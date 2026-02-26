La 1 de RTVE ha concretado en su guía de programación cómo quedan sus tardes en lo que resta de semana y, en particular, en lo referente a su punta de lanza: las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Ambas ficciones modificarán su horario de forma sustancial tanto este jueves 26 como el viernes 27 de febrero. Y te explicamos por qué.

Hoy y mañana, La 1 va a ofrecer dos capítulos especiales de 'Valle Salvaje' con una duración notablemente superior a la habitual. Su metraje rondará los 80 minutos aproximadamente, lo que provocará que la finalización de la emisión se produzca sobre las 19:05 horas y no a las 18:40 según aparece estipulado en la EPG de manera oficial.

Esta extensión de los episodios de 'Valle Salvaje' afectará de lleno a 'La Promesa', que para cabreo de sus espectadores reducirá su duración en ambos días. En concreto, más de un 50%, pues apenas se ofrecerán 25 minutos cada tarde en lugar de los 60 habituales.

En consecuencia, el capítulo 784 quedará dividido en dos partes, jueves y viernes, para dejar hueco a esas entregas extraordinarias de 'Valle Salvaje' tras su decisivo y trágico episodio de ayer miércoles, en el que la protagonista, Adriana Salcedo, murió después de mantener en vilo a todo el público en los últimos días.

El querido personaje interpretado por la actriz Rocío Suárez de Puga se despide así de la serie de La 1 de TVE, siguiendo los pasos de (Julio) Nacho Olaizola el pasado mes de agosto y los de Jana (Ana Garcés) en 'La Promesa', de cuya muerte se va a cumplir un año ya el próximo mes de marzo.

Ante este drama, 'Valle Salvaje' afrontará "el fin de una era" tal y como promociona el canal, con un conmovedor último adiós marcado por un solemne funeral a Adriana y por las despedidas del resto de personajes. Esto explica esa duración ampliada de los episodios que irá en menoscabo de 'La Promesa'.

Así será la programación vespertina de La 1 este jueves y viernes:

15:55 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

19:05 horas - 'La Promesa'

19:30 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la tierra'

21:00 horas - 'Telediario 2'