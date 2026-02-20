Una nueva despedida en 'La Promesa' y ultimátum de Alonso a Leocadia: Avance capítulo del lunes 23 de febrero

En el capítulo 781 de 'La Promesa' del próximo lunes, 23 de febrero, Jacobo da bandazo al suspender el viaje a Nueva York con Martina cuando ya se habían despedido de todos. ¿Qué le ha llevado al muchacho a cambiar de planes? Adriano, por su parte, lo recibe como un balón de oxígeno.

Santos interroga a María Fernández para saber si se fajaba para ocultar el embarazo, y la charla deriva en un tenso enfrentamiento con Carlo, que le dice basta. Mientras, Curro y Ángela continúan inmersos en la correcta escritura de la carta al Rey para recuperar la baronía de Linaja.

Virtudes se marcha de La Promesa tras la boda de Enora y Toño, que también han partido. Simona se queda triste. Por su lado, Julieta comparte con sus esposo Ciro sus suspicacias con la repentina desaparición de Manuel, que se ha alejado del palacio tras su conexión especial en la iglesia.

En paralelo, Teresa pregunta a Ballesteros por su extraño comportamiento en los últimos días con Ángela, pero él se muestra esquivo en sus respuestas. Y Ciro cuenta al marqués que no ha podido hacerse cargo de sus nuevas obligaciones gestionando las tierras de la finca porque Leocadia no le ha facilitado la documentación.

Tras enterarse de que la señora de Figueroa ha desobedecido su petición, Alonso no duda en forzar un encuentro con ella, encararle y darle un ultimátum para que acceda a darle esos papeles a su sobrino. Si no lo hace ella por cuenta propia, se verá obligado a arrebatárselos él mismo.

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el capítulo 780 de 'La Promesa' que TVE ha emitido este viernes 20 de febrero, la repentina llegada de la misteriosa mujer ha descolocado por completo a Manuel, y más tras un momento de especial conexión en la iglesia donde Toño y Enora se han casado.

El heredero necesita marcharse unos días de La Promesa para hacer introspección y así lo anuncia. Mientras, Carlo y María tienen un momento tierno cuando sienten que el niño que ella lleva en su interior se mueve. Y a Samuel se le parte el alma al pensar que tendrá que casar a la mujer de su vida con otro.

Después de disfrutar de su noche de bodas, Enora y Toño se despiden de sus allegados. Curro intenta escribir su carta al rey sobre el tema de la baronía de Linaja, pero no encuentra las palabras... Ángela resuelve que, primero, deben informarse acerca del asunto.

En paralelo, Leocadia pide a su hija que se desvincule de la petición de Curro a la Corona, pero ella lo tiene claro: no piensa obedecer. La señora de Figueroa se da cuenta de que su poder e influencia decaen.