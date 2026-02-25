'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si ha habido algo que ha tenido a los fans de la serie de La 1 en vilo ha sido el delicado estado de salud de Adriana.

Este miércoles, la serie ha vivido su capítulo más crucial con la muerte de su gran protagonista. Tras ello, este jueves y viernes La 1 ha optado por emitir capítulos especiales de la ficción entre las 17:45 y las 19:05 horas obligando a recortar la duración de 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Valle Salvaje sigue sin pegar ojo después de la trágica muerte de Adriana dejando completamente rota a Bárbara, que no pudo despedirse de su hermana, y a toda su familia con gran preocupación por el destino de María.

Enriqueta le dice a Braulio que la muerte de Adriana les proporciona una ventaja que tan solo un necio dejaría escapar. Mientras, Matilde le reconoce a Atanasio que tiene mucho miedo de que a ella le termine pasando lo mismo que a Adriana.

Mercedes no duda en pararle los pies a Victoria al verla tan afectada por la muerte de Adriana recordándole que le hizo la vida imposible a su sobrina. Y Bárbara no sabe cómo informar al pequeño Pedrito de la muerte de Adriana.

Rafael se encara con su padre recordándole que ahora el duque de Valle Salvaje es él y se harán las cosas como él desea. Asimismo, Rafael trata de saber que es lo que le pidió Pedrito y José Luis le deja claro a Dámaso que ya le ha ganado.

Por su parte, Luisa insiste en que cree que algo extraño pasó la noche que Adriana dio a luz a María porque escuchó a la partera decir que había sido un varón y que sabe que hay algo oscuro en lo que pasó esa noche.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el fin de Adriana?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le recordaba a Matilde que Victoria sigue siendo mujer de José Luis y que hay que tener mucho cuidado pero la doncella cree que pueden utilizar el secreto de Dámaso para acabar con ella.

Pero Victoria lejos de amedrentarse le recordaba a la que fue su nuera que ahora está más en peligro que nunca tanto ella como Atanasio y que los dos pueden acabar mal parados.

Paralelamente, Victoria acudía a la Casa Pequeña para firmar una tregua con Mercedes y con Dámaso en nombre de José Luis mientras su sobrina se debatía entre la vida y la muerte. Mientras, Dámaso le recordaba a Mercedes que para él Victoria es una simple herramienta para acabar de una vez por todas con José Luis.

Rafael se ponía muy tenso contra el galeno al no responderle a sus dudas sobre el estado de Adriana y sobre si su mujer podrá salir de esta tras perder de nuevo el conocimiento. El médico informaba a los familiares de que se encuentran ante el peor de los escenarios.

Adriana le decía a Luisa que va a ser muy feliz sabiendo que lo que deja atrás estará bien cuando ella falte. Mientras su amiga le decía que no diga eso porque se pondrá bien. Y ambas vivían un momento íntimo en el que parece que la Salcedo se estaba despidiendo de su gran amiga mientras ella le pedía que no la dejara sola.

Asimismo, Adriana le pedía a su tía Victoria que se quedara para poderse despedir de ella e irse en paz al otro mundo y solucionar las rencillas del pasado. "Le quería dar las gracias por haberme permitido vivir en el Valle. Aquí he conocido personas maravillosas, por eso la muerte no me causa tristeza y amargura", sentenciaba mientras su tía le decía que no se iba a morir.

Por su parte, Mercedes informaba a Bárbara de que Adriana ha sufrido otro sangrado y que cada vez hay menos esperanza en que sobreviva. Y la Salcedo aceptaba su final y aunque todos guardaban esperanza en su recuperación, ella se despedía de su querido Valle Salvaje.

Finalmente, Rafael recordaba el instante en el que conoció a Adriana en una fiesta en Madrid sin saber de quién se trataba y de que iba a ser la mujer que se casara con su hermano Julio. "La primera vez que te vi estabas bailando con alguien, recuerdo que para mí la música cesó en ese instante, todo se detuvo a mi alrededor, solo estabas tú, estabas bailando con aquel vestido azulado como si fueras un ángel que nos había bajado a visitar a la tierra", exponía entre lágrimas. "Yo solo quería irme contigo y que pasáramos el resto de nuestras vidas juntos", añadía.

"Lo has hecho todo. No puedes culparte de nada", le pedía Rafael a su amada. "Nuestra hija va a saber que tú y yo hemos vivido la historia de amor más hermosa que jamás ha habido. La historia de amor que pudo con todo, que lo venció todo y que hemos tenido la dicha de vivir. Te quiero Adriana", añadía antes de que Adriana perdiera su vida rompiendo