'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.

Y de hecho esta semana parece que se producirá el momento clave en esta trama pues La 1 ofrecerá capítulos especiales de 'Valle Salvaje' tanto el jueves como el viernes obligando a recortar la duración de 'La Promesa' por un suceso trágico.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le recuerda a Matilde que Victoria sigue siendo mujer de José Luis y que hay que tener mucho cuidado pero la doncella cree que pueden utilizar el secreto de Dámaso para acabar con ella.

Pero Victoria lejos de amedrentarse le recuerda a la que fue su nuera que ahora está más en peligro que nunca tanto ella como Atanasio y que los dos pueden acabar mal parados.

Paralelamente, Victoria acude a la Casa Pequeña para firmar una tregua con Mercedes y con Dámaso en nombre de José Luis mientras su sobrina se debate entre la vida y la muerte. Mientras, Dámaso le recuerda a Mercedes que para él Victoria es una simple herramienta para acabar de una vez por todas con José Luis.

Rafael se pone muy tenso contra el galeno al no responderle a sus dudas sobre el estado de Adriana y sobre si su mujer podrá salir de esta tras perder de nuevo el conocimiento. El médico informa a los familiares de que se encuentran ante el peor de los escenarios.

Adriana le dice a Luisa que va a ser muy feliz sabiendo que lo que deja atrás estará bien cuando ella falte. Mientras su amiga le dice que no diga eso porque se pondrá bien. Por su parte, Mercedes informa a Bárbara de que Adriana ha sufrido otro sangrado y que cada vez hay menos esperanza en que sobreviva.

La Salcedo acepta su final y aunque todos guardan esperanza en su recuperación, ella ,por si acaso, se despide de su querido Valle Salvaje.

Bárbara y Mercedes en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael seguía alarmado por la situación de Adriana pues cree que no mejora y que nunca la ha visto tan abatida. Mientras Adriana parecía despedirse de su hija diciéndole que la quiere mucho y que van a hacer de ella una mujer valiente.

Dámaso le dejaba claro a Victoria que ya no teme nada a José Luis a la vez que celebraba con Mercedes que lo tiene todo bajo control y que solo tiene que seguir fingiendo que no sabe nada de su trampa a Victoria.

José Luis exigía a Enriqueta que abandone palacio junto a su hijo. Braulio, por su parte, se reafirmaba en la idea de que Rafael es el asesino de su padre.

Pedrito le decía a Adriana que conseguirá ponerse buena con su ayuda. Y Adriana le pedía a Bárbara, que está echa un mar de lágrimas, que por favor se haga cargo de Pedrito cuando ella no esté.

Pepa le pedía a Martín que por favor no se crucen a menudo para evitar tener problemas entre ellos pues así todos salen ganando. Y después, la doncella cometía un error al llamar Martín a Francisco. Y Matilde trataba de amenazar a Victoria al decirle que sabe el gran secreto de don Eduardo y su verdadera identidad.

Finalmente, Adriana perdía el conocimiento tras perder de nuevo mucha sangre mientras Luisa trataba de pedir ayuda para salvarla después de que Rafael le deseara que pasara buena noche y de que Pedrito fuera a visitarla.