Crítica ‘Reina Roja’: Prime Video tira la casa por la ventana con una de sus series más ambiciosas

Muchos esperábamos la llegada de ‘Reina Roja‘ a Prime Video. La esperadísima adaptación del bestseller de Juan Gómez Jurado llega tras una gran expectación. Ya no solo porque el libro lleve vendidas cerca de 3 millones de copias, sino por el cuidado con el que han elaborado la serie. Amazon decidió desde el primer momento que esta serie su gran serie, ya no solo de la temporada, sino en general. Y se nota. Los 7 episodios, de cerca de una hora cada uno, ya están disponibles en la plataforma desde este 29 de febrero. Ahora la pregunta es: ¿ha merecido la pena la espera?

Con la firme dirección de un experto como Koldo Serra, ‘Reina Roja’ no decae en ningún momento, y todo es gracias a su trama enrevesada y misteriosa. La adaptación llevada a cabo es de diez, sobre todo gracias al casting de los protagonistas. Mucho se habló en su momento de qué actriz podría estar a la altura para dar vida al personaje de Antonia Scott. Finalmente la elegida fue Vicky Luengo, que asombró a la crítica con su papel protagonista en la serie ‘Antidisturbios‘. Pero no está sola. Necesitaba un compañero a su altura para dar vida a Jon Gutiérrez. Nadie mejor que Hovik Keuchkerian, que también participó en la serie de Movistar Plus+, además de ‘La casa de papel’. Ambos actores además han sido nominados a los Premios Goya en la categoría de interpretación.

Para cerrar el reparto, encontramos a intérpretes de renombre como Alex Brendemühl, Nacho Fresneda, Urko Olazábal, Pere Brasó, Andrea Trepat, Celia Freijeiro, Fernando Guallar, Vicenta N’Dongo, Karmele Larrinaga; la participación especial de Eduardo Noriega y la ganadora de tres Premios Goya Emma Suárez. También estará la debutante Selam Ortega, que dará vida al personaje de Ladybug.

¿De qué va ‘Reina Roja’?

Antonia Scott es la mujer más inteligente del mundo, con un cerebro entrenado para encontrar conexiones donde nadie más las ve. Jon Gutiérrez es un policía en horas bajas a quien le encargan convencer a Antonia de que vaya a analizar la escena del crimen de un adolescente, hijo de una importante banquera, en un exclusivo barrio residencial de Madrid. Casi al mismo tiempo, la hija de un gran empresario es secuestrada. Ambos crímenes unirán los caminos de Antonia y Jon en una historia en la

que se enfrentarán a un misterioso criminal y al propio pasado de Antonia, que la persigue por mucho que ella intente apartarse de todo.

‘Reina Roja’ es un portento visual

‘Reina Roja’ comienza con una escena impactante. Un plano aéreo de Madrid que, poco a poco, se va acercando a una casa en la que vemos a una mujer sentada al borde de una ventana. Mira a la calle, varios pisos por debajo de ella, y se imagina lanzándose al vacío. Pero no solo eso, sino que se imagina suicidándose de todas las formas posibles. Esa es Antonia Scott, nuestra protagonista. Y ya desde ese momento nos queda claro que algo no va bien. Ya no solo en su mente, sino en su pasado. Algún trauma que arrastra y que va a condicionarla durante el resto de la serie.

A la vez, conocemos a Jon Gutiérrez, un policía que se ha visto arrastrado a un callejón sin salida. Y, para redimirse y evitar la cárcel, debe ayudar a localizar a Antonia y convencerla para que ayude en un caso de asesinato. En ese primer momento que los dos están juntos, saltan chispas. No las suficientes, pero sabemos que esa pareja va a darnos muchas alegrías y buenos momentos. Y lo hacen, solo que no tanto como esperábamos.

‘Reina Roja’ es una serie ambiciosa. Muy ambiciosa. De las más ambiciosas de nuestra historia reciente. Prime Video ha tirado la casa por la ventana, y se nota en cada plano, en cada secuencia, cuidada hasta el más mínimo detalle. No en vano, hay más de 1.400 planos de efectos visuales, y el rodaje se alargó durante 24 semanas. Un proyecto mastodóntico que sí, luce muy bien, aunque a veces se meta en unos atolladeros sin sentido.

Antonia Scott, ante su caso más difícil. / PRIME VIDEO

Falta de naturalidad

La serie de ‘Reina Roja’ no nos descubre nada nuevo. Es un thriller sobre misteriosos asesinatos, un secuestro de por medio y una detective muy inteligente que debe pillar al asesino antes de que cometa alguna nueva locura. Sí, nos recuerda a ‘El silencio de los corderos’, y es que le debe mucho a la obra de Jonathan Demme. No solo en trama, sino visualmente. Antonia Scott es una Clarice Starling patria, e incluso el personaje de Jon Gutiérrez la llama así en una ocasión. Pero es que también nos recuerda a ‘Hannibal’, la infravalorada serie precuela sobre el personaje de Hannibal Lecter. Las muertes de dicha serie eran auténticas obras de arte, y el asesinato del primer episodio nos recuerda mucho a él.

Así que, si tenemos un aspecto visual muy cuidado, unos actores de lujo y una trama que no decae, ¿qué es lo que falla en ‘Reina Roja’? La naturalidad. Durante gran parte del comienzo de la serie, los actores parecen estar recitando sus diálogos más que interpretándolos. Y eso no es problema exclusivo de ellos, sino de unos guiones en ocasiones demasiado literarios. Lo que queda bien en un libro, no tiene por qué quedar bien hablado. Y en ‘Reina Roja’ se nota. Sobre todo en los diálogos entre Jon y Mentor, que quedan bastante falsos y sin vida.

Por suertero toda la serie es así, y poco a poco nos vamos acostumbrando, hasta casi olvidarlo. Pero es una pena que, una serie de este calibre, pierda gracia debido a algo tan importante como unos buenos diálogos. Mención aparte se merecen algunos efectos visuales que lastran también el conjunto. Generalmente son muy buenos, salvo ocasiones que tienen a ser algo ridículas (sí, estamos hablando de los monos).

Antonia Scott, nuestra Sherlock patria

Pese a ello, Vicky Luengo es una grandísima Antonia Scott. Aunque cuesta acostumbrarse al principio a su particular forma de ver al personaje, poco a poco vamos entrando en su mente y participando de sus procesos. En ese aspecto, ‘Reina Roja’ nos recuerda mucho a ‘Sherlock’, la brillante serie de la BBC con Martin Freeman y Benedict Cumberbatch. De hecho, la forma que tiene ‘Reina Roja’ de solventar visualmente cómo es la cabeza de Antonia y su proceso, a veces es calcado de la serie británica. Y no tiene por qué ser algo malo. Si nos plagian ‘El Ministerio del Tiempo’, tendremos nosotros también capacidad para imitar sus aciertos…

Jon y Antonia, mano a mano en ‘Reina Roja’. / PRIME VIDEO

Al que le cuesta más encontrar su lugar es a Hovik Keuchkerian, sobre todo por lo que comentábamos antes de falta de naturalidad. Pero tiene las frases y diálogos más divertidas de toda la serie. Junto a Vicky Luengo hacen un dúo perfecto para este tipo de historias, y los dos funcionan muy bien juntos.

El que se lleva la gran interpretación de la serie es Nacho Fresneda, con un antagonista calculador, frío y brillante. Su Ezequiel tiene mimbres de Buffalo Bill, pero siempre pasado por un tamiz a la española.

Así que, en definitiva, ‘Reina Roja’ es una serie muy entretenida, que cumple con creces lo que esperábamos de ella, y que nos hace darnos cuenta que nosotros también podemos hacer grandes thrillers. El complejo de inferioridad que tenemos en nuestra ficción poco a poco ha ido saltando por los aires. Y la nueva ficción de Prime Video es una muestra más, que además acaba con un cliffhanger perfecto para la siguiente temporada. Larga vida a Antonia Scott.