Rocío Suárez de Puga revela el motivo real de su marcha de 'Valle Salvaje' y qué piensa de la muerte de Adriana

El pasado miércoles, La 1 emitió el capítulo más dramático de 'Valle Salvaje' con la muerte Adriana. Tras esta despedida, Rocío Suárez de Puga, su protagonista, ha concedido una extensa entrevista con Josep Cister, creador de la serie, para la web de RTVE.

Esta entrevista se grabó dos semanas después del rodaje de la muerte de Adriana en los mismos decorados de la serie de época que produce Bambú Producciones. "Estoy haciendo un duelo", reconoce Rocío Suárez de Puga sobre lo que supone para ella volver al set de la ficción diaria una vez grabó la muerte de su personaje.

Esta charla es muy parecida a la que mantuvo en su día Josep Cister con Ana Garcés tras la muerte de Jana en 'La Promesa' y supone un viaje desde los inicios de la serie hasta el fallecimiento de Adriana. Y precisamente, Rocío Suárez de Puga sorprende al confesar que ella ya había hecho una prueba para salir en 'La Promesa' pero acabó protagonizando 'Valle Salvaje'. "Me llama mi representante y me dice que me quieren ver para una diaria. Yo ya había hecho un casting para La Promesa, y de repente paso de fase, y vuelvo a pasar... Estuve muy tranquila haciendo los castings, cosa que no había pasado antes. Creo que esa serenidad me hizo saber que este era el proyecto", reconocía.

Fueron cuatro pruebas las que pasó Rocío Suárez de Puga para ser Adriana. Y si hay algo que destacaba de su personaje es lo importante que es la familia. Por eso sobre su primer encuentro con Iván Renedo (Pedrito) y Emma Guilera (Bárbara) recuerda que "fue muy bonito". "Yo me sentía como un pollito. Iván no, porque siempre está en su salsa, pero la primera vez que vi a Emma estaba recién llegada de Barcelona, con sus dieciocho añitos", rememoraba la actriz. "Fue muy fácil", apostilla la actriz que interpreta a Bárbara.

"Yo creo que Rocío ha sido para mí como una guía", reconoce Emma después de que Josep Cister asegure que parece que son hermanas más allá de la ficción. "Es mi primer proyecto, no tengo ni idea de este oficio y aparece ella, que me guía. Ha sido mi referente en este mundillo y mi referente en la serie", agrega la intérprete. "Yo creo que Rocío ha sido un referente para todos", sentencia al respecto el creador de la ficción.

Al recordar cómo fue grabar la muerte de Adriana, Emma Guilera se venía abajo. "Lo bueno es que la despedida se ha rodado: no ha sido algo inesperado, sino que al rodar la muerte, que es la despedida más grande que te puedes encontrar en la vida, nos ha ayudado a nosotros a transitarlo. Por eso creo que también ha quedado bien: porque es muy personal", reconoce la intérprete.

De cara al futuro, Emma Guilera no duda en desear mucha suerte a su compañera tras su marcha de 'Valle Salvaje'. "Que trabaje mucho o poco, lo disfrute. Y elija lo que quiere de verdad, porque tiene el talento para hacer lo que quiera. Que lo haga de corazón (que lo hará, porque es una máquina)", le decía.

Rocío Suárez de Puga destapa cómo se grabó la muerte de Adriana

RocíoSuárez de Puga, Nacho Olaizola y Josep Cister en una entrevista en RTVE Play

Otro que también se une a esta charla es Nacho Olaizola, el actor que interpretaba a Julio Gálvez de Aguirre, el primer marido de Adriana, que también moría y dejaba la serie el pasado mes de agosto. "Somos uña y carne. Tenemos una conexión muy fuerte y nos entendemos mucho a la hora de trabajar: en el humor, en el enfado, en la riña... ha sido muy fácil conectar con Nacho", asevera en ese sentido Suárez de Puga. Y es que ambos se hicieron muy buenos amigos. "A nivel profesional, es un pedazo de actriz y me propone cosas, o se guarda cosas y, sin decírmelo, las trae a escena. Siempre se sabe el texto al cien por cien, te ríes muchísimo... no tiene pegas trabajar con ella", recalca el actor sobre cómo ha sido trabajar con ella.

Pero si hay algo que ha destacado de Adriana es su amor con Rafael (Marco Pernas). "Es un amor apasionado desde el principio, y me emociona ver el viaje. Yo he estado muy empapada de este amor porque es la fuerza motriz de Adriana, y se vive como un viaje, un trayecto con muchos cambios. Dos personas que conectan desde la herida, que luego se encuentran en un mundo lleno de obstáculos y, aunque quieran dejar de luchar, no pueden porque se necesitan", destaca la actriz sobre la trama principal de 'Valle Salvaje'.

En este punto, Rocío Suárez de Puga revela algo que los espectadores desconocen y es que la boda de Adriana y Rafael se grabó casi en paralelo a la muerte de la protagonista. "La boda se grabó casi en paralelo con la despedida de Adriana, y fue muy liberador. Fue precioso. Y todo el mundo estaba instalado en el amor que había. Miraba a mis compañeros en los bancos de la capilla y estaban emocionados todos", explica.

Durante la charla, Rocío Suárez de Puga le agradece a Josep Cister lo que le ha enseñado Adriana. "El personaje que me has regalado, Josep, me ha hecho darme cuenta de que yo quiero vivir la vida como lo hace Adriana: bajo una ética del amor", confiesa. Y en ese amor también ha sido muy importante el personaje de Loren Mairena (Luisa). "La relación de Luisa y Adriana se ha creado con mucho de Loren y mucho de Rocío, y cuando yo daba mucho en una escena ella se permitía aflojar y viceversa. Sus ojos me transmitían tanto amor desde el principio, y yo no estoy acostumbrada a eso. El primer día que rodamos juntas me puse a llorar", explica Loren.

Los motivos de la salida de Rocío Suárez de Puga de 'Valle Salvaje'

Adriana muere en 'Valle Salvaje'.

Y como era de esperar, en esta conversación, Rocío Suárez de Puga y Josep Cister reflexionan sobre cómo se acordó la salida de la protagonista. "Fue justo en el momento en el que estábamos rodando la muerte de Julio, que nos llegó la confirmación de la tercera temporada. Y hubo algo en mí que me dijo: la siguiente está bien", revela. "Es un personaje que me ha dado mucho, siento que he cumplido todas mis misiones con ella y que es un bonito final", añade al respecto.

"Este ritmo es como es, yo estaba muy cansada y quería dejarlo en un punto en el que me fuera contenta, con ganas de volver y que no me agotara más. Y creo que es el punto exacto, porque me voy echando mucho de menos, y muy contenta del trabajo", dejando claro que se va orgullosa y después de un tiempo cansada por el ritmo que supone grabar una serie diaria como 'Valle Salvaje'.

Por último, Josep Cister no duda en preguntarle qué le pareció cuando le dijo cómo iba a ser la muerte de Adriana. "Me parece muy bonito que no sea un asesinato, que no implique una venganza. He podido cerrarlo en paz porque Adriana se iba en paz. Todo estaba lleno de significado y yo estaba abierta, mirando a todo el mundo más de verdad, sabiendo que me iba donde me iba", concluye.