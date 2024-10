Los 9 potentes estrenos del 7 al 13 de octubre en Netflix, Prime Video, Disney+, MAX o Movistar

Quizá esta sea la semana de octubre más repleta de estrenos, porque os hemos destacado un total de nueve. Pero claro, ¡qué nueve! La primera de ellas es la película de Hayao Miyazaki ‘El chico y la garza’. No solo ganadora del Oscar, sino que además entusiasmo a la crítica y al público. No es para menos, porque se trata de una obra sensible y esperanzadora como pocas en la trayectoria del legendario animador japonés. Ha tardado, pero al fin la tenemos en Netflix para poder disfrutarla. Y también llega a Netflix otra de animación esta semana, y es la nueva adaptación de Lara Croft, la mítica arqueóloga, que da el salto al streaming para llevarnos de aventuras en un nuevo misterio.

Pero no será el único misterio del que disfrutemos. Ahí tenemos ‘Caddo Lake’, la nueva serie de Dylan O’Brien (si sois swifties, seguro que le conocéis); la última película de la saga de ‘Los extraños’ o el nuevo proyecto de AppleTV+ con Cate Blanchett y Alfonso Cuarón. Incluso la serie diaria de Disney Plus ‘Regreso a las Sabinas‘ nos llevará también al terreno del thriller, algo insólito en ese tipo de producciones. Y para los que quieran reírse y buscar una crítica al mundo hollywoodiense actual, ahí tienen ‘La franquicia’, que llega esta semana a MAX. Si parpadeas, te pierdes la mitad de estrenos… Así que trata de apuntarlos todos.

Estrenos en Netflix

El chico y la garza (PELÍCULA)

Sinopsis: Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo.

Ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación, estamos ante la última película del genio de la animación (japonesa e internacional) Hayao Miyazaki. En su carrera se encuentran obras maestras como ‘La princesa Mononoke’ o ‘El viaje de Chihiro’. Su estilo, sus historias, su realismo mágico han influido en cientos de animadores, e incluso en las propuestas de Disney. ‘El chico y la garza’, inspirada en la novela ‘¿Cómo vives?‘, es su último esfuerzo antes de su retirada, y tiene todos los elementos reconocibles de su autor. Una obra compleja, difícil pero, una vez dentro, muy reconfortante y enternecedora. La banda sonora está a otro nivel y, pese a que en algunos momentos puede parecer confusa o infantil, se sitúa como una de sus mejores obras.

Fecha de estreno: 7 de octubre

Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft (SERIE)

Sinopsis: Embarcada en una persecución de alto riesgo por todo el mundo, la intrépida Lara Croft se enfrenta a su traumático pasado mientras descifra un antiguo misterio.

¿Quién no conoce a estas alturas a Lara Croft? Ha conseguido mantenerse vigente durante casi tres décadas, desde que naciera su primer videojuego para PC. Por el camino, adaptaciones a cine con Angelina Jolie o Alicia Vikander, y un sinfín de juegos para Playstation. La arqueóloga y buscadora de tesoros más famosa junto a Indiana Jones se enfrenta a una nueva aventura, pero esta vez en formato animado. Netflix ha decidido apostar por ella, y es un proyecto que cuenta con la voz de Hayley Atwell (sí, Peggy Carter en Marvel) como la protagonista. Acción, aventuras, misterios milenarios… ‘Tomb Raider: la leyenda de Lara Croft’ lo tiene todo para ser un éxito.

Fecha de estreno: 10 de octubre

Estrenos en Prime Video

Citadel: Diana (SERIE)

Sinopsis: Milán, 2030. Hace ocho años, la agencia de espionaje mundial independiente Citadel fue destruida por el poderoso sindicato enemigo, conocido como Manticore. Desde entonces, Diana Cavalieri, una agente encubierta de Citadel, está sola, atrapada tras las líneas enemigas como topo de Manticore. Cuando por fin ve una salida y la oportunidad de desaparecer para siempre, la única forma de hacerlo es confiando en el aliado más inesperado, Edo Zani, el heredero de Manticore Italia e hijo del jefe del sindicato italiano, Ettore Zani, que se disputa el liderazgo contra todas las demás familias europeas.

Llega la nueva propuesta de ‘Citadel‘, esa serie que nos vendieron como el siguiente paso en la historia televisiva y de streaming, pero que se quedó en un quiero y no puedo. La primera temporada protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas funcionó a medio gas, pese a estar los hermanos Russo detrás de todo el proyecto. Se prometió que llegarían diferentes versiones de diferentes países. Ahora nos llega la italiana, protagonizada por Matilda De Angelis, pero la expectación es casi nula, y su promoción está pasando totalmente inadvertida.

El proyecto, pese a ser interesante (en noviembre nos llega la edición india), no ha calado ni entre la audiencia ni entre la crítica. Porque realmente no nos ofreció nada nuevo, nada que no hubiéramos visto ya. Y la acción a veces resultaba bastante torpe. Sobre todo comparándola con otra serie de la misma plataforma, ‘Jack Reacher‘, que con menos, conseguía mucho más. Habrá que darle una oportunidad para ver si remonta el vuelo…

Fecha de estreno: 10 de octubre

Strangers: Capítulo 1 (PELÍCULA)

Sinopsis: Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

‘Los extraños’, protagonizada por Liv Tyler a mediados de la primera década de los 2000, se convirtió en todo un éxito del cine de terror. Y sí, revolucionó el género dándonos algo nuevo en ese subgénero llamado home invasion. Aún tenemos grabado ese último grito de la protagonista antes de los créditos finales. Hubo una segunda parte bastante interesante, pero sin la gracia de la primera. Y ahora llega una nueva trilogía en forma de precuela encubierta de la primera entrega.

En estas tres películas se indagará en la identidad de los asesinos. O así lo explicó el director Renny Harlin. Además, explorará sobre las consecuencias a las que tienen que enfrentarse los supervivientes de este tipo de ataques. ‘Strangers: capítulo 1’ funciona bien, pero es demasiado lenta y no hay muchos sustos genuinos, anclada demasiado en lo que hizo grande a la cinta protagonizada por Tyler.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Estrenos en MAX

La franquicia (SERIE)

Sinopsis: Un equipo está atrapado en el infierno disfuncional de la creación de franquicias de películas de superhéroes. Al final del día la pregunta a la que se enfrentan es: ¿es éste el nuevo amanecer de Hollywood o la última batalla del cine?

La fatiga superheroica es algo que cada vez afecta más al cine y al mundo televisivo. El tsunami que ha sido el Universo Cinematográfico de Marvel, arrasando con todo, ha acabado por pasar factura. Ni sus últimas películas han recaudado lo esperado (Salvo ‘Deadpool y Lobezno’), ni sus últimas series han tenido la repercusión de años atrás. Así que esta nueva serie de MAX pretende ahondar de alguna forma en el estado del Hollywood actual, hablando directamente sobre este problema de manera cínica e incisiva. Además, hay varias historias basadas en la realidad, o eso afirman sus creadores Sam Mendes, Armando Iannucci y Jon Brown. Porque menudo trío. Sobre todo el primero, director de ‘American Beauty’ o ‘Skyfall’.

En el reparto encontramos a Daniel Brühl o Himesh Patel. Una especie de ‘The Office’ pero del cine superheroico, desde dentro de los rodajes, quitándole el glamour que siempre le damos al cine.

Fecha de estreno: 7 de octubre

Caddo Lake (SERIE)

Sinopsis: Cuando una niña de ocho años desaparece misteriosamente, una serie de muertes y desapariciones del pasado empiezan a unirse, alterando para siempre la historia de una familia rota.

Podría decirse que esta es la nueva serie de los creadores de la perturbadora ‘Servant’, ya que cuenta con Celine Held y Logan George, que trabajaron juntos en la serie de AppleTV+, y además está producida por M. Night Shyamalan, que también fue uno de sus artífices. De hecho, hasta una de las protagonistas es Lauren Ambrose, protagonista de la mencionada serie. Aquí con el apoyo de Dylan O’Brien, en una misteriosa historia de terror perfecta para este Halloween.

Fecha de estreno: 10 de octubre

Estrenos en Disney Plus

La Máquina (SERIE)

Sinopsis: Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna está en un mal momento de su carrera como boxeador. Por suerte para él, su mánager y mejor amigo Andy Luján está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte. Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su exesposa Irasema, una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo.

¿Recordamos la mítica película ‘Y tu mamá también’? Aquella historia que casi nos presentó a unos jovencísimos Gael García Bernal y Diego Luna. Nos suena más, ¿verdad? Pues más de dos décadas han tenido que pasar para que ambos actores vuelvan a trabajar juntos (aunque ahí tenemos ‘Rudo y Cursi’, que es de 2008). Esta vez en la nueva serie para Star, que aquí podremos ver en Disney Plus. Lo que inicialmente iba a ser una película se ha convertido en una historia por capítulos que va a tratar directamente la redención. Pero también para adentrarse en el mundo del boxeo y todo el peligro que implica, sobre todo cuando hay mafias de por medio.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Regreso a las Sabinas (SERIE)

Sinopsis: Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, amba

Os hemos hablado mucho ya de esta serie. Sobre todo porque va a ser la primera serie diaria realizada íntegramente por una plataforma de streaming. Ya hemos visto que el experimento puede salir muy bien. Ahí tenemos el ejemplo de ‘Valle salvaje‘. Pero mientras que la ficción de Josep Cister también se emite diariamente en TVE, y un día después en Netflix, la de Disney Plus solo se encontrará, exclusivamente, en la plataforma. Thriller de época con un reparto de lujo, con más de cincuenta capítulos y unos exteriores impresionantes.

Nos encontramos liderando el reparto al modelo y actor Andrés Velencoso, acompañado de Celia Freijeiro (‘Reina Roja‘). Además, el reparto lo completan Olivia Molina, Nancho Novo, Ángela Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal, Marta Calvó y Julia Carnero.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Estrenos en AppleTV+

Disclaimer (SERIE)

Sinopsis: La aclamada periodista Catherine Ravenscroft ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros. Basada en la novela de Renée Knight.

Estrenada fuera de concurso en Venecia y con Cate Blanchett en el papel protagonista, la serie de Alfonso Cuarón es una de las más esperadas en lo que queda de año. Porque es que en su reparto cuenta con Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Kevin Kline y Lesley Manville. Ya solo por eso merecerá la pena. Pero además siempre nos gusta ver a Blanchett en un thriller a la vieja usanza, enfrentándose a sus fantasmas y a muchos secretos. Basada en la novela homónima de Renée Knight, estará compuesta por siete episodios de una hora cada uno. Así la ha definido Cuarón como una película de siete horas, algo que no ha sentado muy bien a los críticas… que tampoco se han mostrado muy entusiastas con el resultado.

Fecha de estreno: 11 de octubre

Más estrenos semanales