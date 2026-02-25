Todos sentencian lo mismo tras la muerte de Adriana (Rocío Suárez de Puga), la protagonista de 'Valle Salvaje'

Tras días de mucha incertidumbre, este miércoles La 1 ha emitido el capítulo más dramático de 'Valle Salvaje' y se han confirmado los peores presagios: Adriana Salcedo ha muerto después de mantener en vilo a todos en los últimos episodios.

El personaje interpretado por Rocío Suárez de Puga se despide así de la serie de TVE siguiendo los pasos de lo que pasó con Nacho Olaizola (Julio) el pasado mes de agosto y lo que también sucedió con Jana (Ana Garcés) en 'La Promesa'.

La gran protagonista de la ficción de Bambú Producciones dice adiós a la serie líder de su franja en La 1 tras un año y cinco meses de emisión y después de 362 capítulos haciendo que 'Valle Salvaje' viva un antes y un después.

Adriana ha muerto tras varios días en vilo después del fuerte sangrado que tuvo a raíz de su parto. La marcha de la Salcedo se ha producido después de que Rafael recordara cómo ambos se conocieron produciéndose así flashback del primer capítulo de la ficción. Todo en presencia de Luisa, siendo la gran amiga de Adriana.

La audiencia de 'Valle Salvaje' en shock por la muerte de Adriana

Y como era de esperar, la trágica muerte de Adriana ha dejado en shock a los fans de 'Valle Salvaje'. Y es que las redes no han dudado en señalar a Josep Cister, creador de la ficción y de 'La Promesa' por matar siempre a sus protagonistas cuando estaban empezando a ser felices tras casarse con el amor de su vida.

Así, son muchos los que han cuestionado que el creador de ambas ficciones de Bambú Producciones y TVE no sea capaz de acabar las series con finales felices y apueste siempre por el drama con sus protagonistas femeninas.

Que problema tienen los guionistas de #vallesalvaje y #LaPromesa que cuando por fin la gente va a ser feliz deciden matar a una parte de la pareja y "casualmente" sea la mujer la que muere? Y las violadas que se quedan embarazadas siempre tienen a sus bebes,ninguna aborta.😤 — unaokupadelbdm 🇪🇦 (@unaokupadelbdm) February 25, 2026

Cister lo vuelve hacer. Después de matar a su principal en La Promesa después de su boda y embarazada, ahora, mata de nuevo a su principal, después de su boda y deja huérfano al bebé. Vaya trauma que tiene 😅 #ValleSalvaje — Alba (@albaesr) February 25, 2026

Que manía con matar a los protagonistas. ¿No es mejor acabar la serie si los actores principales se han cansado ya de hacerla? Ya quedan 5 o 6 de los que la empezaron. #vallesalvaje — Isabel Fernández (@belfergue) February 25, 2026

#ValleSalvaje el guionista de estas series es un psicópata, como no hay mierdas en el mundo que también hay que verlas en el ocio. Joder!! Disfruta que la gente se muera. Aunque yo dejé de verlas cuando murió la de la Promesa,pero me da rabia — M M.R❤️💛💜🇵🇸 (@MMR971963483008) February 25, 2026

Pero quién son los guionistas de esta serie...menuda mierda...van y matan a la protagonista...🙄#vallesalvaje — ochentera (@ochenteracabrea) February 25, 2026

Pues al final; adios Adriana. O se le marchan a Cister todas las protas o este hombre es poco original #ValleSalvaje — Lourdes (@Monta_AGR) February 25, 2026

Buenas y moribundas tardes. En #ValleSalvaje Adriana ha muerto, así que mañana y pasado nos sisan media hora de #LaPromesa para que vayamos al velatorio. Al menos Cister no ha sido tan cruel como con Jana y ha dejado nacer al bebé que esperaba Adriana. María, toma nota. pic.twitter.com/V0Z3hswxLX — Mariluz (@mquinper) February 25, 2026

Está claro que Cister odia los finales felices y las mujeres felices #vallesalvaje pic.twitter.com/KHYgEWEMIM — Smirnoff (@DishonourOnUCow) February 25, 2026

No te creo #vallesalvaje Cister volvió a matar a la protagonista.. INCREIBLE. — 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙇. 𝙇𝙖𝙗𝙧𝙖 𝘾𝙪𝙚𝙫𝙖𝙨 🌱 (@vict_labra) February 25, 2026

Alargan tanto las series que, al final, los protagonistas se quieren ir de la serie y matan a los personajes. ¿No es mejor acabarlas? #vallesalvaje — Isabel Fernández (@belfergue) February 25, 2026

Mira que yo no veo esto, pero la querencia de este hombre de cargarse a las protagonistas de sus historias…🙄🙄 #vallesalvaje — Silvia (@aaivliss) February 25, 2026

#ValleSalvaje

No me gustan estos finales. En todas las series españolas, el protagonista tiene que morir — Francesco #Januel/Currangela (@Montes1301) February 25, 2026

pero esto de matar a todas las protagonistas de las novelitas que cojones es???????? #vallesalvaje — Reme ۞💚 (@reme_roman) February 25, 2026

Pues se murió la pobrecita. Con todo lo que habrá pasado para parir y se la llevan con San Pedro.



Cister que poco te gusta que las protagonistas femeninas de tus series sean felices. Chico dedícate a escribir libros de drama y deja las series. #ValleSalvaje — María ۞ (@maria_vois) February 25, 2026

Está claro que Cister vio la buena acojida de #lapromesa quiso escribir una La Promesa 2.0 y salió #vallesalvaje porque el recurso de matar a la protagonista recién casada es signo del odio que tiene con las mujeres pic.twitter.com/zj9lY12Pm6 — Smirnoff (@DishonourOnUCow) February 25, 2026