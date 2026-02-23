'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.
Y de hecho esta semana parece que se producirá el momento clave en esta trama pues La 1 ofrecerá capítulos especiales de 'Valle Salvaje' tanto el jueves como el viernes obligando a recortar la duración de 'La Promesa'.
En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael sigue alarmado por la situación de Adriana pues cree que no mejora y que nunca la ha visto tan abatida. Mientras Adriana parece despedirse de su hija diciéndole que la quiere mucho y que van a hacer de ella una mujer valiente.
Dámaso le deja claro a Victoria que ya no teme nada a José Luis a la vez que celebra con Mercedes que lo tiene todo bajo control y que solo tiene que seguir fingiendo que no sabe nada de su trampa a Victoria.
José Luis exige a Enriqueta que abandone palacio junto a su hijo. Braulio, por su parte, se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre.
Pedrito le dice a Adriana que conseguirá ponerse buena con su ayuda. Y Adriana le pide a Bárbara, que está echa un mar de lágrimas, que por favor se haga cargo de Pedrito cuando ella no esté.
Pepa le pide a Martín que por favor no se crucen a menudo para evitar tener problemas entre ellos pues así todos salen ganando. Y después, la doncella comete un error al llamar Martín a Francisco. Y Matilde trata de amenazar a Victoria al decirle que sabe el gran secreto de don Eduardo.
Finalmente, Adriana pierde el conocimiento mientras Luisa trata de pedir ayuda para salvarla.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael trataba de saber si su mujer va a sobrevivir o no y el galeno le dejaba claro que él no se hace responsable de lo que suceda a partir de ahora.
Luisa le confesaba a Alejo que a veces piensa que está viviendo un sueño y que aún no se han separado y que él sigue durmiendo con ella cada noche produciéndose un nuevo acercamiento entre ellos.
Braulio insistía a Rafael en que tiene razones fundadas de que los hechos con la muerte de su padre no se dieron como aseguró la Santa Hermandad y que no se va a dar por vencido de lo ocurrido con Domingo y el nuevo duque le dejaba claro que no le importa nada de lo que pasó. Y tras ello, Braulio le decía a Enriqueta que cree que fue su primo Rafael quién mató a su padre.
Atanasio trataba de hacerle ver a Matilde que quizás Victoria engañó a todos al decir que Dámaso estaba muerto y que ahora es él mismo el que se pasea por el Valle como si nada pasara encubierto en don Eduardo. Mercedes le pedía a Atanasio que no haga nada con el asunto de don Eduardo mientras Victoria cumplía con lo pactado con Dámaso y le entregaba un documento importante y le pedía que acabe de una vez por todas con José Luis.
Francisco le reconocía a Pepa que le haría muy feliz poder vivir en una casa grande con un huerto y con animales donde poder jugar con sus hijos dejándole entrever que le encantaría poder cumplir ese sueño con ella. Pero Eva está convencida de que Pepa sigue enamorada de Martín y está utilizando a Francisco para olvidarse de él pero no puede.
Y Rafael le contaba a Adriana que ha hablado con Luisa y le reveló lo que le pidió y que está destrozada y que no debería ir diciendo eso porque se va a recuperar y va a salir de esta delicada situación. Mientras ella le respondía que se está muriendo.
