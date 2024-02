Quién es quién en ‘Reina Roja’ de Prime Video: el reparto de la serie española más esperada

Este jueves 29 de febrero llega a Prime Video la gran apuesta española del año. Y, si nos permitís el lujo, quizá la gran ficción patria de los últimos años. La esperadísima serie de ‘Reina Roja‘ está basada en el popular bestseller de Juan Gómez Jurado, y está compuesta por 7 episodios de cerca de una hora de duración cada uno.

El libro superó los 2 millones de ventas el pasado 2021, por lo que el autor se convierte en uno de los más vendedores del panorama literario actual. Era cuestión de tiempo de que llegara una gran plataforma y adaptara la historia de Antonia Scott, la mujer más inteligente del mundo. Y fue Amazon Prime Video la que quiso apuntarse el tanto, firmando un contrato millonario con el autor.

‘Reina Roja’ es un thriller complejo repleto de aristas, cuya trama se sustenta en unos personajes poliédricos y todos con sus propios intereses. Y, aunque la nueva ficción española va desvelando poco a poco los secretos de cada uno, nunca está de más ir con los deberes hechos y saber un poco más sobre ellos antes de comenzar a verla.

Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian son los actores que darán vida a Antonia y Jon, los protagonistas de la historia. Les acompañarán en el reparto un elenco de actores y actrices de la talla de Alex Brendemühl como Mentor, un alto funcionario del proyecto policial secreto Reina Roja y Nacho Fresneda como Ezequiel, el oscuro asesino que pondrá en jaque a Reina Roja con su inteligente y macabro plan.

También habrá otros grandes nombres en ‘Reina Roja’ como Urko Olazábal, como el Inspector Parra, jefe en la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional llamado a chocar frontalmente con Jon Gutiérrez por lo que ambos representan; Emma Suárez, quien interpretará a Laura Trueba, madre de la primera víctima de Ezequiel; y Selam Ortega en el papel Ladybug, hija del tatuador accidentado que guarda el secreto del origen de Ezequiel y se convertirá en la principal cómplice Antonia Scott.

¿De qué va ‘Reina Roja’?

Antonia Scott es la mujer más inteligente del mundo, con un cerebro entrenado para encontrar conexiones donde nadie más las ve. Jon Gutiérrez es un policía en horas bajas a quien le encargan convencer a Antonia de que vaya a analizar la escena del crimen de un adolescente, hijo de una importante banquera, en un exclusivo barrio residencial de Madrid. Casi al mismo tiempo, la hija de un gran empresario es secuestrada.

Ambos crímenes unirán los caminos de Antonia y Jon en una historia en la que se enfrentarán a un misterioso criminal y al propio pasado de Antonia, que la persigue por mucho que ella intente apartarse de todo.

Antonia Scott – Vicky Luengo

Vicky Luengo.

Es la mujer más inteligente del mundo y cuyo cerebro, además, ha sido entrenado para ir más allá, para llegar a respuestas y conclusiones mucho más rápido que nadie. Antonia puso esa capacidad mental al servicio de la organización Reina Roja, pero como consecuencia de uno de sus casos, Antonia sufrió una tragedia y ha intentado abandonarlo todo. Pero su antiguo supervisor, Mentor, la requiere para que investigue un nuevo e impactante asesinato que la obligará a enfrentarse con sus propios fantasmas y bajo las duras secuelas psicológicas provocadas por el adiestramiento para ser Reina Roja.

Vicky Luengo es la actriz que le da vida durante los 7 episodios de ‘Reina Roja’. Uno de sus papeles más conocidos y recordados es el de Laia Urquijo en la serie de Movistar Plus+ ‘Antidisturbios‘. Pero además estuvo nominada a los Premios Goya por el largometraje ‘Suro’, dirigido por Mikel Gurrea.

Jon Gutiérrez – Hovik Keuchkerian

Hovik Keuchkerian.

Cuando empieza la serie, Jon es un policía que no atraviesa su mejor momento. Su carrera está a punto de irse por el garete hasta que aparece un tipo misterioso que le propone un trato: si convence a Antonia Scott de que vaya con él a analizar una escena del crimen, sus problemas se desvanecerán. Lo que Jon no puede imaginar es que, al entrar en contacto con Antonia, se adentrará en un mundo de secretos, criminales brillantes, y gente con poder y con dinero que no es amiga de colaborar con la policía si eso implica desvelar sus trapos sucios. Pero lo que verdaderamente cambiará la vida de Jon será su amistad con Antonia.

Hovik Keuchkerian ya coincidió con Vicky Luengo en la serie ‘Antidisturbios’, y ahora repite en ‘Reina Roja’. Además, también participó en la serie ‘La casa de papel‘ y ha sido nominado al Goya al Mejor Actor por la película ‘Un amor’.

Mentor – Álex Brendemühl

Álex Brendemühl.

El hombre en la sombra o, como le llama Jon, Señor Misterios. Es quien encontró a Antonia, unos cuantos años atrás, cuando buscaba a la persona idónea para convertirse en su Reina Roja. Es también quien recluta a Jon para ser su escudero. Mentor manda a Antonia a los casos más complicados, en los que su mente puede ser de mayor utilidad, pero se siente un poco culpable por las secuelas psicológicas que el entrenamiento dejó en ella. Al mismo tiempo, su labor es proteger a toda costa la discreción de sus operaciones; nadie debe saber de la existencia de Reina Roja.

Brendemühl también ha sido nominado al Goya, en este caso a Mejor Actor Secundario por la reciente película ‘Creatura’. Además, protagonizó ‘Las horas del día’, de Jaime Rosales o ‘Akelarre’.

Ezequiel – Nacho Fresneda

Nacho Fresneda.

Con nombre de profeta de la Biblia, Ezequiel tiene razones muy concretas por las que secuestra a Carla Ortiz. Procura convencerse a sí mismo de que no es una mala persona, de que no está haciendo todo esto porque quiera, pero en él conviven traumas del pasado que le atormentan. Si quienes tienen capacidad para cambiar las cosas lo escucharan, no tendría que llevar a cabo este elaborado plan en el que Carla es sólo una pieza más.

Ahora que vuelve a estar de moda ‘El Ministerio del Tiempo‘, hay que recordar al personaje de Alonso de Entrerríos, al que dio vida el propio Nacho Fresneda. También participó en la propia ‘Antidisturbios’, y series como ‘Bosé‘, ‘Furia’ o la película ‘El Reino’ de Rodrigo Sorogoyen.

Sandra – Andrea Trepat

Andrea Trepat.

Sandra es uno de los grandes misterios de Reina Roja. ¿Tiene sed de venganza o no es más que, como diría Jon, otra mamporrera? ¿Sigue a sus propios intereses o hay algo más por detrás? Antonia tendrá que llevar sus capacidades al máximo para intentar entender el papel de este misterioso personaje en la gran maraña de intereses y acertijos de la temporada.

Andrea Trepat es una actriz muy conocida para el público español sobre todo gracias a su participación en series como ‘Mar de plástico’ o ‘Amar es para siempre‘. Pero incluso ha trabajado a las órdenes del mismísimo Woody Allen en su película de 2020 ‘Rifkin’s Festival’.

Carla Ortiz – Celia Freijeiro

Celia Freijeiro.

Hija de un importante empresario del textil, Carla aspira a conseguir que su padre la vea como una ejecutiva más que solvente para llevar la empresa por nuevos caminos de futuro, y no solo como su heredera. La influencia de su padre le pesa incluso cuando es secuestrada por alguien de quien le cuesta averiguar qué pretende y cuáles son sus reivindicaciones. Si quiere sobrevivir, Carla tendrá que tirar de una fuerza interior que siempre le ha ayudado a salir adelante.

Celia Freijeiro cuenta en su filmografía con varias comedias como ‘Mari(dos)’, ‘Amor de madre’ o ‘Bird Box Barcelona’. Pero quizá uno de sus papeles más reconocidos sea en la serie de Leticia Dolera ‘Vida perfecta‘.

Ladybug – Selam Ortega

Selam Ortega.

Tatuadora profesional, regenta el estudio de tatuaje de su padre y entra en contacto con Antonia y Jon como parte de la investigación del asesinato del joven Álvaro Trueba. Quiere proteger a su padre de cualquier problema, pero tampoco va a negar ayuda a personas que lo necesitan.

La joven actriz debuta en ‘Reina Roja’ con un papel más importante, tras haber participado en el documental ‘Generación Anti Todo’ o la serie ‘Madres. Amor y vida’.

Jaume Soler – Eduardo Noriega

Eduardo Noriega, 2021 © Enrique Cidoncha

¿Quién es ese misterioso hombre a quien Antonia recuerda en un momento muy concreto de su pasado? Es uno de los interrogantes de la temporada de Reina Roja, y consecuencia de contar con la trilogía al completo para adaptarla con pies de plomo.

¿Cómo no conocer a Eduardo Noriega a estas alturas? Saltó a la fama gracias a sus dos películas con Alejandro Amenábar ‘Tesis’ y ‘Abre los ojos’. Desde entonces, no ha parado, y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del cine español. En su filmografía cuenta con películas como ‘Nadie conoce a nadie’, ‘El espinazo del diablo’, ‘El Lobo’, ‘El Método’, o la serie ‘Homicidios’ con Celia Freijeiro.

Aguado – Vicenta N’Dongo

Vicenta N’Dongo.

Es la técnica de laboratorio de la organización Reina Roja, y un personaje importante en la saga. Ella se encarga de procesar las pruebas encontradas en los escenarios del crimen para que Antonia pueda analizarlas más adelante.

Quizá nos suene sobre todo por dar vida a la novia de Fernando Tejero en ‘Aquí no hay quien viva‘. Pero Vicenta N’Dongo no ha parado de trabajar. La hemos visto recientemente en ‘La Mesías‘, o en películas como ‘Mantícora’, ‘Días mejores’ o ‘En la ciudad’.

Bruno Lejarreta – Pere Brasó

Pere Brasó.

Periodista en horas bajas, ve en la caída en desgracia de Jon en la policía su oportunidad de volver a ser alguien en el mundillo. Su falta de escrúpulos creará más de un problema.

Lejarreta es otro de esos actores a los que hemos visto en tantas series y películas a lo largo de los años. Por nombrar algunas, tenemos ‘Los herederos de la tierra‘, ‘Caronte’ o la película ‘Benvinguts a la familia’.

Parra – Urko Olazábal

Urko Olazábal.

Parra es el responsable de la unidad de secuestros de la Policía Nacional y es muy bueno en su trabajo. De hecho, se precia de serlo y no le gusta que nadie ande merodeando en sus casos, menos aún cuando son tan importantes como el de Carla Ortiz. La presencia de Antonia y Jon le estorba porque, sobre todo, no entiende quiénes

son ni qué pintan en todo esto.

El veterano actor ganó el Goya por la película ‘Maixabel’ junto a Blanca Portillo, además de haber participado en series como ‘Patria’, o las películas ‘Ane’, ‘Errementari’….

Ramón Ortiz – José Ángel Egido

Ramón Ortiz.

Es el padre de Carla Ortiz y un poderoso empresario que ha convertido su compañía de ropa en una gran multinacional. El secuestro de su hija, sin embargo, lo colocará en una situación que él considera imposible.

Jose Ángel Egido es un eterno secundario de nuestro cine y televisión. Ganador del Premio Goya por ‘Los Lunes al sol’, ha participado en un sinfín de películas y series: ‘Águila Roja’, ‘Todo por el juego’, ‘Matadero. El silencio del pantano’….

Laura Trueba – Emma Suárez

Emma Suárez.

Una de las banqueras más importantes de España. El asesinato de su hijo Álvaro es del detonante de la temporada. Para Antonia y Jon es aparentemente inalcanzable, pero puede tener la llave para resolver todo el asunto.

Una de las grandes actrices de nuestro cine, Emma Suárez, está presente también en ‘Reina Roja’. No solo tiene tres premios Goya (‘Julieta’, ‘El perro del hortelano’ y ‘La próxima piel’), sino que ha participado en decenas de diferentes proyectos, muchos de ellos parte de nuestra historia: la serie ‘Querido maestro’, el videoclip de Joaquín Sabina ‘Así estoy yo sin ti’, varias películas de Julio Medem…