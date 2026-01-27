Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 28 de enero: se destapa un gran secreto que lo podría cambiar todo

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana mostraba su preocupación a Luisa porque su tía Victoria y Mercedes armen una trifulca en medio de su boda y la criada le decía que se comportarán.

Dámaso confía en que Victoria terminará arrastrándose a sus pies pero Mercedes le pedía no ser tan cauto porque Victoria es capaz de hacer cualquier cosa.

Matilde le decía a Atanasio que quiere mover ficha y entregarle las misivas que ha encontrado en la caja a Victoria y su pareja no dudaba en pararle los pies porque considera que eso es un auténtico despropósito.

Braulio no dudaba en pedirle a José Luis dinero para poder enviárselo a su madre porque la situación en su casa es delicada y le dejaba claro que él tiene mucho que ver en lo sucedido. Por otro lado, Braulio le confesaba a Bárbara que si ha ido a Valle Salvaje es para descubrir quién asesinó a su padre.

Francisco reconocía a su padre que está enamorado de Pepa y su tía Eva le aconsejaba que si se mete en la relación entre Pepa y Martín puede salir escaldado porque siguen enamorados aunque hayan roto su relación.

Finalmente, Adriana le decía a Rafael que ha llegado el momento de ser sinceros con José Luis y revelarle que el hijo que espera es suyo y no de Julio como todos creen.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 28 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 343 de 'Valle Salvaje' del miércoles 28 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le aconseja a Adriana que tenga cuidado con el duque y que ponga en una balanza todo lo que puede ganar y lo que puede perder si se pone en su contra.

Paralelamente, Adriana le reconoce a Rafael que pese a que corren el riesgo de que José Luis se oponga a su boda al conocer que el hijo que espera es suyo y no de Julio, cree que deben correrlo para casarse con la conciencia tranquila.

A su manera, Braulio interroga a Mercedes, de quien sospecha pudo tener que ver en la muerte de su padre. Pero ¿seguirá siendo así tras hablar con ella?

Francisco le propone una cita a Pepa en plena noche una vez los señores se vayan a dormir. Paralelamente, Martín y Pepa tienen un desencuentro al encontrarse en la cocina.

Alejo le deja claro a su padre que le guste o no tendrá que ver a Luisa porque es la mejor amiga de Adriana y antes o después se la encontrará por la Casa Grande. Después, Luisa y Alejo tienen un encuentro.

Matilde le confiesa a doña Mercedes que ha encontrado unas misivas dirigidas a Gaspar por parte de Dámaso, el primer marido de doña Victoria. Y tras ello, la mujer no duda en preguntarle a Dámaso si fue él quién las escribió.

José Luis reúne a toda la familia y Dámaso también acude a la velada a invitación de Rafael y hace un importante anuncio que podría cambiarlo todo. Y es que un gran secreto sale a la luz durante la cena.