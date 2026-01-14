Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 15 de enero: la traición a Bárbara y Victoria, amenazada

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana instaba a Rafael a adelantar su boda para que nada ni nadie pueda generarles problemas después de lo mucho que han sufrido Luisa y Alejo o Bárbara con Leonardo.

Mientras, Bárbara se confesaba con Luisa y aseguraba sentirse completamente estúpida por haber deseado que Leonardo e Irene se casaran y que nunca debió resignarse. Y la doncella le compartía sus dudas con que Leonardo e Irene se hayan casado de esa manera tan abrupta y en secreto sin comunicárselo antes.

Después de que Alejo le pidiera a su padre ser él quién abandone Valle Salvaje en lugar de Luisa, el duque arremetía contra la doncella por querer separarle de su hijo después de haberla ayudado a salir de la cárcel y trataba de hacerle ver a Alejo que la chica no está enamorada de él.

Por otro lado, José Luis le decía a Victoria que Dámaso es el mayor peligro al que se han enfrentado y que él solo es capaz de truncar su ascenso y que hasta que no le nombren consejero real no puede hacer nada para cargárselo. Mientras, Victoria aseguraba que no le quitará ojo.

Después, Dámaso le advertía a su mujer que si el respeto impera entre ellos le seguirá escuchando pero que como de cualquier paso en falso contra él o contra Mercedes, tanto ella como el duque lo pagarán muy caro. Paralelamente, Victoria recordaba a Atanasio que su trabajo está en la Casa Grande y Mercedes

Finalmente, Adriana no dudaba en encararse con José Luis y amenaza con marcharse ella también de Valle Salvaje si obliga a que Luisa se tenga que ir de allí. Además dejaba claro que ella por su familia es capaz de hacer cualquier cosa. Por último, una carta llegaba a palacio para Luisa: el juez que le ha condenado le reclama.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves, 15 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 334 de 'Valle Salvaje' del jueves 15 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana se muestra sorprendida con que la misiva del juez haya llegado justo cuando todos pensaban que el caso de Luisa estaba cerrado. Pero Rafael no duda en ponerlo en contexto con la petición de José Luis de que abandone para siempre el Valle.

Dámaso le entrega unos documentos sobre las tierras a Alejo para que se los entregue a su padre. Tras verlos, el duque se preocupa por saber si su hijo está al tanto de todo lo que pone en ellos y él le asegura que no le importa nada.

Francisco y Martín siguen con su guerra por Pepa y desesperados por la actitud de Martín, Eva le pide a Matilde que por favor hable con su hermano para saber qué le ocurre en realidad.

Paralelamente, Matilde está dispuesta a deshacerse de todas las cosas que le quedaban de Gaspar tras su última gran disputa con Victoria y justo descubre una llave misteriosa.

Bárbara está completamente hundida tras descubrir que Irene y Leonardo se han casado en secreto y no termina de entender cómo sus amigos han podido traicionarla de esa manera. Mientras, Luisa le confiesa a Adriana que tendría que haber abandonado el Valle hace mucho tiempo.

Por último, Dámaso le advierte a Victoria que va a conocer el verdadero sufrimiento y que tiene que hacer una última cosa por él. Al enterarse de que es, su mujer asegura que no puede hacerle eso.