De qué va ‘Clanes’?

Una nueva abogada llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados, Galicia. Se llama Ana y su presencia no pasa desapercibida para nadie. Incluido Daniel, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del “clan de los Padín” mientras el padre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.

En el reparto, más allá de los ya mencionados, encontramos a Xosé Antonio Touriñán, Chechu Salgado, Melania Cruz, Miguel de Lira y Diego Anido. Todos ellos, en especial Melania, aportan su granito de arena a ‘Clanes’ que, sin ser una serie que lo cambiará todo, al menos sirve para una buena maratón de fin de semana. Porque tras terminarla, la vas a olvidar casi al completo. Es una pena que no se haya querido ahondar más en ciertas dinámicas de un problema real que afecta a nuestra sociedad. Pero no acaba de dar con la tecla que la haga diferente, por lo que ‘Clanes’ se queda a medio camino entre el olvido y el disfrute pasajero.