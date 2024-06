Clara Lago y Tamar Novas nos cuentan todos los secretos de ‘Clanes’, la nueva serie de Netflix

Netflix ha estrenado este 21 de junio su nueva serie, ‘Clanes’, protagonizada por Clara Lago (‘Tengo ganas de ti’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘El Vecino’…) y Tamar Novas (‘Fariña’, ‘El Desorden que dejas’…). En esta ficción, producida por Vaca Films, los espectadores no van a ver «una historia de amor romántica al uso», a pesar de que los personajes que interpretan la actriz madrileña y el actor gallego se enamoran profundamente.

‘Clanes’ va más allá de ello. Está inspirada en unos hechos reales en la ría de Arousa en la década de los 90, cuando dos narcotraficantes se convirtieron en testigos protegidos de los servicios policiales. Esta nueva gran apuesta de la plataforma llega después de haber alcanzado el top mundial con otras series españolas como ‘Ni Una Más’ (Clara Galle y Nicole Wallace) o ‘El Caso Asunta’, (Candela Peña y Tristián Ulloa).

Hablamos con la pareja protagonista de ‘Clanes’, Clara Lago y Tamar Novas, en esta entrevista exclusiva:

La primera pregunta es fácil. ¿Qué droga es más adictiva: el amor o la venganza?

TAMAR -¿Esa es fácil? (risas)

CLARA – Yo, como Clara, desde luego, te respondo que el amor. No soy muy pro venganza.

TAMAR – Sí, yo diría que es más nociva la venganza. Cualquier adicción es chunga.

CLARA – Pero si me tengo que hacer adicta a algo, prefiero que sea el amor, que no la venganza.

TAMAR – Adicción ahora a mí me suena siempre al teléfono, al teléfono móvil. Pero sí, el amor es la que hay que consumir más.

En el primer capítulo vemos que hay un flechazo entre Daniel y Ana, a quien vemos corriendo casi en toda la serie. ¿Por qué creéis que encajan tan bien estos personajes?

TAMAR – Son atletas los dos (risas)

CLARA – Bueno, yo creo que también hay un componente en esta historia de lo que es el paradigma del amor romántico, que tiene que ver con esa cosa de más allá de encajar o no. Realmente tampoco sabemos cómo sería, y esto pasa muchísimo en muchas películas o series, donde se narra este paradigma del amor romántico, y realmente luego no ves lo que es el día a día, pero hay algo de esa narración que está en nuestro imaginario colectivo y que nos encanta ver una y otra vez, que es cuando ya no es porque encajen o no, sino porque está por encima de ellos, es como que no lo eligen, les elige el amor. Es como que no te convenga, aunque no te entiendas, aunque sea imposible… pero el amor lo puede todo. El amor está por encima. Entonces, esto yo creo que, aunque luego llevado a la vida real, es muy tóxico. Y hay que dejar claro que esto es una ficción. También, como espectadores, es muy gustoso de ver.

TAMAR – Sí, yo es que no creo que sea una historia de amor, ‘Clanes’. Me parecía ya desde el guion, que es lo interesante, que tú estás viendo una historia de amor cuando lo que está pasando son un montón de otras cosas. Es una historia de amor que ocurre a pesar de todo lo que pasa. Entonces, eso me parecía lo especial del guion. Porque no hay muchas secuencias realmente del esquema clásico de dos que se enamoran. De hecho, hay muy poquito.

Sin hacer spoiler, lo que ocurre no es una historia de amor tampoco romántica, al uso. Yo creo que se puede decir que la historia de la que habla ‘Clanes’ tiene muchos elementos de tragedia, de gran tragedia. Y por eso no edulcora la realidad, ni edulcora una historia que puede ocurrir en este ambiente tan peligroso, de tanto peligro, de tantos riesgos. Y la historia de amor es un riesgo más de todas las que se narran.

Galicia y el narcotráfico son los protagonistas, a pesar del amor. ¿Cómo han influido estos dos temas en vuestros personajes?

CLARA – Hombre, son el escenario, el terreno de juego, para que se den todas esas otras tramas e historias que se ven afectadas por este escenario del narcotráfico, pero que realmente tienen que ver con valores, con emociones humanas, o sea, con temas muy potentes como es la venganza, como es el amor, como es la traición, como es el duelo, la lealtad. Lo que te hace engancharte a un nivel profundo, que te importen los personajes, no es tanto el contexto, son las emociones humanas que estás percibiendo, que te están llegando y que te hacen empatizar. Si no, por más fuego artificial que me pongas, puedo verlo un rato, pero no me engancha.

¿Es incombustible Galicia?

TAMAR – Lo que pasa es que Galicia y este ecosistema de narcotráfico y no solo de narcotráfico, sino de mucha corrupción, de comportamientos mafiosos o de personas que están intentando atrapar a estos criminales, es como el tablero, pero lo que hace atractivo al juego es que las reglas son muy complejas. Lo que teníamos que tener muy claro es que es una serie muy coral en muchos personajes que cada uno tiene una historia muy potente, con secretos, con giros, hay continuos giros.

Entonces, lo que sucede en la serie y las reglas de este mundo es lo que te atrapa como espectador. Entonces, era un juego muy de tener en cuenta con quién estás en cada momento y lo que tú haces, cómo te interrelaciona con todo… Por eso es una serie que son muchas tramas, pero todas caminan y todas te interesan muchísimo. Ya pasaba en guion. Había que estar a la altura para que todo lo demás que se iba poniendo sobre ese tablero tuviese ese mismo interés que al leerlo.

¿Qué reflexiones habéis sacado después de grabar esta serie?

CLARA – Fíjate que a mí, honestamente, creo que durante el rodaje, como actores, al final tienes que intentar entender al máximo tu personaje, no juzgarlo nunca y justificarlo a muerte, pero es verdad que ahora, durante la promo, que al final, claro, te van haciendo preguntas, a mí sí me está gustando el reflexionar sobre ello, porque al final, como que hay un punto inevitable y nos lo han preguntado varias veces. «¿Pero no creéis que se está romantizando, de alguna manera, este contexto, este mundo?»

Y creo que, efectivamente, como intérprete lo tienes que, no romantizar, pero lo tienes que entender. Pero luego, desde fuera, puedes decir «Bueno, vale, pero ¿y qué aporta esto como sociedad, el acercarnos a este mundo para la inmensa mayoría, muy desconocido, de una manera muy realista?» Porque ahí es donde se ha hecho un trabajo de investigación muy importante previo, de acercar al espectador a gente que se dedica a esta profesión delictiva, pero desde un punto de vista muy humano. ¿Esto lo romantiza o está mal humanizar a gente que son delincuentes?

A mí lo que me resulta muy interesante como sociedad es simplemente la reflexión, la invitación a la reflexión, el no seguir cayendo en la polarización, en el todo o nada, en el blanco o negro, sois los malos y sois los buenos. No para justificar concretamente a nadie, pero tengo la sensación de que como sociedad cada vez vamos más hacia todo el rato la polarización. Cualquier invitación a la reflexión, a mirarnos un poco a nosotros, aunque sea a través de una ficción, a través de otros, y también salirnos de lo que nos cuentan.

«Esto está bien, esto está mal, estos son los buenos y estos son los malos». Sea quien sea el que te lo cuente, el intentar tener un poco de pensamiento crítico, que eso se hace pensando, no teniendo ya todo claro, todo el rato, sobre todo en un mundo en el que pasan tantas cosas y todo el mundo ya, cada cinco minutos hay una nueva noticia. Es como el pararse a pensar y sacar tus propias conclusiones, ¿no?

Tu personaje, Clara, intenta volver al pasado por lo que le pasa en el primer capítulo. ¿Qué opináis vosotros del pasado y de que trabajos vuestros sigan estando en boga?

TAMAR – Lo primero, que qué suerte, qué suerte caer en un proyecto como este, como ‘Clanes’, que se den los miles de condicionantes que se tienen que dar, de edad, de momento, de todo. Son al final muchísimas cosas de azar y tener la suerte de trabajar con la gente con la que hemos trabajado… En este caso, repito con Vaca Films, con gente con la que haya trabajado, eso es una fortuna.

Poder encontrar casi una familia de trabajo… Ahí hay un lugar para explorar y es una garantía de que eso va a tener, no solo calidad, sino un eco, como tú dices, que haya un proyecto que tiene un eco que vuelve. Hay una parte que es de mucha suerte, que te caiga un guion de Guerricaechevarría. Tanto que se habla de la importancia de los guiones… eso es fundamental, el guion, para mí es lo primero, que te caiga un guion de esos y que puedas hacer una prueba de algo así, de jugar con esas palabras. Hay un componente de azar, fundamental.

CLARA – Bueno, yo sumado a todo lo que ha dicho Tamar, y que suscribo, es verdad que el algoritmo no me recomienda a mí misma. Pero claro, esto es como que lo sumo a lo que ha dicho Tamar respecto de ‘Clanes’, que creo que es posible, o yo espero, que pasen un futuro, que es la gratitud, la conciencia de lo agradecida y lo privilegiada que me siento de estar en un proyecto como el de ‘Clanes’, que espero que suceda en un futuro, o como en otros que hoy por hoy cada X tiempo vuelven a estar, porque al final eso quiere decir que está llegando a la gente otra vez y esto es maravilloso.

Al final, si hacemos esto es porque es para un público. Si no, nos lo pasaríamos muy bien nosotros, pero bueno, perdería una parte importante del sentido, que es que estas historias lleguen y puedan modificar a la gente, a cada uno a su manera. Entonces, es cierto que, aunque somos, te voy a incluir, altos defensores del cine, como de las salas de cine, que las películas se puedan estrenar, es verdad que, por ejemplo, las plataformas también están brindando esta posibilidad de que algo que en un momento tuvo su éxito de repente vuelva otra vez. Porque de repente se vuelve a poner de moda por lo que sea y, bueno, al final, a cuanta más gente llegue, pues mejor.