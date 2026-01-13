Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 14 de enero: Adriana amenaza con su marcha y una misteriosa carta

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', toda la familia estaba en shock al conocer que Irene y Leonardo se han casado por sorpresa. Ni Alejo ni Rafael entendían cómo su hermana no les había avanzado que se iba a casar sin estar ellos presentes.

Eva y Amadeo se preocupaban por el estado de Pepa pues creen que desde que Martín ha regresado al Valle no está siendo feliz. Paralelamente, Francisco les pedía que le ayuden a dar una sorpresa a Martín y Pepa que no puedan olvidar jamás.

Después de que Victoria le confesara a Mercedes que la pilló besándose con Dámaso, este le sugiriera que no pueden quedarse de manos cruzadas y que deben pasar a la acción para evitar tener problemas con ella.

Atanasio no dudaba en hablar con José Luis sobre su relación con Matilde para pedirle que su mujer Victoria no se entrometa. Y después, el duque no dudaba en hablar con ella para saber qué le ocurre con su secretario.

José Luis le recordaba a Alejo que hicieron un trato para que Luisa abandonara el Valle una vez fuera puesta en libertad pero él se plantaba y le dejaba claro que quiere ser él el que abandone el lugar.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles, 14 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 333 de 'Valle Salvaje' del miércoles 14 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana insta a Rafael a adelantar su boda para que nada ni nadie pueda generarles problemas después de lo mucho que han sufrido Luisa y Alejo o Bárbara con Leonardo.

Mientras, Bárbara se confiesa con Luisa y asegura sentirse completamente estúpida por haber deseado que Leonardo e Irene se casaran y que nunca debió resignarse. Y la doncella le comparte sus dudas con que Leonardo e Irene se hayan casado de esa manera tan abrupta y en secreto sin comunicárselo antes.

Después de que Alejo le pida a su padre ser él quién abandone Valle Salvaje en lugar de Luisa, el duque arremete contra la doncella por querer separarle de su hijo después de haberla ayudado a salir de la cárcel y trata de hacerle ver a Alejo que la chica no está enamorada de él.

Por otro lado, José Luis le dice a Victoria que Dámaso es el mayor peligro al que se han enfrentado y que él solo es capaz de truncar su ascenso y que hasta que no le nombren consejero real no puede hacer nada para cargárselo. Mientras, Victoria asegura que no le quitará ojo.

Después, Dámaso le advierte a su mujer que si el respeto impera entre ellos le seguirá escuchando pero que como de cualquier paso en falso contra él o contra Mercedes, tanto ella como el duque lo pagarán muy caro. Paralelamente, Victoria recuerda a Atanasio que su trabajo está en la Casa Grande y Mercedes

Finalmente, Adriana no duda en encararse con José Luis y amenaza con marcharse ella también de Valle Salvaje si obliga a que Luisa se tenga que ir de allí. Además deja claro que ella por su familia es capaz de hacer cualquier cosa. Por último, una carta llega a palacio para Luisa: el juez que le ha condenado le reclama.