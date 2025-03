Ana Garcés dice lo que piensa realmente de que el creador de 'La Promesa' haya matado a Jana

RTVE Play ha publicado la entrevista que Josep Cister, el creador de 'La Promesa', hizo a Ana Garcés una semana después de grabar la muerte del personaje de Jana Expósito. En primer lugar, la joven reconoce que esos días sin tener que acudir al rodaje han sido "muy tranquilos, diferentes y muy raros". Ha sido un cambio muy grande en su vida.

Antes de grabar su final en la serie, Josep le cuenta cómo va a ser. "¿Cómo lo recibiste?", le pregunta. "Lloré, lloré y lloré porque Jana ha sido un personaje para mi... uf... ¿Sabes qué me pasaba? Yo como que asumía que Jana pudiese morir pero yo pensaba 'vale, Jana muere, pero yo sigo aquí'. Era extrañísimo", declara.

"Me acuerdo de que, cuando te lo conté, te ibas emocionando poco a poco y yo creo que era una final a la altura del personaje, ¿no?", le cuestiona Josep Cister para saber qué piensa realmente de su desenlace en 'La Promesa', muy controvertido entre el público con numerosas críticas.

"Totalmente, absolutamente", responde alto y claro Ana Garcés, muy de acuerdo con el final que ha tenido el personaje de Jana. "¿Y esos últimos días de rodaje cómo son?", prosigue indagando el creador de la ficción. "Son días en los que intento pensar que me voy porque me surgía una emoción constante. Pero la gente me lo recordaba y tenía que contenerme hasta el final. Han sido semanas muy emotivas y muy raras en las que he intentado disociarme todo el tiempo para poder estar al cien por cien en las secuencias y no irme a lo que yo estaba sintiendo que era realmente una pena tremenda", confiesa la actriz.

Como vimos en el segundo capítulo de los tres que se emitieron este miércoles, antes del fallecimiento de Jana hay una especia de ensoñación en el hall de La Promesa entre ella y Manuel. Fue la última secuencia que grabó. "Fue una secuencia preciosa, el recordar el primer día que Jana llegó a La Promesa. Y fue complicado de grabar porque estaba muy emocionada", admite. Una emoción que corrobora Josep Cister por boca de todo el equipo técnico y artístico de 'La Promesa'.

Al hacer balance, Ana Garcés afirma que estos tres años en la serie han sido "un regalo que me lo llevo siempre". "Lo que he vivido aquí no lo voy a volver a vivir en ningún lado", sostiene. "Ha sido mucho tiempo con todos juntos, muchas horas y eso al final hace familia y despedirse de algo tan inmenso es muy complicado", reconoce con pena. Del personaje de Jana se lleva su talante, su fuerza y su coraje.

Sobre cómo es la Ana que entró en 'La Promesa' y la que sale, es clara: "La Ana que entró es una Ana con una situación muy complicada. Y para mi esto ha sido un regalo de la vida, un poquito de luz. Entré sin saber ni donde entraba ni por qué me había tocado a mí. Salgo diciendo que menudo regalo, que qué suerte de haberme tocado".

Por último, antes de concluir la entrevista, Ana Garcés asegura que le gustaría coincidir "todo el rato con todos" en eventuales proyectos. "De hecho, si tuviera que grabar otra cosa, me llevaría a todo el equipo porque es donde yo siento casa", sentencia. Culmina diciendo que haría Jana "una y mil veces" porque "ha valido la pena".