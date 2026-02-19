En el avance de 'La Promesa' del capítulo 780, que TVE emitirá este viernes 20 de febrero, la repentina llegada de la misteriosa mujer ha descolocado por completo a Manuel, y más tras un momento de especial conexión en la iglesia donde Toño y Enora se han casado.

El heredero necesita marcharse unos días de La Promesa para hacer introspección y así lo anuncia. Mientras, Carlo y María tienen un momento tierno cuando sienten que el niño que ella lleva en su interior se mueve. Y a Samuel se le parte el alma al pensar que tendrá que casar a la mujer de su vida con otro.

Después de disfrutar de su noche de bodas, Enora y Toño se despiden de sus allegados. Curro intenta escribir su carta al rey sobre el tema de la baronía de Linaja, pero no encuentra las palabras... Ángela resuelve que, primero, deben informarse acerca del asunto.

En paralelo, Leocadia pide a su hija que se desvincule de la petición de Curro a la Corona, pero ella lo tiene claro: no piensa obedecer. La señora de Figueroa se da cuenta de que su poder e influencia decaen.

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el capítulo 770 de 'La Promesa' emitido este jueves, 19 de febrero, Alonso ha retirado a Leocadia la responsabilidad de las tierras y ella se lo ha tomado muy mal. Por su lado, Simona y Candela han comentado que María se ha tenido que estar fajando, porque los tiempos de embarazo no cuadran.

Pía Adarre y el padre Samuel han pedido a las cocineras que no la juzguen. Mientras, Manuel ha felicitado a María Fernández por su embarazo y le ha tendido su brazo para ayudarla en lo que necesite. El joven Luján estará dispuesto a hacerse con los gastos de la criatura.

Margarita adelanta su viaje y ha anunciado su marcha de La Promesa. Leocadia no le deja otra opción. Y se ha despedido de Martina y de Alonso hasta más ver. Piensa que, al menos, su paso por palacio ha servido para que Leocadia pierda un poco de poder. De modo que se siente satisfecha.

Teresa ha preguntado a Cristóbal por su repentina cercanía con Ángela, que supuestamente es su hija, y él le ha contado una mentira respecto a una consulta legal. En paralelo, el ama de llaves ha hallado una carta dirigida al mayordomo escrita por Mercedes del Amor.

Al fin, Toño y Enora han celebrado su boda y se han dado un romántico "sí, quiero" delante de sus allegados. ¡Qué vivan los novios! Por su parte, Manuel y la recién llegada han compartido un momento de conexión en la iglesia.