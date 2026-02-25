Todos sentencian lo mismo tras la muerte de Adriana (Rocío Suárez de Puga), la protagonista de 'Valle Salvaje'

Tras días de mucha incertidumbre, este miércoles La 1 ha emitido el capítulo más dramático de 'Valle Salvaje' y se han confirmado los peores presagios: Adriana Salcedo ha muerto después de mantener en vilo a todos en los últimos episodios.
El personaje interpretado por Rocío Suárez de Puga se despide así de la serie de TVE siguiendo los pasos de lo que pasó con Nacho Olaizola (Julio) el pasado mes de agosto y lo que también sucedió con Jana (Ana Garcés) en 'La Promesa'.
La gran protagonista de la ficción de Bambú Producciones dice adiós a la serie líder de su franja en La 1 tras un año y cinco meses de emisión y después de 362 capítulos haciendo que 'Valle Salvaje' viva un antes y un después.
Adriana ha muerto tras varios días en vilo después del fuerte sangrado que tuvo a raíz de su parto. La marcha de la Salcedo se ha producido después de que Rafael recordara cómo ambos se conocieron produciéndose así flashback del primer capítulo de la ficción. Todo en presencia de Luisa, siendo la gran amiga de Adriana.
La audiencia de 'Valle Salvaje' en shock por la muerte de Adriana
Y como era de esperar, la trágica muerte de Adriana ha dejado en shock a los fans de 'Valle Salvaje'. Y es que las redes no han dudado en señalar a Josep Cister, creador de la ficción y de 'La Promesa' por matar siempre a sus protagonistas cuando estaban empezando a ser felices tras casarse con el amor de su vida.
Así, son muchos los que han cuestionado que el creador de ambas ficciones de Bambú Producciones y TVE no sea capaz de acabar las series con finales felices y apueste siempre por el drama con sus protagonistas femeninas.
