Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo miércoles con los regresos de todos estos personajes

Ya no queda nada. El final de ‘Amar es para siempre‘, la serie diaria más longeva de nuestra televisión está más cerca que nunca. Solo quedan cinco episodios para despedirnos de la Plaza de los Frutos, de El Asturiano y de todos los personajes que nos han acompañado en esta temporada y durante once temporadas en Antena 3.

Tras la llegada de ‘Sueños de libertad‘, Antena 3 ha recortado la duración de los capítulos finales de ‘Amar es para siempre’, que también ha visto alterado su horario pasando a emitirse cada día desde las 16:45 horas.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, Lola y Román se encontraban a la espera de recibir la sentencia de divorcio, lo que les tiene muy nerviosos pues los dos quieren dar un paso adelante en su relación y poderse dar el sí quiero y pasar por el altar. Pero la notificación de divorcio sigue sin llegar a sus manos.

Por su parte, Victoria y Román hablaban de Elena y es que a él le sigue haciendo mucho daño el pensar en su madre tras descubrir que es una asesina. Ninguno de los dos termina de creerse lo que ha sido capaz de hacer su progenitora.

Sebas se entera de que Pelayo está en el mismo hospital en el que Don Sotero está en las últimas. Un bache de salud que preocupa a Marcelino, que al recibir una llamada piensa que es Marisa quién llama para decirle como se encuentra su padre. Pero en realidad la que llamaba era su hija Luisita, que por un malentendido después de que Marcelino se dejara el teléfono descolgado, piensa que su abuelo se muere.

Así, Luisita pone sobre aviso a todos sus hermanos y les pide viajar todos a Madrid para pasar las últimas horas con Pelayo al creer que le quedan pocas horas o pocos días de vida.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2823 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este miércoles 28 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2823 de ‘Amar es para siempre’:

Tras la muerte de don Sotero, los Gómez vuelven a vivir un duro día con su entierro. Paralelamente, el bache de salud de Pelayo ha provocado que todos los hijos de Manolita y Marcelino decidan regresar a Madrid para pasar sus últimas horas junto a él.

Y es que después del malentendido, Luisita ha convencido a todos sus hermanos para volver hasta la capital para pasar las últimas horas con su abuelo. Aunque no todos lo hacen. Y es que Manolín ha preferido no viajar como el resto de sus hermanos. Algo que provoca un fuerte enfrentamiento con su hermana Luisita que no se lo perdona.

Cuando todos ven a su abuelo Pelayo vivo se llevan un alegrón pero no entienden por qué Luisita les había dicho que se moría. Y es que la hija de los Gómez entendió que el que se moría era su abuelo y no don Sotero.