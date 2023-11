La nueva serie de la saga sobre uno de los monstruos más míticos que es perfecta para devorar

Si hay algo que nos gusta, son los monstruos gigantes destrozando ciudades. Godzilla, creado por los Estudios Tōhō en 1954 es, quizá, el monstruo gigante más famoso del cine. A lo largo de los años ha tenido decenas de adaptaciones, de películas, desde grandres superproducciones a serie Z con presupuestos irrisorios. Aun así, ha conseguido mantenerse en el tiempo, y no solo en Japón, donde es una de las figuras más reconocidas del país. Algo tuvo que ver el remake hollywoodiense de ‘Godzilla’, dirigida por Roland Emmerich en los 90. O el reboot de Gareth Edwards en 2014, pistoletazo de salida del ‘Monsterverse’. ‘Monarch: el legado de los monstruos’ es una nueva pieza del mismo universo.

Porque la serie de Apple busca rellenar huecos entre toda la saga de películas que ya conocemos. Es decir, ‘Godzilla’, ‘Kong: Isla Calavera’, ‘Godzilla, rey de los monstruos’ y la última, ‘Godzilla vs. Kong’. No hace falta haber visto ninguna de las películas para disfrutar de la ficción, pero es verdad que te va a aportar mucho más contexto sobre Monarca, esa organización en la sombra que trata de estudiar (y a veces, controlar) a los titanes.

Uno de los aciertos de esta serie es el casting, que cuenta con Kurt Russell como protagonista, y eso siempre es una buena noticia. Pero es que también nos encontramos a su hijo, Wyatt Russell que, casualmente, interpreta al mismo personaje pero de joven. Un acierto sin duda. El reparto lo completan John Goodman, recuperando su personaje de Bill Randa (al que vimos en ‘Kong: Isla Calavera’); Elisa Lasowski, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm y Joe Tippett.

¿De qué va ‘Monarch: El legado de los monstruos’?

Tras sobrevivir al ataque de Godzilla en San Francisco, un espeluznante secreto vuelve a sobrecoger a Cate. En medio de amenazas monstruosas, se embarca en una aventura por todo el mundo para descubrir la verdad sobre su familia y la misteriosa organización conocida como Monarca.

Acción y drama familiar, un cóctel irregular

‘Monarch: el legado de los monstruos’ comienza con fuerza. Nos lleva a los años 70, a la isla Calavera, donde intuimos a Kong. Seguimos al personaje de Bill Randa, interpretado por John Goodman, y cómo huye de un monstruo arácnido gigante. Pensando que va a morir, lanza una bolsa impermeable al océano y se prepara para lo inevitable. Pero aparece otro monstruo con aspecto ‘cangrejil’, y ya presenciamos la primera batalla de monstruos. Eso sí, en los primeros episodios, va a ser la única.

La serie salta entre el presente, el pasado, y el pasado más pasado, para explicarnos la historia de tres generaciones de una misma familia: los Randa. Así, vamos pasando de principios de los años 50, a finales de los años 50, a los 70 y a 2015, un año después del ataque de Godzilla a San Francisco. Es decir, lo que vimos en la película de Gareth Edwards de 2014. Esta narración ente épocas es uno de los aciertos de la serie de Apple. Porque, a diferencia de otros productos, nos interesa lo que pasa en todas las líneas temporales.

Se avecina movida en ‘Monarch: el legado de los monstruos’. / APPLE

La serie además no es un festival de monstruos, al menos en los primeros episodios. Sí, quizá falte un poco más de presencia de Godzilla o sus amigos. Pero lo bueno de ‘Monarch: el legado de los monstruos’ es que, por fin, los protagonistas humanos nos interesan, nos importan. No solo están ahí como mera comparsa o como excusa. El drama familiar de los Randa funciona, sobre todo apoyados en un casting repleto de carisma.

Un añadido perfecto al Monsterverse

¿Puedes ver la serie de Apple sin haber visto el resto de películas? Como hemos dicho antes, sí. Porque al final se centra mucho en esa organización el asombra, y lo que ha supuesto no solo para una familia, sino para el resto del planeta. Por momentos, la investigación nos recuerda a los mejores episodios de ‘Expediente X’. Y ‘Monarch’ sube enteros en cuanto aparece Kurt Russell en pantalla. El veterano actor sigue siendo tan carismático como hace años, y se le ve disfrutando del espectáculo.

Al igual que Anna Sawai, que da vida a Cate Randa, que demuestra que puede cargar sobre sus hombros con el protagonismo de la historia. Y otra de las sorpresas la encontramos en Wyatt Russell, hijo del propio Kurt, y que interpreta a una versión más joven de él. Quien lo haya pensado en el departamento de casting, tiene nuestra más sincera alabanza.

Kurt Russell, tratando de salvar el mundo. / APPLE

No siempre funciona bien ‘Monarch: el legado de los monstruos’. A veces se pierde en tramas secundarias que no llegan a ningún lado. Y el CGI, en algunos episodios, no está bien pulido. O, al menos, como se espera de una producción de este calibre. Recordemos el acabado tan impresionante de ‘Fundación’, otra de las series de Apple. Y además, queremos mucho más Godzilla. Por algo es el rey de los monstruos, aunque el final de temporada promete que le veremos mucho más.

La serie se estrenará en formato semanal los viernes. Y Apple ha decidido compartir de golpe los dos primeros. Un acierto, porque con solo un episodio, no habría sido suficiente ni de lejos para enganchar al público que se acerque a la producción. De todos modos, es un brillante añadido al Monsterverse, sobre todo porque trata de no depender tanto de los monstruos para existir. Y eso es un avance.