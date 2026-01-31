TVE anuncia un "febrero difícil de olvidar" en 'Valle Salvaje' con una muerte inesperada

Llega febrero y con él nuevas y explosivas tramas a 'Valle Salvaje'. Y es que según avanza ya La 1 en una promo será un "febrero imposible de olvidar" en la serie creada por Josep Cister y que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' cebando una muerte inesperada.

Asimismo, la voz en off de TVE habla de tres frases que resumen todo lo que está por venir a 'Valle Salvaje' en los próximos capítulos de la serie. "'Sí, quiero", "Ya falta poco..." y "Un adiós nadie esperaba escuchar" son dichos enunciados.

La primera frase del "Sí, quiero" hace referencia sin lugar a dudas de uno de los eventos más esperados por todos: la boda de Adriana y Rafael, que está prevista para el lunes 9 de febrero después de que esta semana la ficción hiciera un breve parón en su emisión por la retransmisión de la misa funeral por las víctimas del tren de Adamuz.

'Valle Salvaje' celebra la boda de Adriana y Rafael y se viste de luto

En esta promo se pueden ver las primeras imágenes del enlace entre Adriana y Rafael y todos los preparativos del mismo. En el vídeo se puede ver a Adriana con la tiara que le regaló Mercedes y que pertenecía a su hermana, Pilara, y un vestido gris perla mientras Rafael viste una casaca azul.

Asimismo, también podemos ver a la protagonista de 'Valle Salvaje' en un avanzado estado de gestación. Porque sí, la segunda frase de "falta poco..." se refiere al parto del bebé que parece que va a tener complicaciones. "Hay una complicación que lo va a poner todo más difícil", le advierte la matrona. Todo mientras Luisa aguarda con nervios la llegada del bebé pues ella sabe lo que es tener un parto complicado pues lo vivió con Evaristo.

Por otro lado, podemos ver la angustia de José Luis por la delicada situación que atraviesan. "¡Lo estoy perdiendo todo Victoria, todo está al borde del abismo!", le grita el duque a su mujer, que también pone cara de preocupación al ver a su marido fuera de sí.

Pero si hay algo de esta nueva promo de 'Valle Salvaje' que nos deja en shock es el último cebo y que se refiere al "adiós que nadie esperaba escuchar". Y es que todo apunta a la muerte de un personaje pues se puede ver a Victoria vestida de luto y con las lágrimas en los ojos así como a Mercedes, Matilde y Atanasio completamente rotos de dolor y con el secretario del duque santiguándose.