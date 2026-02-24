'La Promesa' cambia su reparto: Dos nuevos actores con papel protagónico reemplazan dos despedidas

'La Promesa', con su quinta temporada en liza, entra en una nueva etapa con dos importantes incorporaciones a su reparto que están llamadas a revolucionar la serie diaria que cada día sigue más de un millón de espectadores en la pantalla de La 1 de RTVE.

Por un lado, tenemos al joven y atractivo actor Juan Perales, que acaba de aterrizar en la palacio de los Luján interpretando al personaje de Ciro, sobrino del marqués e hijo de la difunta Genoveva. Su papel no será secundario, pues va a arrebatar a Leocadia el poder sobre las tierras de La Promesa. Además, promete convertirse en la horma del zapato de Manuel en un futuro no muy lejano.

Con 'La Promesa', Perales se embarca en su primer gran proyecto en la televisión en abierto. Hay que recordar que el actor madrileño debutó en el mundo de la interpretación de la mano de '4 Estrellas', la comedia emitida en La 1 entre 2023 y 2024 hasta la llegada de 'La Revuelta' de David Broncano.

No obstante, donde se dio a conocer y donde se encumbró a la fama realmente fue en la serie 'Olympo' el pasado 2025. Interpretó al personaje de Sebas Sendón durante ocho episodios en esta serie de Netflix al estilo 'Élite', en cuya octava temporada también participó.

Juan Perales llega a #LaPromesa para dar vida a Ciro Aldana de Luján. ¿Qué sensaciones os ha dado este personaje? 👀



¡Bienvenido a la familia! 😘 pic.twitter.com/qOXNba5yXq — La Promesa (@lapromesa_tve) February 16, 2026

En definitiva, un talento emergente al que se suma Vera Asunción, la actriz que da vida a Julieta. Con formación en teatro y danza y sin experiencia en televisión, es una nueva cara que promete dar que hablar en La Promesa. Recientemente hemos descubierto que es esposa de Ciro, pero lo cierto es que la conexión que se ha creado entre ella y Manuel es innegable.

De este modo, parece que vamos a asistir a un apasionante y muy interesante triángulo entre Ciro, Julieta y Manuel de cara a las próximas semanas, siendo una de las principales tramas de la presente temporada de la ficción producida por Bambú en colaboración con RTVE.

Vera Asunción llega a #LaPromesa para interpretar a Julieta, la misteriosa mujer que cautivó a Manuel (y a todos nosotros 😜)



¡Bienvenida a la familia! 😍 pic.twitter.com/5eQBYIpJuE — La Promesa (@lapromesa_tve) February 17, 2026

Estas dos nuevas y relevantes incorporaciones al elenco artístico de 'La Promesa' se producen en un momento en el que la serie ha sufrido dos grandes y notorias salidas, las de Álvaro Quintana (Toño) y Sara Font (Enora), que cierran una era tras más de 150 capítulos ininterrumpidos.

Los recién casados han emprendido una nueva aventura profesional en el extranjero, pero, eso sí, se ha dejado la puerta abierta a volver más adelante si el guion así lo requiere. De hecho, en una reciente entrevista para RTVE Play, Quintana y Font fantasearon cómo querrían regresar a La Promesa.

"Quiero que ganen muchísima pasta y así entráramos flipados, déspotas... Que salváramos a La Promesa de algún pufo económico y echáramos a Leocadia a dormir en el hangar", desea el interprete que ha encarnado el papel de Toño. "Yo quiero volver embarazada, que nos reciban con los brazos abiertos y que sea súper feliz todo el mundo", augura la actriz que se ha metido en la piel de Enora.