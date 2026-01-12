Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del martes 13 de enero: la decisión de Alejo que lo cambia todo

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Martín mostraba su cansancio porque siempre le digan lo que tiene que hacer y dejaba claro a Eva y Amadeo que no son sus padres. Mientras Pepa le sugería pasear juntos pero él la rechazaba y Francisco trataba de aconsejarle.

Atanasio le informaba a Matilde de que ha llegado la hora de pasar a la acción y ambos no dudaban en presentarse ante el duque para revelarle que son pareja. ¿Pero cómo se lo tomará José Luis?

Por su parte, Victoria pillaba a Dámaso y a Mercedes besándose sin que sepan que les está espiando.

Pedrito intentaba animar a Bárbara, que confiesa cuánto echa de menos a Leonardo. Es entonces cuando llegaba una noticia que deja a Bárbara sin aliento: Leonardo e Irene se han casado.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes, 13 de enero a partir de las 17:40 horas tras una nueva entrega de 'Directo al grano'?:

Avance del capítulo 332 de 'Valle Salvaje' del martes 13 de enero

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', toda la familia está en shock al conocer que Irene y Leonardo se han casado por sorpresa. Ni Alejo ni Rafael entienden cómo su hermana no les había avanzado que se iba a casar sin estar ellos presentes.

Eva y Amadeo se preocupan por el estado de Pepa pues creen que desde que Martín ha regresado al Valle no está siendo feliz. Paralelamente, Francisco les pide que le ayuden a dar una sorpresa a Martín y Pepa que no puedan olvidar jamás.

Después de que Victoria le confesara a Mercedes que la pilló besándose con Dámaso, este le sugiere que no pueden quedarse de manos cruzadas y que deben pasar a la acción para evitar tener problemas con ella.

Atanasio no duda en hablar con José Luis sobre su relación con Matilde para pedirle que su mujer Victoria no se entrometa. Y después, el duque no duda en hablar con ella para saber qué le ocurre con su secretario.

José Luis le recuerda a Alejo que hicieron un trato para que Luisa abandonara el Valle una vez fuera puesta en libertad pero él se planta y le deja claro que quiere ser él el que abandone el lugar.