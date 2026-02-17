Un jarro de agua fría para Manuel en 'La Promesa': Avance del capítulo 778 del miércoles 18 de febrero

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 778 que La 1 de RTVE ofrecerá este miércoles, 18 de febrero, Manuel sufre un gran varapalo cuando descubre que Julieta, la mujer que le ha encandilado, es esposa de su primo Ciro. Descubrir esta información es todo un jarro de agua fría para el heredero de Luján.

Mientras, la percepción de todo el mundo sobre la chica misteriosa es unánime: es un encanto de mujer, pero Curro se da cuenta de que a su hermano le sucede algo con ella... Lorenzo estalla porque Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora. Piensa mover cielo y tierra para impedir que Curro se haga con el título de Barón de Linaja.

Manuel intenta calmar a las cocineras por la inminente marcha de Toño y Enora. María Fernández y Carlo reciben las felicitaciones de casi todos sus compañeros por el embarazo. Los jefes de servicio dan su visto bueno a la noticia, pero creen que deberían haberles avisado antes.

Margarita pide a Alonso que quite a Leocadia el control de las tierras para dárselas a Ciro, siendo la estocada final a la señora de Figueroa. El marqués, finalmente, propone a su sobrino llevar la gestión de la finca y consumar ese golpe. Santos confirma a Leocadia que Cristóbal se está distanciando de Teresa… y, además, le dice que María está embarazada.

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el capítulo 777 que La 1 ha emitido este martes 17 de febrero, Lorenzo se ríe de Curro ante su intención de recuperar el título de barón. Alonso intenta que su hijo recapacite, pero al ver su cerrazón se compromete a apoyarlo en lo que necesite.

Cristóbal se inventa una excusa para pasar tiempo con Ángela, a quien mira con la admiración de un padre. Además, el mayordomo sigue interponiendo distancia con Teresa. Ciro está resentido con Manuel por su actitud en el entierro de su madre Genoveva. El hijo del marqués pide disculpas.

Enora confiesa a Virtudes que ella y Toño se irán de La Promesa para comercializar el motor. Adriano da su apoyo a Curro respecto a sus intenciones de recuperar el título y se muestra devastado por la marcha de Martina. Margarita y Ciro se llevan bien, unidos por su resentimiento hacia Cruz… ¿y hacia el propio Alonso?

María Fernández no aguanta más con la faja y Carlo decide dar el paso: ¡anuncia que van a ser padres delante del servicio! La chica misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga se presenta en La Promesa. El heredero no puede creer cómo ha logrado encontrarlo.