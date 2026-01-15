Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 16 de enero: el chantaje a José Luis y un regreso del pasado

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana se mostraba sorprendida con que la misiva del juez haya llegado justo cuando todos pensaban que el caso de Luisa estaba cerrado. Pero Rafael no dudaba en ponerlo en contexto con la petición de José Luis de que abandone para siempre el Valle.

Dámaso le entregaba unos documentos sobre las tierras a Alejo para que se los entregue a su padre. Tras verlos, el duque se preocupaba por saber si su hijo está al tanto de todo lo que pone en ellos y él le aseguraba que no le importa nada.

Francisco y Martín seguían con su guerra por Pepa y desesperados por la actitud de Martín, Eva le pedía a Matilde que por favor hable con su hermano para saber qué le ocurre en realidad.

Paralelamente, Matilde está dispuesta a deshacerse de todas las cosas que le quedaban de Gaspar tras su última gran disputa con Victoria y justo descubría una llave misteriosa.

Bárbara se quedaba completamente hundida tras descubrir que Irene y Leonardo se han casado en secreto y no termina de entender cómo sus amigos han podido traicionarla de esa manera. Mientras, Luisa le confesaba a Adriana que tendría que haber abandonado el Valle hace mucho tiempo.

Por último, Dámaso le advertía a Victoria que va a conocer el verdadero sufrimiento y que tiene que hacer una última cosa por él. Al enterarse de que es, su mujer aseguraba que no puede hacerle eso.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 15 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 335 de 'Valle Salvaje' del viernes 16 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito le dice a Matilde que el cordón y la llave que ha encontrado entre las pertenencias de Gaspar son muy parecidos a los que tenía su padre. Mientras, Atanasio le confiesa a su pareja, que lo que abra esa llave tiene que estar cerca.

Rafael intenta apoyar a Alejo ante la incertidumbre por el futuro de Luisa y el joven le recuerda a su hermano que el amor que se tenían Luisa y él se acabó el día que ella entró en prisión.

Amadeo también trata de hablar con Martín para que se desahogue con él. Y Pepa muestra su preocupación ante Francisco por lo que pueda hacer el juez con su hermana Luisa. Y Matilde insta a su hermano para que no siga con esa actitud si no quiere quedarse solo.

Dámaso le recuerda a José Luis que todo está más a favor de él que nunca y que terminará encontrando la forma de acabar definitivamente con él. Mientras, Mercedes le advierte de que jugar así con el duque puede ser muy peligroso y que José Luis nunca se rinde.

Luisa y Adriana regresan a Valle Salvaje tras reunirse con el juez y anuncian que la doncella recibirá un castigo. Paralelamente, Alejo recibe una visita inesperada de su pasado para sacudir al Valle.

Por último, José Luis se enfrenta con Victoria y le pide que deje de mentirle y que le cuente todo lo que pide Dámaso.