Así ha cambiado Natalia Sánchez, de Teté en ‘Los Serrano’ a Begoña en ‘Sueños de libertad’

Si pensamos en ‘Los Serrano‘, los primeros nombres que nos vienen a la cabeza son el de Fran Perea o el de Antonio Resines. Pero si pensamos en personajes, quizá el que más recordemos sea el de Teté. Natalia Sánchez dio vida a la hija de Belén Rueda durante 5 años (8 temporadas), y se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más conocidos de nuestro país, junto con Víctor Elías (Guille) o Jorge Jurado (Curro). Y, aunque en estos 20 años desde el inicio de la serie de Telecinco no ha vuelto a repetir el mismo éxito, la joven actriz no ha parado de trabajar, aunque seleccionando muy bien sus proyectos. ¿El último? ‘Sueños de libertad‘, la nueva serie diaria de Antena 3 que llega este 25 de febrero con su primer episodio.

Natalia Sánchez siempre ha tenido mucha fuerza en sus interpretaciones (ahí están los ejemplos de sus participaciones en ‘Acusados’, ‘La ira’ o ‘Herederos de la tierra‘). Y, pese a que su experiencia en una serie diaria se remonta a su pequeña participación en ‘Amar en tiempos revueltos‘ en su última temporada antes del salto a Antena 3, Natalia busca resarcirse con ‘Sueños de libertad’. Además, como ha dicho en varias entrevistas, busca defender y visibilizar a las mujeres que luchan contra el maltrato gracias a su personaje de Begoña.

El precio de la fama

Pese a que ya han pasado muchos años desde el final de ‘Los Serrano’, la serie que le lanzó al estrellato, Natalia Sánchez ha hablado en multitud de ocasiones el precio que tuvo que pagar por tener una fama tan temprana y repentina. Porque no había nadie en España que no conociera a Teté.

Natalia Sánchez, radiante en su Instagram.

«Mis amigas sufrían porque si íbamos a una discoteca me pasaba todo el rato firmando autógrafos. Me sabía mal por ellas porque, si íbamos a una discoteca, tenían la parte buena de que a lo mejor nos ponían en un reservado, pero me pasaba todo el rato firmando y haciéndome fotos, dando besos a la gente. Ellas no disfrutaban».

Hacer una vida normal de adolescente era imposible para la actriz, sobre todo si quería hacer planes normales con sus amigas. «Una de las primeras veces que fui al cine con mis amigas nos tuvo que evacuar la policía de un centro comercial porque vino Víctor Elías».

Pese a ello, Natalia ha seguido compaginando algunos pequeños papeles tanto en televisión como en teatro, al igual que el propio Víctor Elías, con el que aún mantiene una estupenda relación. «A Teté le debo poder dedicarme a lo que me dedico».

Natalia Sánchez junto a Víctor Elías.

Al final, aunque la fama es dura, y España está repleta de juguetes rotos, Natalia ha sabido enfocar su carrera de una forma muy inteligente. La actriz ha sido más selectiva con sus papeles, y saltando entre la televisión, el cine y el teatro. De hecho, fue ahí donde conoció a su marido Marc Clotet, en 2014. Junto a él protagoniza la obra ‘Amantes’, en el Centro Dramático Nacional. Adaptación teatral dirigida por Álvaro del Amo de la película homónima de Vicente Aranda, realizando el papel de Trini (que en el cine interpretó Maribel Verdú). Actualmente, la pareja tiene dos hijos, y hace unos años ambos coincidieron en un proyecto conjunto. Este fue la serie argentina ‘Por amar sin ley’, lo que les hizo cruzar el charco y vivir en el país latinoamericano durante unos meses, aunque actualmente han regresado a España.

Defensora de la terapia y la conciliación

Natalia Sánchez también se ha valido de sus redes en muchas ocasiones para hablar de temas espinosos o complicados. Entre ellos, la importancia de la salud mental.«Llevo 20 años de mi vida haciendo terapia y ¡no quiero dejar de hacerla nunca! Por supuesto, con sus idas y venidas, épocas en las que he sido más constante y épocas en las que lo he sido menos, pero siempre ha estado ahí, acompañándome en cada paso que he dado y ayudándome y empujándome a darlos».

Pero también sobre la necesidad de hacer más por la conciliación, sobre todo para madres jóvenes. «En nuestro trabajo, como en muchos otros y como en esta sociedad en general, la conciliación es dificilísima… A veces, de hecho, imposible. Y es entonces cuando Marc o yo tenemos que renunciar a ciertos trabajos para poder seguir criando a nuestros retoños. Me encanta mi trabajo y me encanta ser madre. Pero a veces, con los horarios que tiene nuestra profesión, los viajes y la falta de rutina, resulta muy difícil compaginarlo todo.»

¿Quién es Begoña Montes en ‘Sueños de libertad’?

Natalia Sánchez es la protagonista de ‘Sueños de libertad’, y da vida a Begoña Montes, centro del triángulo amoroso principal de la serie. Begoña es una mujer criada por su padre con ciertas libertades que algunas mujeres de la época no se le permitían. Se forma como enfermera. Al casarse con Jesús pierde esas libertades: ya no trabaja de enfermera e intenta mantenerse en su papel de “señora de Jesús de la Reina”. Pero hará todo lo posible por recuperar lo que ha perdido.

«Las mujeres de la serie son muy potentes que sueñan y luchan por tener esa libertad que merecen», explicó Natalia Sánchez en eCartelera, hablando sobre su personaje de la serie. Además, ha insistido en que ‘Sueños de libertad’ supone un auténtico reto en su carrera como actriz, comparándola con su paso por otra serie diaria similar. «Recuerdo a ‘Amar’ de forma muy intensa. Teníamos las mismas páginas cada día para estudiar, pero aquí hemos ido un paso más. Se agradece que se cuide todavía más, que se le dé la importancia que merecen las diarias. Con ‘Amar’ se venía haciendo los últimos años, pero ahora han ido más allá. Es un reto, pero es una suerte».

Cartel oficial de ‘Sueños de libertad’.

Un personaje fuerte

Su personaje es fuerte y decidido, y promete dar muchas alegrías a Antena 3, ya que un buena protagonista femenina siempre suma puntos en estas series de época, ya que retratan unos años en los que era mucho más difícil ser mujer. Sobre todo debido a las actitudes machistas de los hombres, como aquí se reflejan en el personaje interpretado por Alain Hernández. Quizá ese sea el mayor reto de Natalia en sus últimos años como intérprete, pero sale muy airosa. Al menos en el primer episodio que hemos podido ver de la serie.

‘Sueños de libertad’ sustituye a ‘Amar es para siempre’, que llega a su final este mes de marzo. Y si todo va bien, se convertirá en una de las series más demandadas de entre semana. Pero tiene una competidora muy fuerte en TVE, que es el rival a batir: ‘La Promesa‘.