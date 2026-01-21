Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 22 de enero: el ultimátum a José Luis y Luisa revive su peor pesadilla

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde mostraba su preocupación por haberle pedido a Adriana su ayuda para encontrar la cajita que guarda Victoria y que abre la llave que guardaba Gaspar.

Atanasio le contaba a Luisa que el juez acaba de enviar una misiva con el lugar en el que tendrá que cumplir su castigo de ser azotada en público. Mientras que Pedrito aseguraba que quien le toque lo lamentará y no permitirá que nadie la pegue.

Alejo hablaba con Braulio sobre su tío Domingo mientras trataba de preguntarle a Bárbara si sabe a que ha venido su primo al Valle. Después, el joven mostraba su preocupación a su tía Mercedes porque no termina de entender el motivo de la visita de Braulio.

Dámaso aseguraba a Mercedes que le va a ayudar a permanecer del lado de sus sobrinos y a vengar la memoria de su hermana Pilara. Por su parte, Victoria cumplía con la petición de José Luis de acercarse a Dámaso y trataba de saber hasta donde quiere llegar su primer marido.

Finalmente, Adriana le hacía una última amenaza a José Luis: si no libera a Luisa y logra que no tenga que cumplir con su castigo se marchará del Valle y no volverá a ver ni a su hijo Rafael ni a su nieto.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 22 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 338 de 'Valle Salvaje' del jueves 22 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no cae en el juego de José Luis y no duda en decirle a Victoria que debe ser muy duro que el duque le utilice como la meretriz de palacio.

Tras la amenaza de Adriana, José Luis habla con Rafael para dejarle claro que no va a tolerar que su futura mujer le amenace ni le hable en esos términos y no piensa dejar que le falten más el respeto.

Mientras, Dámaso insta a José Luis a que le mate y que todos sabrán que él es un asesino. Por su parte, Victoria habla con Mercedes para conseguir entre ambas parar la guerra entre ambas casas porque sino la respuesta del duque se recordará durante décadas.

Francisco le asegura a Martín que Pepa no ha hecho nada para que desconfíe de ella. Y Luisa deja entrever que no va a ser capaz de mantenerse en Valle Salvaje después de ser azotada delante de todo el pueblo. Mientras, Alejo le dice a José Luis que no quiere que ni Luisa ni Evaristo sufran.

Por su parte, Braulio pide que los asesinos de su padre paguen por lo que hicieron. Y el nuevo huésped conoce a Luisa, que al saber que se trata del hijo de Domingo se queda completamente en shock.