El capítulo 784 de 'La Promesa' se ofrecerá en dos partes el jueves 26 y viernes 27 de febrero. La 1 de RTVE ofrecerá dos episodios más extensos de lo normal de 'Valle Salvaje' en sendos días con motivo de la muerte de Adriana, su personaje principal, y finalizarán alrededor de las 19:05 horas y no a las 18:35 como es habitual.

Esto obligará a reajustar la programación vespertina, reduciendo la franja de emisión de 'La Promesa' a la mitad. Por ende, la ficción protagonizada por Xavi Lock y Arturo García dividirá el próximo capítulo (784) en dos partes, de 19:05 a 19:30 horas, en lo que resta de semana.

Así queda la parrilla de La 1 de RTVE en la tarde de este jueves y viernes:

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

19:05 horas - 'La Promesa'

19:30 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

En el avance del capítulo 784, que -insistimos- se emitirá entre el jueves y viernes, Curro y Ángela discuten por la carta al Rey y Leocadia aprovecha la grieta en su relación para meter cizaña. En cambio, Cristóbal aconseja a la muchacha que luche por sus sentimientos. A Vera le duele la frialdad con la que Lope ha reconocido todo lo que hizo y pide a Pía y a Teresa que no vuelvan a mencionar su nombre.

Martina y Ángela le cuentan a Julieta la historia de Catalina. Carlo, por su parte, sigue preguntando sobre la relación entre Samuel y María antes de llegar él a La Promesa. En la respuesta de Petra y Pía, el lacayo percibe algo extraño.

Ciro hace sendos desprecios a Curro y Leocadia y descarga su rabia hacia ellos con Julieta. A ella su actitud no le gusta. Teresa revela a Petra que entre ella y Cristóbal ha vuelto la normalidad más absoluta, solo tienen una relación laboral. Leocadia destapa la gran mentira de Jacobo: se inventó que le habían ofrecido trabajo en Nueva York.

¿Qué ha pasado en el capítulo 783 de 'La Promesa' de este miércoles 25 de febrero?

En el capítulo 783 de 'La Promesa' emitido este miércoles, 25 de febrero, Leocadia, que echa fuego, ha contado a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras y le ha recriminado a Alonso que ella nunca sacó ningún beneficio.

Por su parte, María ha propuesto a Samuel que los case otro cura para evitar que él pase ese mal trago y Carlo los ha pillado charlando de nuevo, por lo que le ha pedido explicaciones. La doncella se ha excusado con que a ella y al sacerdote les une una profunda amistad.

En paralelo, Cristóbal ha seguido avanzando en su relación personal con Ángela y Teresa ha asistido a ello con sospechas. Martina ha escrito a su madre Margarita para decirle que finalmente se ha quedado en La Promesa y que Jacobo es su prioridad. La muchacha ha decidido marcar distancias con Adriano, que está desolado.

Entretanto, Santos ha entregado a Vera una carta de Lope donde él reconoce todas sus mentiras. La doncella ha roto a llorar. ¿Qué habrá descubierto realmente?

Lorenzo ha revelado a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar con el rey. El capitán ha jugado esta carta para provocar un cisma entre la joven pareja.