Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 27 de enero: la verdad sobre Braulio y la decisión de Adriana

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tras abrir la caja de Victoria, Matilde encontraba una carta de Dámaso a Gaspar quedándose completamente en shock. Y Atanasio le pedía devolver la caja lo antes posible para evitar que Victoria sepa que se la han quitado.

Por su parte, Dámaso no dudaba en amenazar a José Luis con revelar toda la verdad sobre su identidad sino abdica el ducado en su hijo Rafael tal y como él le pide.

Adriana se preguntaba por qué Luisa ha dejado de pelear por recuperar el amor de Alejo. Mientras, Luisa le confesaba a Alejo que le incomodaba mucho encontrarse con su primo Braulio.

Martín se abría en canal con Eva y le confesaba que para conseguir que Victoria le dejara volver a Valle Salvaje tuvo que espiar a su hermana Matilde y traicionarle. Mientras Pepa le contaba a Francisco que es alguien muy importante para ella.

Por último, una nueva carta de Leonardo e Irene llegaba a la Casa Grande con una noticia que nadie espera y que también llegarba a oídos de Bárbara.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 27 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 342 de 'Valle Salvaje' del martes 27 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana muestra su preocupación a Luisa porque su tía Victoria y Mercedes armen una trifulca en medio de su boda y la criada le dice que se comportarán.

Dámaso confía en que Victoria terminará arrastrándose a sus pies pero Mercedes le pide no ser tan cauto porque Victoria es capaz de hacer cualquier cosa.

Matilde le dice a Atanasio que quiere mover ficha y entregarle las misivas que ha encontrado en la caja a Victoria y su pareja no duda en decirle que eso es un despropósito.

Braulio no duda en pedirle a José Luis dinero para poder enviárselo a su madre porque la situación en su casa es delicada y le deja claro que él tiene mucho que ver en lo sucedido. Por otro lado, Braulio le confiesa a Bárbara que si ha ido a Valle Salvaje es para descubrir quién asesinó a su padre.

Francisco reconoce a su padre que está enamorado de Pepa y su tía Eva le aconseja que si se mete en la relación entre Pepa y Martín puede salir escaldado porque siguen enamorados aunque hayan roto su relación.

Finalmente, Adriana le dice a Rafael que ha llegado el momento de ser sinceros con José Luis y revelarle que el hijo que espera es suyo y no de Julio como todos creen.