En el avance de 'La Promesa' del capítulo 779 que La 1 de RTVE ofrecerá este jueves, 19 de febrero, Alonso retira a Leocadia la responsabilidad de las tierras y ella se lo toma muy mal. Por su lado, Simona y Candela comentan que María se ha tenido que estar fajando, porque los tiempos de embarazo no cuadran.

Pía Adarre y el padre Samuel piden a las cocineras que no la juzguen. Mientras, Manuel felicita a María Fernández por su embarazo y le tiende su brazo para ayudarla en lo que necesite. El joven Luján estará dispuesto a hacerse con los gastos de la criatura.

Margarita adelanta su viaje y se marcha de La Promesa. Leocadia no le deja otra opción. Y se despide de Martina y de Alonso hasta más ver. Piensa que, al menos, su paso por palacio ha servido para que Leocadia pierda un poco de poder. De modo que se siente satisfecha.

Teresa pregunta a Cristóbal por su repentina cercanía con Ángela, que supuestamente es su hija, y él le cuenta una mentira respecto a una consulta legal. En paralelo, el ama de llaves encuentra una carta dirigida al mayordomo escrita por Mercedes del Amor.

Al fin, Toño y Enora celebran su boda y se dan un romántico "sí, quiero" delante de sus allegados. ¡Qué vivan los novios! Por su parte, Manuel y la recién llegada comparten un momento de conexión en la iglesia.

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el capítulo 778 de 'La Promesa' de este miércoles, 18 de febrero, Manuel ha sufrido un gran varapalo cuando ha descubierto que Julieta, la mujer que le ha encandilado, es en realidad esposa de su primo Ciro. Descubrir esta información ha sido todo un jarro de agua fría para el heredero de Luján.

Mientras, la percepción de todo el mundo sobre la chica misteriosa ha sido unánime: es un encanto de mujer, pero Curro se ha dado cuenta de que a su hermano le sucede algo con ella. Por su lado, Lorenzo ha estallado porque Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora. Piensa mover cielo y tierra para impedir que Curro se haga con el título de Barón de Linaja.

Manuel ha intentado calmar a las cocineras por la inminente marcha de Toño y Enora. Y María Fernández y Carlo han recibido las felicitaciones de casi todos sus compañeros por el embarazo. Los jefes de servicio han dado su visto bueno a la noticia, pero considerando que deberían haberles avisado antes.

Entretanto, Margarita ha pedido a Alonso que quite a Leocadia el control de las tierras para dárselas a Ciro, siendo la estocada final a la señora de Figueroa. El marqués, finalmente, ha propuesto a su sobrino llevar la gestión de la finca, lo que consumaría ese golpe. Santos ha confirmado a Leocadia que Cristóbal se está distanciando de Teresa… y, además, le ha desvelado que María está embarazada.