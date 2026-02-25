Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, da el salto por sorpresa a la programación de Movistar Plus+

Tras años impulsando su proyecto televisivo a través de las redes sociales y Youtube, el Canal Red de Pablo Iglesias se prepara para una mayor visibilidad a nivel nacional con su llegada al catálogo de Movistar Plus+. La plataforma ha comenzado el periodo de pruebas técnicas del canal, que se trata del paso previo a su inclusión final en la plataforma de Telefónica.

Si bien el exvicepresidente del Gobierno ya cuenta con exposición televisiva gracias a su participación en espacios como 'Malas Lenguas' de TVE, esta inclusión en el catálogo de canales de Movistar Plus+ supondría un antes y un después en su proyecto personal, el cual inició sus emisiones en Youtube en marzo de 2023 tras recaudar 589.000 euros en campañas de micromecenazgo, apelando a sus seguidores y los militantes del partido para incluir la formación morada en el panorama informativo.

Y aunque Canal Red no tiene dial definitivo ni fecha concreta para su llegada a la plataforma de Telefónica, según avanza El País podría estar disponible para sus abonados durante el próximo mes de marzo tras culminar el período de pruebas técnicas. Su ubicación tendrá cabida dentro del grupo de cadenas de información generalista, donde figurantes gigantes estadounidenses como la CNN y la Fox a proyectos nacionales minoritarios como Negocios TV.

El canal fundado por Iglesias pasaría de su ventana 'online', donde acumula 446.000 suscriptores en Youtube a la gran exposición que supone sumarse a una plataforma como Movistar Plus+. Sin embargo, cabe destacar que Canal Red también se emite a nivel local en la TDT madrileña. Pocas semanas después de iniciar sus emisiones online, el antiguo líder de Podemos anunció su intención de alquilar la licencia de TDT que había ocupado el fallido 7NN.

Una oportunidad que Pablo Iglesias no desaprovechó para burlarse del accidentado proyecto de la Fundación Franco junto al antiguo diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. "Os acordáis de ese canal facha de Marcos de Quinto, el de la Coca Cola, de Toni Cantó y de la Fundación Francisco Franco que tenían en la TDT?", bromeó en su día el fundador de Canal Red. "Se llamaba 7NN y querían ser la Fox española, pero se arruinaron y tuvieron que cerrar. Pues tengo algo que deciros: ahora, su frecuencia en la TDT en la nuestra", anunció el televisivo.

El proyecto estrella de Pablo Iglesias se financia gracias a un modelo mixto que aúna las donaciones de sus seguidores con los recursos de sus inversores privados. Actualmente pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político S.L, cuyo único administrador desde mediados de 2023 es el propio Iglesias. Y durante el ejercicio de 2023, la facturación de esta sociedad dejó un beneficio de 81.270 euros tras ascender a 2,1 millones.

Se espera que el proyecto de Pablo Iglesias mantenga su programación habitual, con programas como 'Noticias Básicas' o 'La Base', conducidos por el ex político y otros colaboradores como Inna Afinogenova o Manu Levin. Cabe destacar que parte de los rostros habituales de Canal Red son también algunos de los colaboradores más recurrentes en las tertulias de actualidad de RTVE. Manu Levin, Laura Arroyo o el propio Iglesias colaboran habitualmente en 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora.