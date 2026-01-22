Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 23 de enero: la misteriosa caja de Victoria y un encuentro sobrecogedor

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no caía en el juego de José Luis y no dudaba en decirle a Victoria que debe ser muy duro que el duque le utilice como la meretriz de palacio.

Tras la amenaza de Adriana, José Luis hablaba con Rafael para dejarle claro que no va a tolerar que su futura mujer le amenace ni le hable en esos términos y no piensa dejar que le falten más el respeto.

Mientras, Dámaso instaba a José Luis a que le mate y que todos sabrán que él es un asesino. Por su parte, Victoria hablaba con Mercedes para conseguir entre ambas parar la guerra entre ambas casas porque sino la respuesta del duque se recordará durante décadas.

Francisco le aseguraba a Martín que Pepa no ha hecho nada para que desconfíe de ella. Y Luisa dejaba entrever que no va a ser capaz de mantenerse en Valle Salvaje después de ser azotada delante de todo el pueblo. Mientras, Alejo le decía a José Luis que no quiere que ni Luisa ni Evaristo sufran.

Por su parte, Braulio pedía que los asesinos de su padre paguen por lo que hicieron. Y el nuevo huésped conocía a Luisa, que al saber que se trata del hijo de Domingo se quedaba completamente en shock al recordar cómo el padre de Braulio la violó.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 23 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 340 de 'Valle Salvaje' de viernes 23 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le deja claro a José Luis que tiene todos los naipes en su mano y que él ha perdido la partida.

Braulio conoce a Evaristo el hijo de Luisa y le dice a Alejo que es innegable que el niño es un Gálvez de Aguirre después de detectar en él algo inquietantemente familiar. Algo que hace que Alejo se preocupe al saber de quién es hijo en realidad el niño.

Victoria se encara con Atanasio dejando claro que Matilde no fue buna esposa para Gaspar y que ni tan siquiera pudo darle un nieto pero que ella se asegurará de que Matilde sea una buena viuda y por tanto no permitirá que se casen.

Dámaso le promete a Mercedes que solo se va a derramar la sangre de quién lo merece: José Luis y Victoria mientras ella pide que por favor a sus sobrinos no les salpique. Paralelamente, Dámaso le pide a José Luis que informe a Rafael de que le cede el ducado.

Adriana encuentra la caja que Matilde deseaba encontrar y la doncella consigue abrirla con la llave que guardaba Gaspar.