Avance semanal, capítulos finales de ‘Amar es para siempre’: una muerte y todos estos regresos

Ya no queda nada. El final de ‘Amar es para siempre‘, la serie diaria más longeva de nuestra televisión está más cerca que nunca. Solo quedan cinco episodios para despedirnos de la Plaza de los Frutos, de El Asturiano y de todos los personajes que nos han acompañado en esta temporada y durante once temporadas en Antena 3, casi veinte años si le sumamos la etapa de ‘Amar en tiempos revueltos’ en TVE.

No obstante, Antena 3 quiere alargar un poco la historia de la serie protagonizada por Itziar Miranda y Manu Baqueiro, entre otros. Por ello, pese a que si se siguiera la emisión natural de la ficción sería el viernes 1 de marzo cuando se emitiría el capítulo final, habrá que esperar un poco más pues Antena 3 ha decidido partir en dos los capítulos.

Así, tras el estreno de ‘Sueños de libertad’ en el prime time del domingo, la serie que tomará su relevo llegará a las sobremesas de Antena 3 a partir del lunes a las 15:45 horas. Lo que provocará que ‘Amar es para siempre’ pase a emitirse en torno a las 17:00 horas y con una duración de media hora cada tarde.

De esta manera, la recta final del serial de época podría alargarse hasta la semana del 4 al 8 de marzo y quién sabe si la cadena de Atresmedia apostará por llevar el capítulo final de la ficción producida por Diagonal TV al prime time para despedirla por todo lo alto como ya hiciera en su día con ‘El secreto de puente viejo’.

En estos capítulos finales, los fans de ‘Amar es para siempre’ van a vivir momentos muy intensos y especiales como el regreso de todos los hijos de Manolita y Marcelino. Así volveremos a ver juntos a la familia del Asturiano con la vuelta de Leonor (Natalia Rodríguez), María (Lucía Martín Abello), Luisita (Paula Usero), Manolín (Álvaro de Juana), Ciriaco (Daniel Cabrera) y Catalina (Sofía Milán) junto a Lola (Clara Garrido), que ha seguido siendo una de las grandes protagonistas de esta duodécima temporada.

Por si fuera poco también podremos ver el reencuentro de Luimelia pues junto a Luisita también volverá Amelia (Carol Rovira) al igual que el resto de parejas de los hijos. Es decir también regresarán Ignacio (Jonás Beramí), Miguel (Alejandro Albacarrín).

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie producida por Diagonal TV? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo?

Capítulo 2821 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 26 de febrero

Tras ser detenida, Elena decide mostrarse arrepentida y confiesa todos los crímenes que ha cometido. Algo que afectaba de lleno a Román, Victoria y Malena. Paralelamente, Malena iniciaba una nueva vida junto a Lola y los Gómez.

Ahora ha pasado mucho tiempo y se produce un pequeño salto temporal en la serie. Seis meses después, un ser muy querido para los Gómez está a punto de morir, dejando un enorme vacío en el barrio. Visi ha vuelto de Londres para ayudar a Benigna a mudarse, con Silvia a punto de salir de cuentas.

En Supermercado Peñacastro, que es como ha pasado a llamarse después de que Manolita lo vendiera para conseguir dinero para la multa de su hija Lola, Benigna y Peñalara comprueban que no es fácil ser al mismo tiempo socios y pareja.

Capítulo 2822 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 27 de febrero

Lola y Román se encuentran a la espera de recibir la sentencia de divorcio, lo que les tiene muy nerviosos pues quieren casarse. Y es que la notificación sigue sin llegar a sus manos.

Por su parte, Victoria y Román hablan de Elena y es que a él le sigue haciendo mucho daño el pensar en su madre tras descubrir que es una asesina. Ninguno de los dos termina de creerse lo que ha sido capaz de hacer su progenitora.

Un malentendido sobre la salud de Pelayo desata la alarma de Luisita que pone en guardia a todos sus hermanos, que empiezan a valorar con su vuelta a casa para ver a su abuelo.

Capítulo 2823 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 28 de febrero

Tras la muerte de don Sotero, los Gómez vuelven a vivir un duro día con su entierro. Paralelamente, el bache de salud de Pelayo ha provocado que todos los hijos de Manolita y Marcelino decidan regresar a Madrid para pasar sus últimas horas junto a él.

No obstante, no todos han viajado hasta la capital para pasar las últimas horas con su abuelo. Así, Manolín ha preferido no viajar como el resto de sus hermanos. Algo que provoca un fuerte enfrentamiento con su hermana Luisita que no se lo perdona.

Capítulo 2824 de ‘Amar es para siempre’ – Jueves 29 de febrero

Por fin ha salido la sentencia contra Velarde, a quien condenan a más de cien años de prisión. Algo que provoca un cierto alivio a los abogados que han luchado tanto por conseguir una sentencia condenatoria a la altura.

Victoria y Román vuelven a tener una conversación de hermanos en la que él le aconseja que se presente en Nueva York y sorprenda a Alicia y sea de una vez feliz en su vida. Para ello, no duda en hablarle del caso de Luisita, la hermana de Lola, y su pareja Amelia.

Por otro lado, Pelayo aprovecha que la familia está reunida por primera vez en años y hace un anuncio crucial para todos los Gómez. Algo que sin duda sorprenderá a la familia.

Capítulo 2825 de ‘Amar es para siempre’ – Viernes 1 de marzo

Manolita y Marcelino permanecen ajenos a las tensiones, añoranzas e inseguridades con las que batallan sus hijos y sus parejas en sus respectivas vidas. Y es que todos regresan a Madrid con sus problemas que han callado cada uno para no preocupar al resto.

Por su parte, Benigna descubre que Visi está conchabada con Silvia y Quintero para que’ ‘ahueque’ el ala.