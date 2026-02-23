'Valle Salvaje' atraviesa sus capítulos más decisivos después de la boda de Adriana y Rafael y del nacimiento del bebé con las dudas sobre su sexo así como de la llegada de Enriqueta. Pero si hay algo que tiene a los fans de la serie de La 1 en vilo es el delicado estado de salud de Adriana.

Y de hecho esta semana parece que se producirá el momento clave en esta trama pues La 1 ofrecerá capítulos especiales de 'Valle Salvaje' tanto el jueves como el viernes obligando a recortar la duración de 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael sigue alarmado por la situación de Adriana pues cree que no mejora y que nunca la ha visto tan abatida. Mientras Adriana parece despedirse de su hija diciéndole que la quiere mucho y que van a hacer de ella una mujer valiente.

Dámaso le deja claro a Victoria que ya no teme nada a José Luis a la vez que celebra con Mercedes que lo tiene todo bajo control y que solo tiene que seguir fingiendo que no sabe nada de su trampa a Victoria.

José Luis exige a Enriqueta que abandone palacio junto a su hijo. Braulio, por su parte, se reafirma en la idea de que Rafael es el asesino de su padre.

Pedrito le dice a Adriana que conseguirá ponerse buena con su ayuda. Y Adriana le pide a Bárbara, que está echa un mar de lágrimas, que por favor se haga cargo de Pedrito cuando ella no esté.

Pepa le pide a Martín que por favor no se crucen a menudo para evitar tener problemas entre ellos pues así todos salen ganando. Y después, la doncella comete un error al llamar Martín a Francisco. Y Matilde trata de amenazar a Victoria al decirle que sabe el gran secreto de don Eduardo.

Finalmente, Adriana pierde el conocimiento mientras Luisa trata de pedir ayuda para salvarla.

Matilde, Enriqueta y Victoria en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael trataba de saber si su mujer va a sobrevivir o no y el galeno le dejaba claro que él no se hace responsable de lo que suceda a partir de ahora.

Luisa le confesaba a Alejo que a veces piensa que está viviendo un sueño y que aún no se han separado y que él sigue durmiendo con ella cada noche produciéndose un nuevo acercamiento entre ellos.

Braulio insistía a Rafael en que tiene razones fundadas de que los hechos con la muerte de su padre no se dieron como aseguró la Santa Hermandad y que no se va a dar por vencido de lo ocurrido con Domingo y el nuevo duque le dejaba claro que no le importa nada de lo que pasó. Y tras ello, Braulio le decía a Enriqueta que cree que fue su primo Rafael quién mató a su padre.

Atanasio trataba de hacerle ver a Matilde que quizás Victoria engañó a todos al decir que Dámaso estaba muerto y que ahora es él mismo el que se pasea por el Valle como si nada pasara encubierto en don Eduardo. Mercedes le pedía a Atanasio que no haga nada con el asunto de don Eduardo mientras Victoria cumplía con lo pactado con Dámaso y le entregaba un documento importante y le pedía que acabe de una vez por todas con José Luis.

Francisco le reconocía a Pepa que le haría muy feliz poder vivir en una casa grande con un huerto y con animales donde poder jugar con sus hijos dejándole entrever que le encantaría poder cumplir ese sueño con ella. Pero Eva está convencida de que Pepa sigue enamorada de Martín y está utilizando a Francisco para olvidarse de él pero no puede.

Y Rafael le contaba a Adriana que ha hablado con Luisa y le reveló lo que le pidió y que está destrozada y que no debería ir diciendo eso porque se va a recuperar y va a salir de esta delicada situación. Mientras ella le respondía que se está muriendo.