Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 26 de enero: una noticia inesperada y el ultimátum de Dámaso

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le dejaba claro a José Luis que tiene todos los naipes en su mano y que él ha perdido la partida.

Braulio conocía a Evaristo el hijo de Luisa y le dice a Alejo que es innegable que el niño es un Gálvez de Aguirre después de detectar en él algo inquietantemente familiar. Algo que hacía que Alejo se preocupe al saber de quién es hijo en realidad el niño.

Victoria se encaraba con Atanasio dejando claro que Matilde no fue buna esposa para Gaspar y que ni tan siquiera pudo darle un nieto pero que ella se asegurará de que Matilde sea una buena viuda y por tanto no permitirá que se casen.

Dámaso le prometía a Mercedes que solo se va a derramar la sangre de quién lo merece: José Luis y Victoria mientras ella pedía que por favor a sus sobrinos no les salpique. Paralelamente, Dámaso le solicitaba a José Luis que informe de una vez a Rafael de que le cede el ducado.

Adriana encontraba la caja que Matilde deseaba encontrar y la doncella conseguía abrirla con la llave que guardaba Gaspar.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 26 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 341 de 'Valle Salvaje' del lunes 26 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras abrir la caja de Victoria, Matilde encuentra una carta de Dámaso a Gaspar quedándose completamente en shock. Y Atanasio le pide devolver la caja lo antes posible para evitar que Victoria sepa que se la han quitado.

Por su parte, Dámaso no duda en amenazar a José Luis de revelar toda la verdad sobre su identidad sino abdica el ducado en su hijo Rafael.

Adriana se pregunta por qué Luisa ha dejado de pelear por recuperar el amor de Alejo. Mientras, Luisa le confiesa a Alejo que le incomoda mucho encontrarse con su primo Braulio.

Martín se abre en canal con Eva y le confiesa que para conseguir que Victoria le dejara volver a Valle Salvaje tuvo que espiar a su hermana Matilde y traicionarle. Mientras Pepa le confiesa a Francisco que es alguien muy importante para ella.

Por último, una nueva carta de Leonardo e Irene llega a la Casa Grande con una noticia que nadie espera y que también llegará a oídos de Bárbara. ¿De qué se trata?