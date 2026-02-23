Sin apenas darnos cuenta, ya estamos metiéndonos de lleno en el mes de marzo. Y eso solo puede significar una cosa: la llegada de la primavera. Queda poco para dejar atrás el frío y las lluvias constantes. Ahora le toca el turno a los almendros en flor, el sol en las terrazas, y estrenos más luminosos. Y si buscáis un estreno así, tenéis que ver 'Los Domingos', la favorita para los premios Goya de este año, que por fin nos llega a Movistar Plus+, justo a tiempo para ver los la gala del cine español e ir con los deberes hechos. Pero también tenemos luz en otros títulos como la parte 2 de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', que por fin llega a Netflix, o la segunda parte de 'Los Tipos Malos', unos villanos que precisamente vieron la luz y decidieron reformarse... solo para meterse en más problemas, y que podremos ver en SkyShowtime.

En Prime Video tenemos la película de aventuras 'El engaño', llevándonos de nuevo a la época de los piratas. O el documental definitivo sobre Paul McCartney y su etapa en Wings, la banda que formó tras la ruptura de Los Beatles. En Movistar Plus+ también podremos ver la última película de Sydney Sweeney, basada en una boxeadora real; o las temporadas 2 tanto de 'Paradise' en Disney Plus como de 'Monarch', la serie que cuenta con Godzilla y King Kong, en AppleTV. Un fin de mes que hay que celebrar por todo lo alto.

Estrenos en Netflix

Los Bridgerton (Temporada 4 - Parte 2)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Esta temporada 4 se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, interpretado por Luke Thompson. Y ahora llega la parte 2, en la que ya se ha confirmado que estará de vuelta Jonathan Bailey, dando vida de nuevo a Anthony Bridgerton; pero también volverá Simone Ashley, interpretando a Kate Bridgerton. Aunque todo parece indicar según las imágenes que hemos podido ver, que su regreso será para el final de esta temporada. Todos los fans tenían el miedo de que abandonara la serie, pero el año pasado ya confirmó que no entraba dentro de sus planes. "Nunca he sido alguien que diga: 'Gracias, adiós'. No está en mi naturaleza", explicó en una entrevista de presentación de 'Wicked'.

De todos modos, sigue siendo una de las series más vistas de la plataforma, y no ajena a polémicas. Sobre todo en cuanto a historiadores y gente que insiste en que hay una inclusión forzada que nada tiene que ver con la realidad de aquella época. Pero ya lo dijo en su momento Shonda Rhimes: 'Los Bridgerton' no pretende ser una serie fielmente histórica, sino más bien una realidad alternativa. Aunque da igual, porque los haters siempre van a encontrar maneras de criticar. Esta segunda parte de la temporada 4 llega con expectativas altísimas. Sobre todo tras el cliffhanger final de la anterior parte de episodios, con cierta 'propuesta' de Benedict...

Fecha de estreno: 26 de febrero

Estrenos en Prime Video

El engaño

Sinopsis: Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra) pensaba que había escapado de su violento pasado como pirata, encontrando la paz en las Islas Caimán con su amado marido T.H. (Ismael Cruz Cordova), su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth (Safia Oakley-Green). Pero cuando su infame antiguo capitán Connor (Karl Urban) llega buscando venganza, el mundo de Ercell se desmorona. Forzada a enfrentarse a los demonios que intentó enterrar, Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia. Armada con su habilidad con la espada, trampas ingeniosas y una feroz voluntad por proteger a sus seres queridos, lleva a cabo una guerra brutal contra la despiadada tripulación de Connor.

Priyanka Chopra y Karl Urban unen fuerzas en esta película de aventuras que nos vuelve a traer a la actualidad a los piratas. Frank E. Flowers, que co-escribe el guion junto a Joe Ballarini, dirige esta epopeya pirata rodada en las Islas Caimán, y que tiene unos impresionantes exteriores para hacer las delicias de los fans del género. La actriz vuelve a Prime Video después del fracaso de 'Citadel', la serie de los hermanos Russo, y pretende recuperar el terreno perdido con esta película de aventuras, en la que también comparte protagonismo con Ismael Cruz Cordova, uno de los principales personajes de la serie 'Los anillos de poder'.

Fecha de estreno: 25 de febrero

Parecido a un asesinato

Sinopsis: Eva vive un momento feliz con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso; y por ello decide esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar que afectará a todo su entorno.

Dirigida por Antonio Hernández, esta cinta protagonizada por Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas llegó a los cines el pasado 2025. Basada en la novela homónima de Juan Bolea, es un thriller que explora no solo temas como la ansiedad y los traumas, sino también las relaciones tóxicas y violentas. La película se rodó entre Valencia y el Pirineo de Huesca y el reparto lo completan la joven debutante Claudia Mora, Marian Álvarez ('La unidad'), Raúl Prieto ('Antidisturbios') y Joaquín Climent ('La promesa'), entre otros. "Ha sido un personaje difícil porque no tiene que ver conmigo. No esperaba que me eligieran cuando hice el casting pero les llamaron la atención mis miradas", comentó la actriz para la revista Woman.

Fecha de estreno: 26 de febrero

Paul McCartney: Man on the run

Sinopsis: El documental nos cuenta la ascensión de Paul McCartney en los años posteriores a The Beatles, junto a su banda Wings.

Dirigido por Morgan Neville, podrá verse en cines el día 19 de febrero, para saltar a la semana siguiente a Prime Video. Captura la década transformadora de Paul tras la ruptura de The Beatles y el auge de su nueva banda Wings. A través de impresionantes imágenes de archivo, las excepcionales fotografías de Linda McCartney, entrevistas con Paul, Linda, Mary y Stella McCartney, varios miembros de la banda Wings, Sean Ono Lennon, Mick Jagger, Chrissie Hynde y más, la película examina esta época desde un prisma singularmente vulnerable. Tras la publicación en 2025 del libro 'Wings: The Story of a Band on the Run' y una antología de tres LP que recorre toda su trayectoria, 'Man on the Run' aporta la pieza visual definitiva de una etapa que vio a McCartney volver a la cima de la industria musical mundial. Un imprescindible para los fans del artista, sin ninguna duda.

"Creo que todo lo relacionado con los niños y Linda es hermoso de ver. Obviamente, todo lo de Linda fue muy emocional, porque se ve tan hermosa… es tan genial. Eso se transmite", afirmó sir Paul McCartney en declaraciones a Uncut. La premiere tuvo lugar este mes de febrero en Londres y fue un auténtico éxito.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Christy: el combate de su vida

Sinopsis: Película biográfica sobre Christy Martin, pionera del boxeo femenino en los 90 que, de la mano del polémico promotor de Don King, rompió todas las barreras del deporte femenino, convirtiéndose en la primera boxeadora en aparecer en la portada de Sports Illustrated.

David Michôd dirige este biopic sobre Christy Martin, una boxeadora que consiguió poco a poco subir en el complicado mundo del deporte mientras enfrentaba una vida personal repleta de tragedias debido a la violencia doméstica. Sydney Sweeney se mete de lleno en el personaje de Christy, y cuando anunció el proyecto sonaba con fuerza en todas las quinielas para meterse en la carrera por el Oscar. Pero por culpa de un anuncio de vaqueros acabó con la actriz en el centro de la polémica (fue acusada de racista y alabada por Trump) y provocó el fracaso estrepitoso de una película que, ni de lejos es tan mala como se ha dicho.

"Esta es la película más importante que he hecho en mi vida", escribió la actriz en su Instagram. "Durante 20 años, Christy Martin fue una de las mujeres más fuertes del mundo dentro del ring. Pero en casa, fue abusada y casi asesinada por el hombre que afirmaba amarla. Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado".

Fecha de estreno: 23 de febrero

Los domingos

Sinopsis: Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu son los protagonistas de la película con más nominaciones en esta edición de los Premios Goya. Y merecidas todas, porque ha sido uno de los títulos que más ha movido al público en este año pasado. Más de 4 millones de espectadores se ha llevado hasta el momento el filme de Alauda Ruiz de Azúa, que regresa tras la maravillosa serie 'Querer', que estrenó Movistar Plus+ en 2024. 'Los domingos' ha estado en el centro de la polémica debido a su visión de la religión. Algunos dicen que la defiende, otros que la ataca frontalmente.

Para su directora, "lo religioso es la primera capa, es el detonante, la llama que enciende la hoguera de todo lo demás, porque al final estamos hablando de las fragilidades de una familia". Así lo contó en una entrevista para Fotogramas. Y sí, parte como gran favorita para la gala de este año. Y no es para menos, porque es una buena reflexión sobre la importancia de la religión y de nuestras creencias en este mundo actual en el que vivimos, en el que nada parece importar más allá de las redes sociales y nuestra presencia digital.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Estrenos en Disney Plus

Paradise (Temporada 2)

Sinopsis: Tras el impactante final de la primera entrega, la historia da un salto temporal de tres años. Nos situamos en un escenario post-apocalíptico donde el rastro de «El Día» sigue presente en cada rincón. La trama principal se bifurca: por un lado, seguimos a Xavier en una odisea global para encontrar a Teri, un viaje que nos servirá para descubrir cómo ha logrado sobrevivir la humanidad en este tiempo de caos y aislamiento.

Mientras tanto, dentro de la ciudad, la tensión es una olla a presión. El búnker no solo lidia con las cicatrices físicas y psicológicas de los eventos pasados, sino que la convivencia social se vuelve insostenible. Los secretos que cimentaron la creación de esta supuesta civilización perfecta empezarán a salir a la luz, revelando que los orígenes de Paradise son mucho más oscuros de lo que nadie se atrevía a imaginar.

Quizá con esta temporada 2 de 'Paradise', la serie esté más cerca de 'Silo', la ficción de AppleTV, de lo que estuvieron los primeros episodios. Desde luego fue una de las sorpresas de la temporada, y en estos nuevos capítulos, vamos a explorar la vida más allá del búnker. ¿Qué queda de la humanidad? ¿Cómo está la Tierra ahí fuera? El personaje de Sterling K. Brown es el que se encargará de enseñárnoslo. Dan Fogelman sigue siendo el creador tras esta peculiar historia de ciencia-ficción.

"Antes de mostrarle el guion a nadie, se lo enseñé a dos de mis coguionistas y productores de la serie, John y Scott. Nos sentamos en una habitación durante tres semanas y hablamos detalladamente sobre cómo sería la serie, antes de que me dieran la luz verde para hacerla. Miramos las conferencias mas escalofriantes que puedes encontrar en Ted Talks sobre todas las conspiraciones que involucran al mundo. Hubo momentos en que nos pusimos a investigar cosas que yo temía que me pusieran en una lista de los más buscados. Hablamos mucho sobre conspiraciones políticas y luego nos sentamos a hablar con un sociólogo y profesor del que olvidé el nombre. Él nos escribió un documento de 50 páginas diciéndonos lo que haría un sociólogo si se encontrara frente a una situación similar a la que propone nuestra serie", contó su creador en una entrevista para La Vanguardia.

Fecha de estreno: 23 de febrero

Estrenos en AppleTV

Monarch: El legado de los monstruos (Temporada 2)

Sinopsis: La próxima tanda de episodios continuará teniendo el destino de Monarch —y del mundo— en juego, llevándonos desde la Isla Calavera de Kong así como a un pueblo en cuyas aguas habita un titán Mítico mientras los efectos del pasado generan repercusiones en el presente.

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm vuelven a verse las caras con titanes como Godzilla o King Kong en esta segunda entrega de episodios que corren a cargo de Apple TV. El conocido como 'Monsterverse' sigue añadiendo capas a su universo audiovisual. No solo con películas sino con el origen de todo, contado en esta serie, que ahora nos trae 10 nuevos episodios, a razón de uno semanal, hasta culminar en ese gran final el 1 de mayo. La primera temporada terminó por todo lo alto. Eso sí, con Kurt Russell quedándose atrás en la llamada Tierra Hueca, y aunque parecía que había muerto... nunca debemos dar por muerto a Kurt Russell, que nos sirva de lección. Además, en esta nueva temporada, veremos al Titán de los Titanes, y sí, va a poner en jaque a la Tierra una vez más.

"Algo que es muy divertido en esta serie y que ha generado mucho debate es que te da la oportunidad de aprender sobre estos monstruos a través de los personajes, particularmente en los primeros episodios. Y eso es algo que nunca se había hecho en el cine con ellos, en donde el eje estaba puesto exclusivamente en los monstruos. Eso nos llamó la atención en la propuesta, la posibilidad de explicar quién era nuestro personaje", contó el propio actor sobre su decisión de fichar por esta franquicia (en una entrevista para La Vanguardia).

Fecha de estreno: 27 de febrero

Estrenos en SkyShowtime

Girl Taken

Sinopsis: La vida de dos hermanas cambia para siempre cuando Lily es secuestrada por su profesor. Después de años de cautiverio, escapa, pero la libertad le trae nuevas luchas al descubrir que todo ha cambiado. Su familia debe recuperarse mientras su captor sigue en libertad.

Este thriller británico de seis episodios de 60 minutos cada uno está protagonizado por Alfie Allen (sí, el Theon Greyjoy de 'Juego de Tronos', y ojo, que se grabó íntegramente en Vitoria-Gasteiz el verano de 2025. Creada por David Turpin, basada en la novela Baby Doll, de Hollie Overton. 'Girl taken' nos cuenta la historia de Lily y Abby, dos hermanas gemelas que viven en un pequeño pueblo rural de Inglaterra. Pero todo cambia cuando Lily desaparece misteriosamente a manos de Rick Hansen, un respetado profesor del pueblo y figura plenamente integrada en la comunidad.

"Creo que hemos conseguido con éxito contar una historia que no solo se centra en los elementos más oscuros. También trata sobre la historia de víctima, y cómo tanto la familia como la mujer de Hansen, conseguí recuperarse tras tratar con esta persona", afirmó Allen en una entrevista para Sharp Magazine. Este personaje ha sido un reto para el actor británico, que ya estrenó otra serie el año pasado en SkyShowtime: la muy interesante comedia de acción 'Atomic'.

Fecha de estreno: 26 de febrero

The 'burbs

Sinopsis: Ambientada en los suburbios de hoy en día, sigue a una joven pareja que regresa a la casa de la infancia del marido. Su mundo se tambalea cuando unos nuevos vecinos se mudan a la casa de al lado, sacando a la luz viejos secretos del callejón sin salida, y nuevas amenazas mortales rompen la ilusión de su tranquilo vecindario.

Keke Palmer quizá sea una de las actrices más divertidas de la actualidad. Su timing cómico es envidiable. Pero también es capaz de mezclar géneros, como demostró en 'Nope' de Jordan Peele'. Ahora se atreve con un remake del clásico de los 80 'No matarás... a tu vecino', que protagonizó Tom Hanks. Aquí se le da un lavado de cara, y se actualiza la historia para acercarla a las audiencias actuales. La serie estará dirigida por Rachel Goldberg ('Agatha, ¿quién si no?'), Yana Gorskaya ('Lo que hacemos en las sombras') y Nzingha Stewart ('Daisy Jones & The Six'). Una comedia de humor ácido y divertido que funciona perfectamente, y que nos llega gracias a SkyShowtime este mes de febrero.

"Creo que en 1989 puede que fuera divertido e interesante algo tipo 'Oh, en los suburbios hay algo loco pasando'. Pero en 2026, realmente los suburbios tienen cosas locas pasando, o al menos, hay cosas que nos gustaría revisitar acerca de esos tópicos sobre cómo imaginamos esos suburbios", contó Keke Palmer a TV Insider. "Y creo que esa es una parte de por qué hemos querido volver a contar esta historia".

Fecha de estreno: 27 de febrero

Los tipos malos 2

Sinopsis: Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

'Los Tipos Malos', de Universal, es una de las películas de animación más interesantes de los últimos años. Aunque no tuvo demasiada repercusión (su taquilla se quedó en 250 millones, muy lejos de otros pelotazos animados), lo cierto es que su guion y sus personajes la hicieron diferente, y consiguieron que sus fans crecieran por todo el mundo. Con el ganador del Oscar Sam Rockwell dando voz al protagonista, Mr. Wolf, la verdad es que el humor inteligente y el tipo de animación, similar a la que vimos en la secuela de 'El gato con botas', consiguieron una fórmula ganadora.

Ahora llega la secuela, que ha mantenido tanto la taquilla como la crítica positiva de la primera entrega, sumando a Nathasa Lyonne o Awkwafina a su elenco de voces. Divertida, emotiva y repleta de acción. 'Los Tipos Malos 2' es un entretenimiento perfecto. "En cines fue un éxito, pero no fue enorme. Se hizo más grande en 'streaming'. La gente se enganchó mucho y las críticas fueron muy buenas. Cada vez que conozco a alguien que la ha visto, se esfuerzan por venir y decirme: 'He visto tu película y me encanta. A mis hijos les encanta, les encantan los libros y se ríen", contó su director Pierre Perifel en una entrevista para Sensacine.

Fecha de estreno: 28 de febrero

