'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 2 de febrero: la verdad de Adriana que lo cambia todo y una severa amenaza

Tras hacer un parón en su emisión este jueves con motivo de la retransmisión de la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de tren en Adamuz, 'Valle Salvaje' regresaba este viernes a la parrilla de tarde de La 1 con un nuevo episodio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se enfrentaba con Victoria tras la humillación a la que ha tenido que enfrentarse por culpa del ultimátum de Dámaso y le dejaba claro que solo espera que no tuviera que yacer finalmente con su marido.

Atanasio le advertía a Matilde de que como Victoria descubra que han cogido las cartas que tenía en su alcoba estarán en grave peligro. A su vez Dámaso, le confesaba a Mercedes que le encantaría poder leer las caras que le escribió en su día a Gaspar.

Pedrito hacía reflexionar a Adriana al recordarle una frase que les decía su padre: que duele mucho más una mentira sea la que sea que una amarga verdad. Mientras, Martín se mostraba celoso por la relación que tienen Pepa y Francisco.

Dámaso no dudaba en amenazar a José Luis con que si el día de la boda de Adriana y Rafael él sigue siendo el duque de Valle Salvaje, se presentará a la ceremonia y algún invitado importante podría reconocerle al verle y salir a la luz su verdadera identidad.

Bárbara le dejaba claro a Braulio que si su primo Alejo está tan distante con él es por todo lo que le ha pasado con Luisa. Y después, Bárbara le confesaba a Alejo que si Braulio ha vuelto al Valle es porque quiere descubrir que pasó en realidad con su padre porque no se cree la versión de la Santa Hermandad.

Por su lado, Victoria no dudaba en decirle a Luisa que no va a permitir que le dirija la palabra al duque pues su objetivo es volver a embaucar a Alejo y además le dejaba claro que José Luis está buscando con quien ennoviar a su hijo.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 2 de febrero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 345 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de febrero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria habla con su sobrina Adriana para que intente convencer a Rafael de que acepte ser el nuevo duque de Valle Salvaje. Mientras que Rafael duda del motivo que ha hecho a su padre abdicar porque no se cree que sea por cansancio.

Por su parte, José Luis no duda en encararse con Luisa advirtiéndola de que es solo una simple doncella y que si vuelve a acercarse a Alejo para tratar de conseguir algo más sufrirá las consecuencias.

Adriana le insiste a Rafael con ser sinceros y contar a toda la familia que el bebé que espera es suyo y no de Julio como todos creen. Pero él le pide que de ninguna de las maneras lo cuente. Pero Adriana no le hace caso y decide hablar con José Luis.

Francisco da el paso de confesarle a Martín que está enamorado de Pepa y su amigo se muestra dolido con él. Paralelamente, Martín le confiesa a Eva que ojalá nunca hubiera regresado al Valle.

Mercedes le entrega a Dámaso las cartas que le escribió en su día a Gaspar para demostrarle que es su cómplice y que puede confiar en ella. Y Braulio le confiesa a Alejo que sabe que su padre fue asesinado y quiere saber quién lo hizo.