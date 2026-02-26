El creador de 'Valle Salvaje' se despide de Rocío Suárez de Puga (Adriana) con una frase que da que pensar

Este miércoles, 25 de febrero, La 1 de TVE ha emitido el capítulo más dramático de 'Valle Salvaje' hasta la fecha. Tras días manteniendo en vilo a los espectadores con la salud de Adriana, finalmente el personaje protagonizado por Rocío Suárez de Puga fallecía, dejando desolados a todos los seguidores de la serie.

La protagonista de 'Valle Salvaje' sigue así los pasos de Ana Garcés, cuyo personaje de Jana en 'La Promesa' también murió trágicamente, dejando igualmente desconsolada a la audiencia que les sigue día a día. Adriana ha perdido la vida tras varios días con su salud pendiendo de un hilo después del fuerte sangrado que sufrió a raíz de su parto.

Como cabía esperar, los fieles seguidores de la ficción diaria han enfurecido ante este triste desenlace. Muchos de ellos han culpado directamente a Josep Cister, creador tanto de 'Valle Salvaje' como de 'La Promesa', por matar siempre a sus protagonistas cuando estaban empezando a ser felices tras casarse con el amor de su vida. La red social X se ha inundado de comentarios muy críticos contra el creador y los guionistas.

El creador y los actores de 'Valle Salvaje' se despiden de Adriana

Sin embargo, haciendo oídos sordos a todas estas críticas, Josep Cister ha querido despedirse de Rocío Suárez de Puga a través de su perfil de Instagram, poniendo de manifiesto el cariño que le tiene y deseándole lo mejor en sus próximos proyectos. "Ro (como la llaman muchos). Rotzi (como la llamo yo). Rocío (como se llama ella). Adriana (para los que frecuentan el Valle)", ha empezado escribiendo el ideólogo de la serie junto a una batería de imágenes de la actriz en la piel de su personaje.

"Como la llaman muchos es la mejor compañera; es atenta y extremadamente empática y generosa", ha asegurado Josep Cister, antes de dar su opinión sobre su compañera y amiga: "Como la llamo yo; es observadora, con una capacidad de escucha sobrenatural. Una actriz con la que no te cansas nunca de trabajar y un ser humano increíble. Hemos llorado mucho, pero hemos reído más".

"Como se llama ella; lo visto reflejado en sus ojos emocionados muchas veces. La gente que la tiene o la tenga en su vida es muy suertuda. Mucho", ha proseguido Cister, antes de referirse a los seguidores de 'Valle Salvaje': "Y para los que frecuentan el Valle, nos ha hecho disfrutar como locos. Ha sido, pura fuerza. Pura emotividad. Puro amor". "Gracias por todo y estoy seguro de que va a irte genial en tu nuevo camino… hacia lo salvaje", ha concluido el creador de la ficción, dejando caer con esa frase final que esta salida ha podido ser una voluntad de la actriz al igual que sucedió con Ana Garcés (Jana).

Inmediatamente, el post se ha llenado de comentarios de muchos seguidores, criticando, una vez más, su 'afán' por matar a las mujeres de sus series cuando por fin consiguen ser felices. Aunque también ha recibido los mensajes de apoyo de otros actores de la ficción, quienes también han querido despedirse de su compañera. Marco Pernas, Rafael en 'Valle Salvaje', ha escrito lo siguiente: "Gracias por regalarle al mundo la posibilidad de conocer el trabajo de esta leona de la interpretación".

"Nacho Olaizola (Julio), quien fuera su marido y que también murió, ha añadido: "Mi esposa la mejor". "Para mí siempre serás mi hermanita", ha dejado claro Iván Renedo (Pedrito). Mientras que Cristina Abad (Úrsula) confiesa que Rocío es "una de las mejores compañeras que he tenido. Desde luego da gusto tenerla cerca". Rocío Suárez de Puga abandona 'Valle Salvaje', pero lo hace con el cariño de todos sus compañeros.