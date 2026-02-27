'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa'.

Tras dos días ofreciendo capítulos especiales de 'Valle Salvaje' alargando su duración comiéndose tiempo de 'La Promesa', la serie volverá a la normalidad el próximo lunes con la emisión de su capítulo 365.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio trata de saber si Mercedes sabe el motivo por el que José Luis renunció a su ducado siendo lo que más quería y los extraños movimientos del ya es duque en favor de Rafael y de Adriana antes de su muerte.

Francisco no duda en decirle a Pepa que sabe que está con él para darle celos a Martín y que termine volviendo con ella. Por su parte, Matilde está completamente rota tras saber que fue Martín quién le traicionó con Victoria y quién provocó que no se pudieran casar.

Alejo le deja bien claro a Enriqueta que no va a dejar que Braulio pueda seguir con sus acusaciones hacia Rafael ahora que ha perdido a su mujer y la madre de su hijo.

Pura descubre que Adriana ha muerto y no duda en contárselo a Petra y esta deja entrever que quizás tendrían que revelar toda la verdad de lo que sucedió en el parto de la Salcedo. Mientras Luisa promete ante su lápida que va a luchar por descubrir si María es su hija o si le robaron a su hijo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el funeral de Adriana?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael se encaraba con José Luis dejando claro que tanto él como Victoria le hicieron la vida imposible a Adriana y que ahora tiene la poca vergüenza de llenarla de elogios y de flores tras su muerte.

Mientras, Luisa prometía ante el cuerpo de su amiga que no va a permitir que nadie manche su nombre en su presencia y en la de su hija María. Y su hermana Pepa le pedía a Martín que la deje tranquila mientras Francisco trataba de acercarse de nuevo a ella.

También Victoria le decía a Bárbara que no es momento de reproches y que ahora solo es momento de velar el cuerpo de Adriana. Y Pedrito plantaba cara a su tía Victoria y la dejaba sin palabras al recriminarle el daño que causan las continuas guerras familiares.

Braulio insistía en que Rafael es el culpable de la muerte de su padre y no dudaba en presionar a Alejo, que harto de las insinuaciones de su primo decidía imponerse.

Victoria y Matilde vuelven a vivir un tenso reencuentro después de que la primera le amenace con que si cuenta la verdad sobre Dámaso, los Gálvez de Aguirre se verán afectados. Pero su ex nuera le deja claro que lo único que quiere es que la deje ser libre y se pueda casar con Atanasio. Y finalmente, Victoria no duda en decirle que fue su hermano Martín quién le traicionó con su anterior boda.