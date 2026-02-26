Series

Las consecuencias de la muerte de Adriana en 'Valle Salvaje': Avance del capítulo 364 del viernes 27 de febrero en RTVE

por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 364 que emitirá TVE el viernes 27 de febrero en su horario habitual tras 'Directo al grano'

Pedrito se despide de Adriana en 'Valle Salvaje'.
Pedrito se despide de Adriana en 'Valle Salvaje'. | TVE

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa'.

Debido a este acontecimiento, La 1 ha optado por emitir capítulos especiales de 'Valle Salvaje' tanto este jueves como este viernes entre las 17:45 y las 19:05 horas alargando su duración y provocando que 'La Promesa' reduzca su emisión ofreciéndose solo medio capítulo cada día.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito planta cara a su tía Victoria y la deja sin palabras al recriminarle el daño que causan las continuas guerras familiares.

Mientras tanto, Alejo, harto de las insinuaciones de Braulio, se impone, pero ¿cómo reaccionará su primo ante el arrebato?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el fin de Adriana?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', todos seguían sin pegar ojo después de la trágica muerte de Adriana, una pérdida que ha dejado completamente rota a Bárbara, ya que no pudo despedirse de su hermana, y a toda su familia con gran preocupación por el destino de la pequeña María.

Enriqueta le decía a Braulio que la muerte de Adriana les proporciona una ventaja que tan solo un necio dejaría escapar. Mientras, Matilde le reconocía a Atanasio que tiene mucho miedo de que a ella le termine pasando lo mismo que a Adriana.

Mercedes no dudaba en pararle los pies a Victoria al verla tan afectada por la muerte de Adriana recordándole que le hizo la vida imposible a su sobrina. Y Bárbara no sabía cómo informar al pequeño Pedrito de la muerte de Adriana.

Rafael se encaraba con su padre recordándole que ahora el duque de Valle Salvaje es él y se harán las cosas como él desea. Asimismo, Rafael trataba de saber que es lo que le pidió Pedrito y José Luis le dejaba claro a Dámaso que ya le ha ganado.

Por su parte, Luisa insistía en que cree que algo extraño pasó la noche que Adriana dio a luz a María porque escuchó a la partera decir que había sido un varón y que sabe que hay algo oscuro en lo que pasó esa noche.

