Este domingo, TVE sorprendía con el avance semanal de 'La Promesa' al revelar que esta semana habría un recorte en la emisión de la ficción de Bambú Producciones pues el capítulo 784 se ofrecería en dos tardes: el jueves 26 de febrero y el viernes 27 de febrero. Se desconocía el motivo a este movimiento y ahora hemos conocido que todo es por culpa de 'Valle Salvaje'.

Y es que en las últimas semanas, La 1 ha estado cebando que sería un "febrero difícil de olvidar" en 'Valle Salvaje' con la emisión de sus capítulos más decisivos de la historia. Así, parece que algo excepcional va a ocurrir en la serie y por ello, TVE ha decidido apostar por doble capítulo especial el jueves y el viernes llevando a que 'La Promesa' vea recortada su duración.

Según avanza El Confi TV, La 1 ofrecerá dos capítulos especiales de 'Valle Salvaje', en concreto el 363 y el 364 que tendrán una duración mayor a la habitual, y por ello 'La Promesa' se verá afectada teniendo que emitir su capítulo 784 entre el jueves y el viernes.

Unos cambios que a priori no afectarán al resto de la tarde, es decir tanto 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró como 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora así como 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus se mantendrán en sus horarios habituales.

Todo este movimiento con 'Valle Salvaje' llega después de que la serie viva en una tensión absoluta con el grave estado de salud de Adriana tras dar a luz a su hija María. Y es que desde hace días, la salud de la protagonista mantiene en vilo a toda la familia y en los próximos episodios la cosa empeorará.

Lo que está por venir en 'Valle Salvaje'

Y es que el capítulo de 'Valle Salvaje' del miércoles será muy elocuente pues el galeno llegará con malas noticias a la Casa Grande: Adriana está muy grave y no sabe si hay algo que él pueda hacer. Tras ello, la Salcedo terminará aceptando su final.

Sin embargo, todos los que la quieren tienen esperanza y le piden a Don Emilio que no desista en su empeño por salvarla. Por si acaso, ella no dudará en despedirse de su querido Valle Salvaje.

Mientras que para el del jueves, La 1 avanza que la preocupación ahora estará puesta en la salud de la pequeña María. Adriana y Rafael, muy nerviosos, comparten sus miedos con Luisa, quien quiere salir de la comarca para buscar ayuda.

Habrá que esperar al jueves y viernes para ver qué ocurrirá en 'Valle Salvaje' y que nos tienen preparados los guionistas con Josep Cister al frente teniendo en cuenta la cantidad de giros que ha habido hasta ahora tanto en esta ficción como en 'La Promesa'. ¿Morirá Adriana esta semana como ya sucediera con Jana o será el bebé el que no sobreviva?