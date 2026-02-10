El público de Movistar Plus+ dicta esta unánime sentencia a la serie 'Más que rivales', con una crítica muy repetida

Se ha convertido en una de las series revelación de los últimos meses. Durante las navidades fueron muchos los que hablaron de 'Heated Rivalry', que ahora por fin ha llegado a nuestro país bajo la marca de 'Más que rivales' de la mano de Movistar Plus+.

Basada en el bestseller “Heated Rivalry” de la canadiense Rachel Reid. La serie aborda, desde una mirada adulta y emocionalmente honesta, temas universales como el amor prohibido, la identidad y el miedo a la visibilidad, situados en el exigente contexto del deporte profesional.

Creada por Jacob Tierney y protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, la serie adapta una de las historias más queridas de la saga 'Game Changers' con Hudson Williams y Connor Storrie dando vida a sus protagonistas. Al estilo de 'Young Royals' o 'Rojo, blaco y sangre azul', 'Más que rivales' sigue la vida de Shane Hollander e Ilya Rozanov, figuras destacadas de la Major League Hockey, cuya rivalidad en el hielo esconde una relación personal compleja.

Tras su estreno el pasado 5 de febrero, 'Más que rivales' vuelve a estar en boca de todos después de haber triunfado en Canadá. Y es que no hay nadie que no esté hablando de esta ficción que se ha convertido en todo un icono del colectivo LGTBIQ+.

De hecho, cabe decir que tras su llegada a Movistar Plus+, 'Más que rivales' aparece la primera tanto en el apartado de las series del momento como en tendencias demostrando el gran interés que está suscitando la ficción.

Así es 'Más que rivales'

Dos superestrellas de hockey profesional, enemigos declarados sobre el hielo, mantienen durante años una relación secreta tan intensa como imposible. Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) comparten ambición, rivalidad y una atracción magnética que ninguno logra comprender del todo. Lo que comienza como una aventura clandestina entre dos jóvenes promesas se convierte en un viaje de ocho años marcado por el deseo, la negación y el autodescubrimiento.

El veredicto de la audiencia al nuevo estreno de Movistar Plus+

Y son muchos los espectadores que no han dudado en aplaudir el estreno de 'Más que rivales'. "Me ha parecido simplemente maravillosa. Emocionante, intensa con personajes que se quedan dentro y un trasfondo precioso. Me ha hecho emocionarme más de una vez y me ha dejado con una sesación muy bonita", destaca Jorge Moreno, periodista de 'Fiesta'.

"'Más que rivales' llama la atención por la fogosidad de sus escenas sexuales, pero, en el fondo, es una serie muy tierna. Connor Storrie y Hudson Williams forman una pareja icónica, desafiando la homofobia del mundo deportivo. Un triunfo de Jacob Tierney, guionista y director", defiende otro usuario.

La repetida crítica al doblaje de 'Más que rivales'

