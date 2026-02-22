'La Promesa' encara la última semana de febrero con nuevas y sorprendentes tramas, secretos que saldrán a la luz y un recorte en el número total de capítulos. Esta vez, La 1 de RTVE ofrecerá cuatro episodios -y no cinco- como así ha anunciado de manera oficial a través de su avance sin entrar en más detalles. Así, el capítulo 784 se emitirá en dos tardes: el jueves 26 y el viernes 27.

A continuación, te ofrecemos un adelanto completo de todo lo que va a suceder en la serie diaria protagonizada por Xavi Lock (Curro) y Arturo García Sancho (Manuel):

Avance capítulo 781 de 'La Promesa' del lunes 23 de febrero

Ante la sorpresa de todo el mundo, Jacobo toma la decisión de quedarse porque no quiere ver sufrir a Martina. Esta y Adriano celebran la noticia, aunque quizás no sea lo más apropiado dadas sus circunstancias.

Curro y Ángela escriben de una vez la carta al rey con el objetivo de recuperar la baronía, aunque el muchacho duda de si enviarla o no. Cristóbal consigue que Ángela se abra con él y le cuente sus temores por Curro.

Virtudes, por su parte, se despide de Simona y Candela y se marcha de La Promesa. Teresa no consigue que las cocineras levanten cabeza. Julieta y Ciro hablan de Manuel: para ella es un apasionado que vive de lo que le gusta; para él, una persona rara.

Leocadia se resiste a hacer el traspaso de poder de las tierras de La Promesa y la situación se tensa con Alonso. Petra le dice a Martina que sabe el verdadero motivo por el que no se van a Nueva York.

Avance capítulo 782 de 'La Promesa' del martes 24 de febrero

Petra pide a Martina ayuda económica para el refugio. ¿Aceptará la muchacha? Curro decide no enviar la carta al rey todavía. Ángela confiesa a Leocadia que siente alivio por ello y Lorenzo lo oye.

Martina agradece a Jacobo que anulara el viaje y garantiza a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano porque se siente en deuda con su prometido. Julieta vuelve a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le recuerda que no tiene por qué bajar al servicio.

Pía confiesa al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando. Mientras, Samuel cuenta a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes.

Finalmente, Ciro y Leocadia se reúnen para hacer el trasvase de poder. La señora rabia al enterarse de que el sobrino del marqués se llevará el 10% por el trabajo. ¿Tendrá ya en mente su próximo paso? ¿Cómo se cobrará la venganza?

Avance capítulo 783 de 'La Promesa' del miércoles 25 de febrero

Leocadia cuenta a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras y recrimina a Alonso que ella nunca sacó ningún beneficio. María propone a Samuel que los case otro cura y Carlo los pilla charlando… de nuevo. La doncella le explica que a ella y al cura los une una profunda amistad.

Cristóbal sigue avanzando en su relación personal con Ángela y Teresa los ve. Martina escribe a Margarita para decirle que se ha quedado en La Promesa y que Jacobo es su prioridad. La muchacha decide marcar distancias con Adriano.

Santos entrega a Vera una carta de Lope donde él reconoce sus mentiras. La doncella rompe a llorar. Lorenzo revela a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar con el rey. ¿Cuál será su reacción?

Avance capítulo 784 de 'La Promesa' del jueves 26 y viernes 27 de febrero

Curro y Ángela discuten por la carta y Leocadia aprovecha la grieta en su relación para meter cizaña. En cambio, Cristóbal aconseja a la muchacha que luche por sus sentimientos. A Vera le duele la frialdad con la que Lope ha reconocido todo lo que hizo y pide a Pía y a Teresa que no vuelvan a mencionar su nombre.

Martina y Ángela le cuentan a Julieta la historia de Catalina. Carlo, por su parte, sigue preguntando sobre la relación entre Samuel y María antes de llegar él a La Promesa. En la respuesta de Petra y Pía, el lacayo percibe algo extraño.

Ciro hace sendos desprecios a Curro y Leocadia y descarga su rabia hacia ellos con Julieta. A ella su actitud no le gusta. Teresa revela a Petra que entre ella y Cristóbal ha vuelto la normalidad más absoluta, solo tienen una relación laboral. Leocadia destapa la gran mentira de Jacobo: se inventó que le habían ofrecido trabajo en Nueva York.