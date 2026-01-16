Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del lunes 19 de enero: la humillante orden de José Luis a Victoria y el pasado de Alejo

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito le decía a Matilde que el cordón y la llave que ha encontrado entre las pertenencias de Gaspar son muy parecidos a los que tenía su padre. Mientras, Atanasio le confesaba a su pareja, que lo que abra esa llave tiene que estar cerca.

Rafael intentaba apoyar a Alejo ante la incertidumbre por el futuro de Luisa y el joven le recordaba a su hermano que el amor que se tenían Luisa y él se acabó el día que ella entró en prisión.

Amadeo también trataba de hablar con Martín para que se desahogue con él. Y Pepa mostraba su preocupación ante Francisco por lo que pueda hacer el juez con su hermana Luisa. Y Matilde instaba a su hermano para que no siga con esa actitud si no quiere quedarse solo.

Dámaso le recordaba a José Luis que todo está más a favor de él que nunca y que terminará encontrando la forma de acabar definitivamente con él. Mientras, Mercedes le advertía de que jugar así con el duque puede ser muy peligroso y que José Luis nunca se rinde.

Luisa y Adriana regresaban a Valle Salvaje tras reunirse con el juez y anunciaban que la doncella recibirá un castigo muy doloroso: se le azotará públicamente. Paralelamente, Alejo recibía una visita inesperada de su pasado para sacudir al Valle: Braulio, el hijo de su tío Domingo.

Por último, José Luis se enfrentaba con Victoria y le pedía que deje de mentirle y que le cuente todo lo que pide Dámaso. Y ella le contaba que lo que quiere es que renuncie a su ducado en beneficio de Rafael y que sea su hijo el nuevo duque de Valle Salvaje lo antes posible.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes, 19 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 336 de 'Valle Salvaje' del lunes 19 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio le confiesa a Alejo que tragedias como las que están viviendo ellos ya la vivió él cuando se murió su padre

Mercedes habla con Dámaso sobre que si José Luis renuncia al ducado no podrá entrar al consejo real como lleva persiguiendo desde hace meses y que si todavía no ha reaccionado es por que está preparando su próximo movimiento.

Matilde llega a la conclusión de que la caja que abre la llave que tenía entre las pertenencias de Gaspar debe estar en la Casa Grande protegida por doña Victoria. Tras ello, la doncella le cuenta a Adriana el máximo secreto que nadie sabe y que ha descubierto sobre el que fuera su marido.

Alejo sorprende a su tía Mercedes al despedirse de ella y de Dámaso tras su marcha definitiva a la Casa Grande. Paralelamente, el Gálvez de Aguirre también se despide de Luisa, que no entiende su actitud y su giro con ella. Y Rafael trata de aconsejar a la doncella para que se olvide de su hermano.

Tanto Alejo como José Luis están desconcertados sobre el motivo de la aparición de Braulio en el Valle pero además el joven está muy preocupado porque fue él quién mató a su tío Domingo.

Finalmente, José Luis y Victoria tienen un fuerte enfrentamiento por la petición de Dámaso y el todavía duque termina amenazando a su mujer con ir más allá de las palabras como tenga que dejar su puesto e incluso le lanza una humillante orden a su esposa: que use todos sus recursos, incluso su cuerpo, para frenar a Dámaso.