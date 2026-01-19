Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 20 de enero: una ruptura y la orden que pone en jaque a José Luis

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le confesaba a Alejo que tragedias como las que están viviendo ellos ya la vivió él cuando se murió su padre. Tanto Alejo como José Luis se mostraban desconcertados sobre el motivo de la aparición de Braulio en el Valle pero además el joven estaba muy preocupado porque fue él quién mató a su tío Domingo.

Mercedes hablaba con Dámaso sobre que si José Luis renuncia al ducado no podrá entrar al consejo real como lleva persiguiendo desde hace meses y que si todavía no ha reaccionado es por que está preparando su próximo movimiento.

Matilde llegaba a la conclusión de que la caja que abre la llave que tenía entre las pertenencias de Gaspar debe estar en la Casa Grande protegida por doña Victoria. Tras ello, la doncella le contaba a Adriana el máximo secreto que nadie sabe y que ha descubierto sobre el que fuera su marido.

Alejo sorprendía a su tía Mercedes al despedirse de ella y de Dámaso tras su marcha definitiva a la Casa Grande. Paralelamente, el Gálvez de Aguirre también se despedía de Luisa, que no entiende su actitud y su giro con ella. Y Rafael trataba de aconsejar a la doncella para que se olvide de su hermano.

Finalmente, José Luis y Victoria tenían un fuerte enfrentamiento por la petición de Dámaso y el todavía duque terminaba amenazando a su mujer con ir más allá de las palabras como tenga que dejar su puesto e incluso le lanzaba una humillante orden a su esposa: que use todos sus recursos, incluso su cuerpo, para frenar a Dámaso.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 20 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 337 de 'Valle Salvaje' del martes 20 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria no da crédito con la petición de José Luis de que se entregue a Dámaso para conseguir que él no lleve a cabo su plan de venganza.

Pepa le pide entre lágrimas a Martín que le diga algo bonito que demuestre que ha significado algo para ella. Tras ello, la doncella toma la determinación de romper con Martín. Por su parte, Victoria le deja caer a Martín que podría ser el nuevo mayordomo de la Casa Grande si sigue sus indicaciones y peticiones.

José Luis le dice a Alejo que ha sido tan mal padre que por su culpa ha caído en brazos de la persona equivocada. Mientras, Luisa no para de dar vueltas a lo que hizo con Alejo cuando estaba en la cárcel pues ahora lo ha perdido para siempre.

Dámaso le deja claro a Victoria que José Luis tiene que abdicar y dejar el ducado en manos de Rafael le guste o no. Y no duda en amenazarle con emplear la fuerza si no les queda claro. Y José Luis asegura que no piensa acatar su orden.

Atanasio y Matilde le piden a Adriana que investigue entre las pertenencias de Victoria para saber si tiene lo que abre la llave que guardaba Gaspar. Pero justo, Victoria la pilla en su habitación buscando entre sus cosas.

Por último, Braulio le muestra a Rafael su sorpresa por cómo ha reaccionado Alejo a su llegada. Y el nuevo huésped se gana a Pedrito y empieza a tener un acercamiento con Bárbara.