Belén Rueda revela en ‘El Hormiguero’ su problema de salud: «Me pegué un buen susto»

‘El Hormiguero’ cerró la semana de entrevistas este jueves con la visita de Belén Rueda. La actriz se reencontró con Pablo Motos para contar todos los detalles sobre su nueva película ‘La Hermita’, que llegará a los cines el 17 de noviembre. Pero la visita de la intérprete estuvo también cargada de confesiones personales que pillaron a Motos por sorpesa. El momento más emotivo de la entrevista tuvo lugar cuando Belén le reveló al presentador uno de los momentos más delicados para su salud.

Si bien su parada se obedeció al estreno de ‘La Hermita’, la actriz confesó que ya se encuentra grabando una nueva serie. En un momento de la conversación, Rueda aseguró al presentador que casi no le queda tiempo para acudir a la peluquería y que llegó un momento en el que solo dormía tres horas. Al inicio de la entrevista ya lo advirtió, se había levantado a las 5:30 de la mañana para rodar.

Pablo Motos y Belén Rueda en ‘El Hormiguero’

Entonces, Belén Rueda se puso seria e insistió en que el estrés nunca le había beneficiado en el día a día, y que hoy en día ya había dejado atrás rutinas nada beneficiosas para su bienestar. Fue entonces cuando la actriz protagonizó un emotivo momento en el que le confesó a Pablo Motos el momento en el que su apretada agenda le jugó una mala pasada.

El momento en el que Belén Rueda temió por su salud

La actriz comenzó a contar que un día, cuando su hermana estaba de visita en su casa, comenzó a experimentar unos síntomas raros. «Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento», explicó Rueda al presentador y al público. Sin embargo, el asunto era más grave de lo que pensaba, la actriz estaba sufriendo un ictus transitorio. «Pero mi hermana vino y llamó a la ambulancia. Y el de la ambulancia le dijo que hiciera tres cosas», comenzó a explicar.

«Un ictus si lo coges a tiempo puede no ser tan grave», aseguró Belén Rueda a Motos mientras detallaba los pasos que siguió para sobrevivir a al ataque. Le dijeron que cerrara los ojos y se tocase la nariz con los dedos de las manos, que sonriese y que hinchase los mofletes «Entonces dependiendo de la parte del cerebro que sea no tocas exactamente la nariz», aclaró la actriz sobre los remedios que la salvaron del ictus. Más tarde llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital, le confirmaron que había sufrido un ictus transitorio.

«Me pegué un buen susto y me dijeron que era por el estrés», sentenció Belén Rueda tras hablar sobre la importancia de controlar los ritmos de trabajo. La experiencia, que le sirvió a a la actriz para aprender una lección, le ha generado una constante preocupación desde entonces. «Mi neurólogo me dijo que ahora estaba mejor que antes, pero a raíz de ese episodio cada vez que me dolía la cabeza ya pensaba que podía ser peor», confesó.

Sin embargo, la pasión de la intérprete por el cine y el amor por su trabajo no conocen límites. «Al mes ya estaba rodando una película con Calparsoro», reveló Belén Rueda, que sin embargo tuvo que bajar su ritmo de vida.