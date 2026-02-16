Una visita insospechada remueve 'La Promesa': Avance del capítulo 777 del martes 17 de febrero

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 777 que La 1 de RTVE emitirá este martes 17 de febrero, Lorenzo se ríe de Curro ante su intención de recuperar el título de barón. Alonso intenta que su hijo recapacite, pero al ver su cerrazón se compromete a apoyarlo en lo que necesite.

Cristóbal se inventa una excusa para pasar tiempo con Ángela, a quien mira con la admiración de un padre. Además, el mayordomo sigue interponiendo distancia con Teresa. Ciro está resentido con Manuel por su actitud en el entierro de su madre Genoveva. El hijo del marqués pide disculpas.

Enora confiesa a Virtudes que ella y Toño se irán de La Promesa para comercializar el motor. Adriano da su apoyo a Curro respecto a sus intenciones de recuperar el título y se muestra devastado por la marcha de Martina. Margarita y Ciro se llevan bien, unidos por su resentimiento hacia Cruz… ¿y hacia el propio Alonso?

María Fernández no aguanta más con la faja y Carlo decide dar el paso: ¡anuncia que van a ser padres delante del servicio! La chica misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga se presenta en La Promesa. El heredero no puede creer cómo ha logrado encontrarlo.

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el capítulo 776 de 'La Promesa' de este lunes, 16 de febrero, Leocadia ha pedido a Cristóbal que no cuente a Ángela que él es su padre y han acordado que ella se lo dirá en cuanto sea conveniente.

Mientras, Alonso ha recibido con gusto al hijo de su difunta hermana, Ciro, quien se quedará un tiempo en La Promesa. Eso sí, se ha descubierto que la relación de Manuel con su primo es más tensa de lo que esperábamos, por parte del recién llegado. ¿Cuál será la razón?

Enora ha solicitad permiso a Manuel para marchar a comercializar el motor y él ha aceptado. Ambos han convencido a Toño. A su vez, Martina ha transmitido a las cocineras su angustia por el viaje a Nueva York, pues es un cambio demasiado grande.

Entretanto, Pía le ha dado un último aviso a María Fernández: no puede seguir fajándose, ya no es bueno ni para ella ni para el bebé. Por ello, la doncella y Carlo han llegado a la conclusión de esperar a que pase la boda de Enora y Toño para anunciar su embarazo.

Antes del enlace, ha aparecido una visita muy especial en La Promesa: Virtudes. Teresa ha anunciado a Cristóbal su llegada y este se ha mostrado más distante con el ama de llaves tras la bomba que ha sacudido su vida. Curro, por su parte, ha informado a Alonso y Lorenzo de su próximo paso: su intención de recuperar el título de barón de Linaja.