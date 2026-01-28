'Valle Salvaje', avance próximo capítulo que se pospone al viernes 30: un giro inesperado y la verdad sobre Braulio

'Valle Salvaje' vivirá un obligado parón en su emisión este jueves al igual que ocurrirá con 'La Promesa'. Y es que debido a la retransmisión de la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, La 1 cambiará su parrilla de tarde cancelando ambas series.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le aconsejaba a Adriana que tenga cuidado con el duque y que ponga en una balanza todo lo que puede ganar y lo que puede perder si se pone en su contra.

Paralelamente, Adriana le reconocía a Rafael que pese a que corren el riesgo de que José Luis se oponga a su boda al conocer que el hijo que espera es suyo y no de Julio, cree que deben correrlo para casarse con la conciencia tranquila.

A su manera, Braulio interrogaba a Mercedes, de quien sospecha pudo tener que ver en la muerte de su padre. Por su parte, Alejo le dejaba claro a su padre que le guste o no tendrá que ver a Luisa porque es la mejor amiga de Adriana y antes o después se la encontrará por la Casa Grande. Después, Luisa y Alejo tenían un encuentro.

Francisco le proponía una cita a Pepa en plena noche una vez los señores se fueran a dormir. Paralelamente, Martín y Pepa tenían un desencuentro al encontrarse en la cocina.

Matilde le confesaba a doña Mercedes que ha encontrado unas misivas dirigidas a Gaspar por parte de Dámaso, el primer marido de doña Victoria. Y tras ello, la mujer no dudaba en preguntarle a Dámaso si fue él quién las escribió.

José Luis reunía a toda la familia y Dámaso también acudía a la velada a invitación de Rafael y hacía un importante anuncio que podría cambiarlo todo: ha decidido abdicar a su favor y se convierta en el nuevo duque de Valle Salvaje.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 30 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 344 de 'Valle Salvaje' del viernes 30 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se enfrenta con Victoria tras la humillación a la que ha tenido que enfrentarse por culpa del ultimátum de Dámaso y le deja claro que solo espera que no tuviera que yacer finalmente con su marido.

Atanasio le advierte a Matilde de que como Victoria descubra que han cogido las cartas que tenía en su alcoba estarán en grave peligro. A su vez Dámaso, le confiesa a Mercedes que le encantaría poder leer las caras que le escribió en su día a Gaspar.

Pedrito hace reflexionar a Adriana al recordarle una frase que les decía su padre: que duele mucho más una mentira sea la que sea que una amarga verdad. Mientras, Martín se muestra celoso por la relación que tienen Pepa y Francisco.

Dámaso no duda en amenazar a José Luis con que si el día de la boda de Adriana y Rafael él sigue siendo el duque de Valle Salvaje, se presentará a la ceremonia y algún invitado importante podría reconocerle al verle y salir a la luz su verdadera identidad.

Bárbara le deja claro a Braulio que si su primo Alejo está tan distante con él es por todo lo que le ha pasado con Luisa. Y después, Bárbara le confiesa a Alejo que si Braulio ha vuelto al Valle es porque quiere descubrir que pasó en realidad con su padre porque no se cree la versión de la Santa Hermandad.

Por su lado, Victoria no duda en decirle a Luisa que no va a permitir que le dirija la palabra al duque pues su objetivo es volver a embaucar a Alejo y además le deja claro que José Luis está buscando con quien ennoviar a su hijo.