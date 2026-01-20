Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 21 de enero: la amenaza de Adriana a José Luis y el castigo de Luisa

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria no daba crédito con la petición de José Luis de que se entregue a Dámaso para conseguir que él no lleve a cabo su plan de venganza.

Pepa le pedía entre lágrimas a Martín que le diga algo bonito que demuestre que ha significado algo para ella. Tras ello, la doncella tomaba la determinación de romper con Martín. Por su parte, Victoria le dejaba caer a Martín que podría ser el nuevo mayordomo de la Casa Grande si sigue sus indicaciones y peticiones.

José Luis le decía a Alejo que ha sido tan mal padre que por su culpa ha caído en brazos de la persona equivocada. Mientras, Luisa no paraba de dar vueltas a lo que hizo con Alejo cuando estaba en la cárcel pues ahora lo ha perdido para siempre.

Dámaso le dejaba claro a Victoria que José Luis tiene que abdicar y dejar el ducado en manos de Rafael le guste o no. Y no dudaba en amenazarle con emplear la fuerza si no les queda claro. Y José Luis aseguraba que no piensa acatar su orden.

Atanasio y Matilde le pedían a Adriana que investigue entre las pertenencias de Victoria para saber si tiene lo que abre la llave que guardaba Gaspar. Pero justo, Victoria la pillaba en su habitación buscando entre sus cosas.

Por último, Braulio le mostraba a Rafael su sorpresa por cómo ha reaccionado Alejo a su llegada. Y el nuevo huésped se ganaba a Pedrito y empezaba a tener un acercamiento con Bárbara.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 21 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 338 de 'Valle Salvaje' del miércoles 21 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde muestra su preocupación por haberle pedido a Adriana su ayuda para encontrar la cajita que guarda Victoria.

Atanasio le cuenta a Luisa que el juez acaba de enviar una misiva con el lugar en el que tendrá que cumplir su castigo de ser azotada en público. Mientras que Pedrito asegura que quien le toque lo lamentará y no permitirá que nadie la pegue.

Alejo habla con Braulio sobre su tío Domingo mientras trata de preguntarle a Bárbara si sabe a que ha venido su primo al Valle. Después, el joven muestra su preocupación a su tía Mercedes porque no termina de entender el motivo de la visita de Braulio.

Dámaso asegura a Mercedes que le va a ayudar a permanecer del lado de sus sobrinos y a vengar la memoria de su hermana Pilara. Por su parte, Victoria trata de cumplir con la petición de José Luis de acercarse a Dámaso y trata de saber hasta donde quiere llegar su primer marido.

Finalmente, Adriana le hace una última amenaza a José Luis: si no libera a Luisa y logra que no tenga que cumplir con su castigo se marchará del Valle y no volverá a ver ni a su hijo Rafael ni a su nieto.