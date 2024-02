Netflix toma esta determinación con el futuro de ‘Berlín’, el spin off de ‘La casa de papel’

No han pasado ni siquiera dos meses desde el estreno de ‘Berlín‘ y desde Netflix ya han decidido que no ha sido suficiente. Porque necesitamos más robos de Berlín y su banda. Porque fue un auténtico éxito. Nacida como spinoff de ‘La casa de papel‘, la serie creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato consiguió que no solo se acercara una nueva audiencia, sino los fans de la serie original. Así, se convirtió en la primera semana de su estreno en la serie más vista globalmente, colocándose en el top10 en más de 90 países (91, para ser más exactos). Era prácticamente imposible que Netflix no quisiera apostar por más historias de Berlín y compañía, así que tendremos una segunda temporada… pero tocará esperar.

El icónico personaje interpretado por Pedro Alonso volverá con un nuevo robo y más amor. Junto a él, volverá toda su banda: Michelle Jenner, que interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica. Tristán Ulloa es Damián, un catedrático filántropo y confidente de Berlín. Begoña Vargas(‘Bienvenidos a Edén’) es Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite. Julio Peña Fernández (‘A través de mi ventana’) interpreta a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez da vida a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda.

Pero no llegará la nueva temporada de ‘Berlín’ tan pronto como querríamos, ya que Netflix ha confirmado que la segunda temporada comenzará a rodarse en 2025. Eso supone un año de espera solo para esperar a que inicie el rodaje. Por lo que probablemente no veamos nuevos episodios hasta finales de 2025 o comienzos de 2026.

A la planta dos, por favor. #BERLINnetflix volverá para una segunda temporada. pic.twitter.com/ZlN8KKoHTN — Netflix España (@NetflixES) February 19, 2024

Un éxito absoluto

Durante su semana de estreno, ‘Berlín’ lleva siete semanas seguidas en el Top 10 de TV de Habla No Inglesa, donde lleva 348 millones de horas vistas y 53 millones de visualizaciones acumuladas. La serie se sitúa ya en el puesto número 9 de las series de habla no inglesa más vistas de la Historia en Netflix. Un hito al alcance de muy pocos.

No sabemos nada más sobre la historia, salvo que volverán los mismos personajes y todos protagonizarán un nuevo robo. ¿Habrá cameos de los personajes de ‘La casa de papel’? ¿O seguirá la serie por otros nuevos caminos… con más romance para el personaje interpretado por Pedro Alonso?